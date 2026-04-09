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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार

'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. तस्वीरें सोशल मीडियो पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 03:57 PM (IST)
अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. तस्वीरें सोशल मीडियो पर वायरल हो रही हैं.

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का दर्शक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रशांत झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

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'गिन्नी वेड्स सनी 2' का ट्रेलर 9 अप्रैल को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, जहां अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की खूबसूरत केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया.
'गिन्नी वेड्स सनी 2' का ट्रेलर 9 अप्रैल को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, जहां अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की खूबसूरत केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया.
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ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मेधा पिंक कलर का लहंगा पहने पहुंचीं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है. वहीं, फोटोज में अविनाश को ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने देखा जा सकता है.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मेधा पिंक कलर का लहंगा पहने पहुंचीं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है. वहीं, फोटोज में अविनाश को ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने देखा जा सकता है.
Published at : 09 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Avinash Tiwari Medha Shankar Ginni Weds Sunny 2

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