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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल लुक में दिखेंगी खूबसूरत, जेनेलिया के ये लुक्स करें फॉलो

गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल लुक में दिखेंगी खूबसूरत, जेनेलिया के ये लुक्स करें फॉलो

अगर आप गणेश चतुर्थी पर क्या पहनें, इसे लेकर कन्फ्यूज हैं तो जेनेलिया के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. साड़ी से लेकर अनारकली तक, उनके ये ट्रेडिशनल लुक्स फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
अगर आप गणेश चतुर्थी पर क्या पहनें, इसे लेकर कन्फ्यूज हैं तो जेनेलिया के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. साड़ी से लेकर अनारकली तक, उनके ये ट्रेडिशनल लुक्स फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

गणेश चतुर्थी का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है. घरों में बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही इस खास दिन पर क्या पहना जाए, इसे लेकर भी एक्साइटमेंट है. अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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एक्ट्रेस जेनेलिया का ये मराठी लुक गणेश चतुर्थी के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है. इस लुक को आप सिंपल ज्वेलरी और बालों में बन बनाकर आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं. त्योहार के मौके पर ये लुक आपको एलिगेंट और खूबसूरत दिखाएगा.
एक्ट्रेस जेनेलिया का ये मराठी लुक गणेश चतुर्थी के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है. इस लुक को आप सिंपल ज्वेलरी और बालों में बन बनाकर आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं. त्योहार के मौके पर ये लुक आपको एलिगेंट और खूबसूरत दिखाएगा.
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रेड और गोल्डन कलर के इस सूट में जेनेलिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को और खास बनाने के लिए उन्होंने हैवी ईयररिंग्स पहने हैं. इस तरह का ट्रेडिशनल सूट गणेश चतुर्थी के मौके पर पहनने के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. आप भी जेनेलिया के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
रेड और गोल्डन कलर के इस सूट में जेनेलिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को और खास बनाने के लिए उन्होंने हैवी ईयररिंग्स पहने हैं. इस तरह का ट्रेडिशनल सूट गणेश चतुर्थी के मौके पर पहनने के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. आप भी जेनेलिया के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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अगर आपको ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक भी चाहिए, तो जेनेलिया के इस आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने सिंपल कुर्ते के साथ हैवी दुपट्टा कैरी किया है. वहीं गले में चोकर पहनकर उन्होंने अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया है. गणेश चतुर्थी के लिए ये लुक सिंपल होने के साथ-साथ काफी ग्लैमरस भी लगेगा.
अगर आपको ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक भी चाहिए, तो जेनेलिया के इस आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने सिंपल कुर्ते के साथ हैवी दुपट्टा कैरी किया है. वहीं गले में चोकर पहनकर उन्होंने अपने लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया है. गणेश चतुर्थी के लिए ये लुक सिंपल होने के साथ-साथ काफी ग्लैमरस भी लगेगा.
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अगर आपको ज्यादा हैवी लुक पसंद नहीं है और आप सिंपल रहना चाहती हैं, तो जेनेलिया के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने साड़ी के साथ कानों में खूबसूरत झुमके पहने हैं. वहीं बालों में बन बनाकर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है. गणेश चतुर्थी के लिए ये सिंपल और एलिगेंट लुक काफी अच्छा रहेगा.
अगर आपको ज्यादा हैवी लुक पसंद नहीं है और आप सिंपल रहना चाहती हैं, तो जेनेलिया के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने साड़ी के साथ कानों में खूबसूरत झुमके पहने हैं. वहीं बालों में बन बनाकर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है. गणेश चतुर्थी के लिए ये सिंपल और एलिगेंट लुक काफी अच्छा रहेगा.
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अगर आप साड़ी से हटकर कुछ यूनिक ट्राय करना चाहती हैं, तो जेनेलिया के इस अनारकली सूट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने येलो कलर के सूट के साथ पिंक दुपट्टा कैरी किया है. वहीं सिंपल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया है. त्योहार के मौके पर ये कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत लगेगा.
अगर आप साड़ी से हटकर कुछ यूनिक ट्राय करना चाहती हैं, तो जेनेलिया के इस अनारकली सूट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने येलो कलर के सूट के साथ पिंक दुपट्टा कैरी किया है. वहीं सिंपल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया है. त्योहार के मौके पर ये कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत लगेगा.
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चेक वाली इस साड़ी में जेनेलिया बेहद कमाल की लग रही हैं. साड़ी के साथ उन्होंने हैवी गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं, जो उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रही हैं. अगर आप गणेश चतुर्थी पर थोड़ा रॉयल और ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो जेनेलिया का ये अंदाज जरूर ट्राय कर सकती हैं.
चेक वाली इस साड़ी में जेनेलिया बेहद कमाल की लग रही हैं. साड़ी के साथ उन्होंने हैवी गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं, जो उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रही हैं. अगर आप गणेश चतुर्थी पर थोड़ा रॉयल और ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो जेनेलिया का ये अंदाज जरूर ट्राय कर सकती हैं.
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जेनेलिया का ये ट्रेडिशनल लुक भी देखने लायक है. उन्होंने साड़ी को स्कर्ट की तरह ड्रेप किया है और इसके साथ मरुन कलर का दुपट्टा कैरी किया है. स्लीक बन हेयरस्टाइल और हैवी एक्सेसरीज उनके इस लुक को और भी खूबसूरत बना रही हैं. अगर आप कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो ये लुक ट्राय कर सकती हैं.
जेनेलिया का ये ट्रेडिशनल लुक भी देखने लायक है. उन्होंने साड़ी को स्कर्ट की तरह ड्रेप किया है और इसके साथ मरुन कलर का दुपट्टा कैरी किया है. स्लीक बन हेयरस्टाइल और हैवी एक्सेसरीज उनके इस लुक को और भी खूबसूरत बना रही हैं. अगर आप कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो ये लुक ट्राय कर सकती हैं.
Published at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
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