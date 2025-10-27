एक्सप्लोरर
गोविंदा के बेटे की 10 तस्वीरें, डैशिंग हीरो लगते हैं, सैयारा फेम अहान पांडे से किसी मामले में कम नहीं हैं यशवर्धन आहूजा
Dashing Yashvardhan Ahuja: गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अपने डैशिंग लुक के कारण चर्चा में हैं. उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है और जल्द ही बॉलीवुड में अपने डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा इन दिनों अपने डैशिंग लुक, स्टाइल और आने वाले डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले यशवर्धन ने लंदन से फिल्ममेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई की है और अब अपने पिता की हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. अपनी पर्सनालिटी से यशवर्धन बॉलीवुड के अगले चमकते सितारे बन सकते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :Sunita Ahuja Yashvardhan Ahuja Govinda
