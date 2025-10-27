हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगोविंदा के बेटे की 10 तस्वीरें, डैशिंग हीरो लगते हैं, सैयारा फेम अहान पांडे से किसी मामले में कम नहीं हैं यशवर्धन आहूजा

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 04:16 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा इन दिनों अपने डैशिंग लुक, स्टाइल और आने वाले डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले यशवर्धन ने लंदन से फिल्ममेकिंग और एक्टिंग की पढ़ाई की है और अब अपने पिता की हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. अपनी पर्सनालिटी से यशवर्धन बॉलीवुड के अगले चमकते सितारे बन सकते हैं.

यशवर्धन आहूजा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा के बेटे हैं, जो आजकल अपनी पर्सनालिटी, स्टाइल और आने वाले फिल्मी करियर को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. 1 मार्च 1997 को जन्मे यशवर्धन अपने करिश्माई लुक और एक्टिंग के जुनून से इंडस्ट्री में पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं.
यशवर्धन आहूजा फिल्मी परिवार से रिलेशन रखते हैं. उनके पिता गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं. उन्होंने दुल्हे राजा, पार्टनर, भागम भाग और बड़े मियां छोटे मियां जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता. वहीं उनकी मां सुनीता आहूजा पंजाबी और बंगाली हैं, जिन्होंने हमेशा परिवार को एक साथ रखा और गोविंदा के साथ हर कदम पर उनका साथ दिया.
यशवर्धन की बड़ी बहन टीना आहूजा भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने सेकंड हैंड हसबैंड फिल्म से अपनी शुरुआत की थी. भाई-बहन के बीच बहुत गहरा रिश्ता है और दोनों एक-दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं.
उनके दादा अरुण कुमार आहूजा हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और निर्माता थे, जबकि दादी निर्मला देवी एक फेमस सिंगर और अभिनेत्री थीं. इस टैलेंट से भरे माहौल में बड़े होने की वजह से यशवर्धन को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी रही. वहीं, कृष्णा अभिषेक उनके चचेरे भाई टीवी के मशहूर कॉमेडियन और एंटरटेनर हैं.
यशवर्धन ने लंदन की मेट फिल्म स्कूल से फिल्ममेकिंग और एक्टिंग का कोर्स किया है. वहां उन्होंने कैमरे के पीछे और सामने दोनों तरफ का काम बारीकी से सीखा. इसके बाद उन्होंने निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ ढिशूम, किक 2 और तड़प जैसी फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम किया. इस एक्सपीरियंस ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को समझने में बहुत मदद की.
सोशल मीडिया पर भी यशवर्धन काफी एक्टिव रहते थें. उनके इंस्टाग्राम पर 50 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थें मगर फिलहाल उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके रखा हैं. वो अपनी फिटनेस, ट्रैवल और फैमिली से जुड़ी तस्वीरें शेयर किया करते थे.
अभिनय के मामले में यशवर्धन अपने पिता गोविंदा से लगातार टिप्स लेते हैं. गोविंदा ने उन्हें सिखाया है कि एक्टर का असली काम सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं, बल्कि हर सीन में इमोशन और एनर्जी डालना होता है. यशवर्धन इस सलाह को लेकर खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यशवर्धन जल्द ही नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर साई राजेश की एक रोमांटिक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. इस फिल्म का निर्माण मदनू मंटेना, अल्लू अरविंद और एसकेएन फिल्म्स कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यशवर्धन ने इस फिल्म के लिए खुद ऑडिशन दिया था और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर यह मौका हासिल किया.
इस वक्त यशवर्धन उन स्टारकिड्स में से हैं, जिनसे दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. अपने पिता की तरह ही वे भी मेहनत और जुनून से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं. उनके फैंस बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यशवर्धन बड़े पर्दे पर अपने परिवार की फिल्मी लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे.
Published at : 27 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Yashvardhan Ahuja Govinda

Photo Gallery

