एक्सप्लोरर
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार
अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. तस्वीरें सोशल मीडियो पर वायरल हो रही हैं.
अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का दर्शक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रशांत झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
Published at : 09 Apr 2026 03:57 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
खुली जुल्फें, काला सूट पहन एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का दिखा देसी अंदाज, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद खूबसूरत दिखतीं थी जया बच्चन, देखें उनकी ये 10 पुरानी तस्वीरें, आप भी हो जाएंगे दीवाने
बॉलीवुड
7 Photos
राम गोपाल वर्मा की बर्थडे पार्टी में उमड़े बॉलीवुड स्टार्स, जेनेलिया-रितेश ने लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
7 Photos
शहनाज गिल के कातिलाना अंदाज से नजरें हटाना मुश्किल, व्हाइट मरमेड स्कर्ट में सोशल मीडिया पर लगाई आग
बॉलीवुड
7 Photos
बीमारी के बाद काम पर लौटीं सबा आजाद, ब्लू बॉडी हगिंग गाउन में ढाया कहर, ऋतिक रोशन ने भी की तारीफ
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार से तब्बू तक, 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें एजुकेशन डिटेल्स
बॉलीवुड
7 Photos
गोला के चौथे बर्थडे पर भारती-हर्ष ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्यूट तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन शाम 4 बजे तक कमा डाले 2 करोड़
मनोरंजन
27 साल पुरानी फ्लॉप रोमांटिक फिल्म, जिसके प्रमोशन के लिए पहली बार बनी वेबसाइट
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के 'चौधरी असलम' की राघव चढ्ढा ने की जमकर तारीफ, घर पर किया शानदार स्वागत
मनोरंजन
जानें कौन हैं 'रामायण' की मंथरा? कभी कॉलेज में शाहरुख खान की थीं जूनियर
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
खुली जुल्फें, काला सूट पहन एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का दिखा देसी अंदाज, तस्वीरें वायरल
प्रेम कुमारJournalist
Opinion