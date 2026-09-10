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गणपति बप्पा मोरया! सलमान से आयुष्मान तक, ये बॉलीवुड सितारे हर गणेश चतुर्थी पर घर लाते हैं बप्पा
सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक ये बॉलीवुड सितारे हर साल परिवार संग बप्पा का स्वागत करते हैं. पूजा-आरती और उत्सव के जरिए वे गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और खुशी से मनाते हैं.
गणेश चतुर्थी पर सलमान खान से आयुष्मान खुराना तक बॉलीवुड सितारे घर में बप्पा का स्वागत कर भक्ति, परिवार, परंपरा और खुशियों के साथ यह पर्व मनाते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :Ganesh Chathurthi
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