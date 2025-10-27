यशवर्धन आहूजा फिल्मी परिवार से रिलेशन रखते हैं. उनके पिता गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं. उन्होंने दुल्हे राजा, पार्टनर, भागम भाग और बड़े मियां छोटे मियां जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता. वहीं उनकी मां सुनीता आहूजा पंजाबी और बंगाली हैं, जिन्होंने हमेशा परिवार को एक साथ रखा और गोविंदा के साथ हर कदम पर उनका साथ दिया.