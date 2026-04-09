'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मेधा पिंक कलर का लहंगा पहने पहुंचीं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है. वहीं, फोटोज में अविनाश को ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने देखा जा सकता है.