हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी

'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी

Govinda: गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पत्नी सुनीता के आरोपों पर जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा कि उन्होंने परिवार और बच्चों की वजह से राजनीति छोड़ी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 08:16 PM (IST)
Govinda: गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पत्नी सुनीता के आरोपों पर जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा कि उन्होंने परिवार और बच्चों की वजह से राजनीति छोड़ी थी.

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा एक बार फिर अपनी फिल्मों नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पत्नी सुनीता के बयानों के बाद अब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ते हुए राजनीति छोड़ने से लेकर बेटे यशवर्धन के करियर तक हर आरोप पर खुलकर अपनी बात रखी है.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
उनकी पत्नी सुनीता के बयानों ने बीते कुछ समय से सुर्खियां बना रखी हैं. कभी सुनीता गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर इशारा करती हैं तो कभी बेटे यशवर्धन के करियर को लेकर पति पर सवाल उठाती नजर आती हैं.
उनकी पत्नी सुनीता के बयानों ने बीते कुछ समय से सुर्खियां बना रखी हैं. कभी सुनीता गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर इशारा करती हैं तो कभी बेटे यशवर्धन के करियर को लेकर पति पर सवाल उठाती नजर आती हैं.
Published at : 10 Feb 2026 08:16 PM (IST)
Sunita Ahuja Yashvardhan Ahuja Govinda

PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
The Manipur Diaries Teaser Out: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
