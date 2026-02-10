एक्सप्लोरर
'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी
Govinda: गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पत्नी सुनीता के आरोपों पर जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा कि उन्होंने परिवार और बच्चों की वजह से राजनीति छोड़ी थी.
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा एक बार फिर अपनी फिल्मों नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पत्नी सुनीता के बयानों के बाद अब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ते हुए राजनीति छोड़ने से लेकर बेटे यशवर्धन के करियर तक हर आरोप पर खुलकर अपनी बात रखी है.
1/16
2/16
Published at : 10 Feb 2026 08:16 PM (IST)
Tags :Sunita Ahuja Yashvardhan Ahuja Govinda
बॉलीवुड
16 Photos
'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
7 Photos
शर्लिन चोपड़ा ने करियर की शुरुआत में कई लोगों संग बनाए थे फिजिकल रिलेशन, खुद किया था खुलासा
बॉलीवुड
7 Photos
वेलेंटाइन पर दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें इन बी टाउन हसीनाओं के क्लासिक हेयर स्टाइल
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' के लिए विक्रांत-तमन्ना ने नहीं लिया एक भी रुपया, विशाल भारद्वाज ने बताई वजह
बॉलीवुड
7 Photos
बाॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में टेडी बियर की वजह से आया लव एंगल, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
बॉलीवुड
7 Photos
जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
विश्व
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement
बॉलीवुड
16 Photos
'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
7 Photos
शर्लिन चोपड़ा ने करियर की शुरुआत में कई लोगों संग बनाए थे फिजिकल रिलेशन, खुद किया था खुलासा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion