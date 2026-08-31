आलिया-अनन्या से जाह्नवी तक, गणेश चतुर्थी पर एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

अगर साड़ी या लहंगे की जगह आप सूट पहनना चाहती हैं, तो सारा अली खान का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. उन्होंने समरी कलर का कुर्ता चूड़ीदार पजामे के साथ पहना है और साथ में मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. इयररिंग्स और मांग टीका के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया है.