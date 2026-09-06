गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल लुक में दिखेंगी खूबसूरत, जेनेलिया के ये लुक्स करें फॉलो

जेनेलिया का ये ट्रेडिशनल लुक भी देखने लायक है. उन्होंने साड़ी को स्कर्ट की तरह ड्रेप किया है और इसके साथ मरुन कलर का दुपट्टा कैरी किया है. स्लीक बन हेयरस्टाइल और हैवी एक्सेसरीज उनके इस लुक को और भी खूबसूरत बना रही हैं. अगर आप कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो ये लुक ट्राय कर सकती हैं.