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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया-अनन्या से जाह्नवी तक, गणेश चतुर्थी पर एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

आलिया-अनन्या से जाह्नवी तक, गणेश चतुर्थी पर एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

अगर आप गणेश चतुर्थी पर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से आइडिया ले सकती हैं. आलिया भट्ट से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं के देसी लुक्स जरूर देखें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Aug 2026 04:26 PM (IST)
अगर आप गणेश चतुर्थी पर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से आइडिया ले सकती हैं. आलिया भट्ट से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं के देसी लुक्स जरूर देखें.

गणेश चतुर्थी का त्योहार अब करीब आ रहा है और इसके साथ ही घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. अगर आप इस खास मौके पर ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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आलिया भट्ट का ये लुक बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है. उन्होंने सिल्क की ऑरेंज और मैजेंटा कलर की साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने धोती स्टाइल में ड्रेप किया है. एक्ट्रेस ने सिंपल एक्सेसरीज के साथ अपने इस महाराष्ट्रीयन लुक को पूरा किया है. इसे गणेश चतुर्थी पर जरूर ट्राई किया जा सकता है.
आलिया भट्ट का ये लुक बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है. उन्होंने सिल्क की ऑरेंज और मैजेंटा कलर की साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने धोती स्टाइल में ड्रेप किया है. एक्ट्रेस ने सिंपल एक्सेसरीज के साथ अपने इस महाराष्ट्रीयन लुक को पूरा किया है. इसे गणेश चतुर्थी पर जरूर ट्राई किया जा सकता है.
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अनन्या पांडे भी इस ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने हैवी इयररिंग्स कैरी किए है, जो उनके लुक को और भी खास बना रहे हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर आप उनके इस लुक को मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
अनन्या पांडे भी इस ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने हैवी इयररिंग्स कैरी किए है, जो उनके लुक को और भी खास बना रहे हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर आप उनके इस लुक को मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
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ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक के लिए आप रकुल प्रीत सिंह के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने येलो कलर की साड़ी के साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. गले में हैवी नेकलेस, कमर में कमरबंद और कानों में इयररिंग्स पहनकर उन्होंने अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाया है.
ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक के लिए आप रकुल प्रीत सिंह के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने येलो कलर की साड़ी के साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. गले में हैवी नेकलेस, कमर में कमरबंद और कानों में इयररिंग्स पहनकर उन्होंने अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाया है.
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एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के इस साड़ी लुक से भी इंस्पिरेशन लिया जा सकता है. मल्टीकलर की साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन ब्लाउज पेयर किया है. खुले बाल और सटल मेकअप में को काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के इस साड़ी लुक से भी इंस्पिरेशन लिया जा सकता है. मल्टीकलर की साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन ब्लाउज पेयर किया है. खुले बाल और सटल मेकअप में को काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
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अगर आप साड़ी के अलावा कुछ हैवी लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो जाह्नवी कपूर के इस लहंगे से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनी है और बालों में ब्रेड बनाई है.
अगर आप साड़ी के अलावा कुछ हैवी लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो जाह्नवी कपूर के इस लहंगे से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनी है और बालों में ब्रेड बनाई है.
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अगर साड़ी या लहंगे की जगह आप सूट पहनना चाहती हैं, तो सारा अली खान का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. उन्होंने समरी कलर का कुर्ता चूड़ीदार पजामे के साथ पहना है और साथ में मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. इयररिंग्स और मांग टीका के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया है.
अगर साड़ी या लहंगे की जगह आप सूट पहनना चाहती हैं, तो सारा अली खान का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. उन्होंने समरी कलर का कुर्ता चूड़ीदार पजामे के साथ पहना है और साथ में मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. इयररिंग्स और मांग टीका के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया है.
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अगर आप सिंपल और मॉडर्न लुक रीक्रिएट करना चाहती है तो वामिका गब्बी के इस ट्रेडिशनल लुक को फॉलो कर सकती हैं. ऑफ व्हाइट लहंगे में वो काफी खूबसूरत लग रही है. सिंपल एक्सेसरीज और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ इस लुक को ट्राई किया जा सकता है.
अगर आप सिंपल और मॉडर्न लुक रीक्रिएट करना चाहती है तो वामिका गब्बी के इस ट्रेडिशनल लुक को फॉलो कर सकती हैं. ऑफ व्हाइट लहंगे में वो काफी खूबसूरत लग रही है. सिंपल एक्सेसरीज और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ इस लुक को ट्राई किया जा सकता है.
Published at : 31 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt

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