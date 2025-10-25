एक्सप्लोरर
गोविंदा की बेटी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में पापा की तरह नहीं बना पाईं नाम
Govinda's Daughter 10 photos: गोविंदा की बेटी टीना आहूजा अब तक अपने पिता की तरह बॉलीवुड में बड़ा नाम नहीं बना पाईं. फिर भी उनकी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.
बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा ने अपने करियर में जितनी शोहरत हासिल की, उतनी उनकी बेटी टीना आहूजा नहीं पा सकीं. उन्होंने अब तक अपने पापा की तरह इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमाया, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा में रहती है. टीना का कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लुक उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाता है, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं.
Published at : 25 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Tags :Tina Ahuja Govinda Second Hand Husband
