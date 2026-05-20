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Giorgia Meloni की खूबसूरती के सामने हीरोइनें भी फेल, जर्नलिस्ट संग लव स्टोरी भी है बेहद फिल्मी
जॉर्जिया मेलोनी का कॉन्फिडेंस और स्टाइल लोगों को खूब इंप्रेस करता है. सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि अपने एलिगेंट लुक और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के चलते भी जॉर्जिया मेलोनी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत में एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दौरान इटली पहुंच चुके हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की. उन्होंने वीडियो शेयर करके इसके बारे में बताया. इसके बाद से जॉर्जिया मेलोनी चर्चा में हैं.
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Published at : 20 May 2026 06:28 PM (IST)
Tags :PM Modi Giorgia Meloni Italy PM
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