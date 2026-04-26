एक्सप्लोरर
फूलों से खेली होली, परिवार संग की पूजा, मुकेश अंबानी के घर लंच पर पहुंचीं रिहाना, देखें तस्वीरें
Rihanna Visited Ambani family: पॉप स्टार और सिंगर रिहाना इन दिनों भारत में हैं. वो हाल ही में अंबानी परिवार के घर लंच पर पहुंचीं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ.
अंबानी परिवार के घर पहुंचीं रिहाना
1/8
2/8
Published at : 26 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Tags :Rihanna Ambani Family
बॉलीवुड
8 Photos
फूलों से खेली होली, परिवार संग की पूजा, मुकेश अंबानी के घर लंच पर पहुंचीं रिहाना, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
हुमा-तमन्ना और तब्बू ने एयरपोर्ट पर बिखेरा ग्लैम, स्टाइलिश लुक में हुई स्पॉट, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
संडे बॉक्स ऑफिस: 'भूत बंगला' का बजा डंका, 'माइकल' ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा , जानिए कलेक्शन
मनोरंजन
लाइव: 'भूत बंगला' का हैप्पी संडे, 'धुरंधर 2' से कर रही धांसू कमाई, रात 8 बजे तक किया इतना कलेक्शन
मनोरंजन
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
मनोरंजन
'मैंने प्यार किया' में अमाल मलिक के रिप्लेसमेंट दावे पर डब्बू मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बताई सच्चाई
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
फूलों से खेली होली, परिवार संग की पूजा, मुकेश अंबानी के घर लंच पर पहुंचीं रिहाना, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
हुमा-तमन्ना और तब्बू ने एयरपोर्ट पर बिखेरा ग्लैम, स्टाइलिश लुक में हुई स्पॉट, देखें फोटोज
एबीपी लाइव
Opinion