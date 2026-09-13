गणेश चतुर्थी पर साड़ी में लगेंगी सबसे खूबसूरत, बॉलीवुड की 7 एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें आइडिया

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस पर्पल कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर बना सिल्वर बॉर्डर उनके लुक को और भी खास बना रहा है. उन्होंने व्हाइट एक्सेसरीज के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है और बालों में स्लीक बन बनाया है. गणेश चतुर्थी के मौके पर आप भी दीपिका के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.