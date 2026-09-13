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गणेश चतुर्थी पर साड़ी में लगेंगी सबसे खूबसूरत, बॉलीवुड की 7 एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें आइडिया
गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही हर तरफ बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इस खास मौके पर अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
गणेश चतुर्थी का त्योहार कल 14 सितंबर को मनाया जाएगा. बप्पा के स्वागत के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा है. ऐसे में अगर आप भी इस खास मौके पर साड़ी पहनने का सोच रही हैं और अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Tags :Mouni Roy
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