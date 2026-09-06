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गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल लुक में दिखेंगी खूबसूरत, जेनेलिया के ये लुक्स करें फॉलो
अगर आप गणेश चतुर्थी पर क्या पहनें, इसे लेकर कन्फ्यूज हैं तो जेनेलिया के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. साड़ी से लेकर अनारकली तक, उनके ये ट्रेडिशनल लुक्स फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट हैं.
गणेश चतुर्थी का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है. घरों में बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही इस खास दिन पर क्या पहना जाए, इसे लेकर भी एक्साइटमेंट है. अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
Tags :Genelia
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एबीपी लाइव डेस्क
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