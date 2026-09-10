गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड सितारे भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से घर में बप्पा का स्वागत करते हैं. सलमान खान के घर का गणपति उत्सव खास चर्चित है, जहां वह परिवार के साथ पूजा और आरती में शामिल होते हैं.