जवानी में कैसी दिखती थीं गोविंदा की पत्नी? 10 फोटोज में देखें हीरो नंबर 1 की बीवी की खूबसूरती

सुनीता आहूजा न सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी हैं बल्कि एक आदर्श मां और स्टाइल आइकॉन भी मानी जाती हैं. कुल मिलाकर, सुनीता आहूजा खूबसूरती और ग्लैमर का बेहतरीन मेल है. उन्होंने बॉलीवुड के सबसे मशहूर हीरो में से एक गोविंदा के साथ अपना जीवन खूबसूरती और सादगी से बिताया है.