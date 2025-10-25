हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोविंदा की बेटी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में पापा की तरह नहीं बना पाईं नाम

गोविंदा की बेटी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में पापा की तरह नहीं बना पाईं नाम

Govinda's Daughter 10 photos: गोविंदा की बेटी टीना आहूजा अब तक अपने पिता की तरह बॉलीवुड में बड़ा नाम नहीं बना पाईं. फिर भी उनकी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Govinda's Daughter 10 photos: गोविंदा की बेटी टीना आहूजा अब तक अपने पिता की तरह बॉलीवुड में बड़ा नाम नहीं बना पाईं. फिर भी उनकी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा ने अपने करियर में जितनी शोहरत हासिल की, उतनी उनकी बेटी टीना आहूजा नहीं पा सकीं. उन्होंने अब तक अपने पापा की तरह इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमाया, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा में रहती है. टीना का कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लुक उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाता है, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं.

1/10
गोविंदा की बेटी टीना आहूजा लुक्स के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.
गोविंदा की बेटी टीना आहूजा लुक्स के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.
2/10
उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (IITC) से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है.
उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (IITC) से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है.
3/10
मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया.
मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया.
4/10
बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ीं टीना हमेशा से अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थीं.
बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ीं टीना हमेशा से अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थीं.
5/10
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी बड़े सपनों के साथ ही की थी.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी बड़े सपनों के साथ ही की थी.
6/10
बता दें कि टीना ने 2015 में फिल्म
बता दें कि टीना ने 2015 में फिल्म "सेकंड हैंड हसबैंड" से बॉलीवुड में कदम रखा था.
7/10
फिल्म 'सेकंड हैंड हस्बैंड' को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. इसके बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी.
फिल्म 'सेकंड हैंड हस्बैंड' को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. इसके बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी.
8/10
उन्होंने 'फ्राइडे' जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें उनके पिता गोविंदा भी नजर आए थे.
उन्होंने 'फ्राइडे' जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें उनके पिता गोविंदा भी नजर आए थे.
9/10
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीना ने करीब 30 फिल्मों को रिजेक्ट की हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीना ने करीब 30 फिल्मों को रिजेक्ट की हैं.
10/10
टीना ने अब एक्टिंग से आगे बढ़कर अपने पापा के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है.
टीना ने अब एक्टिंग से आगे बढ़कर अपने पापा के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है.
Published at : 25 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Tags :
Tina Ahuja Govinda Second Hand Husband

Photo Gallery

View More
टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI: भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?
भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
