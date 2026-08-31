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आलिया-अनन्या से जाह्नवी तक, गणेश चतुर्थी पर एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
अगर आप गणेश चतुर्थी पर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से आइडिया ले सकती हैं. आलिया भट्ट से अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं के देसी लुक्स जरूर देखें.
गणेश चतुर्थी का त्योहार अब करीब आ रहा है और इसके साथ ही घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. अगर आप इस खास मौके पर ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt
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