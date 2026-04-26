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फूलों से खेली होली, परिवार संग की पूजा, मुकेश अंबानी के घर लंच पर पहुंचीं रिहाना, देखें तस्वीरें

Rihanna Visited Ambani family: पॉप स्टार और सिंगर रिहाना इन दिनों भारत में हैं. वो हाल ही में अंबानी परिवार के घर लंच पर पहुंचीं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Rihanna Visited Ambani family: पॉप स्टार और सिंगर रिहाना इन दिनों भारत में हैं. वो हाल ही में अंबानी परिवार के घर लंच पर पहुंचीं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ.

अंबानी परिवार के घर पहुंचीं रिहाना

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पॉप स्टार और सिंगर रिहाना और उनके साथ कुछ मेहमान अंबानी परिवार के घर लंच के लिए पहुंचे. इस दौरान ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने उनका भव्य स्वागत किया.
पॉप स्टार और सिंगर रिहाना और उनके साथ कुछ मेहमान अंबानी परिवार के घर लंच के लिए पहुंचे. इस दौरान ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने उनका भव्य स्वागत किया.
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रिहाना और मुकेश अंबानी के परिवार की ये मुलाकात काफी खास रही. सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें रिहाना अंबानी परिवार के साथ मस्ती करती दिख रही हैं.
रिहाना और मुकेश अंबानी के परिवार की ये मुलाकात काफी खास रही. सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें रिहाना अंबानी परिवार के साथ मस्ती करती दिख रही हैं.
Published at : 26 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Rihanna Ambani Family

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