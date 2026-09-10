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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणपति बप्पा मोरया! सलमान से आयुष्मान तक, ये बॉलीवुड सितारे हर गणेश चतुर्थी पर घर लाते हैं बप्पा

गणपति बप्पा मोरया! सलमान से आयुष्मान तक, ये बॉलीवुड सितारे हर गणेश चतुर्थी पर घर लाते हैं बप्पा

सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक ये बॉलीवुड सितारे हर साल परिवार संग बप्पा का स्वागत करते हैं. पूजा-आरती और उत्सव के जरिए वे गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और खुशी से मनाते हैं.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 10 Sep 2026 02:16 PM (IST)
सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक ये बॉलीवुड सितारे हर साल परिवार संग बप्पा का स्वागत करते हैं. पूजा-आरती और उत्सव के जरिए वे गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और खुशी से मनाते हैं.

गणेश चतुर्थी पर सलमान खान से आयुष्मान खुराना तक बॉलीवुड सितारे घर में बप्पा का स्वागत कर भक्ति, परिवार, परंपरा और खुशियों के साथ यह पर्व मनाते हैं.

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गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड सितारे भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से घर में बप्पा का स्वागत करते हैं. सलमान खान के घर का गणपति उत्सव खास चर्चित है, जहां वह परिवार के साथ पूजा और आरती में शामिल होते हैं.
गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड सितारे भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से घर में बप्पा का स्वागत करते हैं. सलमान खान के घर का गणपति उत्सव खास चर्चित है, जहां वह परिवार के साथ पूजा और आरती में शामिल होते हैं.
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कार्तिक आर्यन हर साल घर में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और सोशल मीडिया पर उत्सव की झलकियां भी शेयर करते हैं. उनके लिए यह पर्व आशीर्वाद, परिवार और शुक्रिया अदा करने का खास मौका है.
कार्तिक आर्यन हर साल घर में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और सोशल मीडिया पर उत्सव की झलकियां भी शेयर करते हैं. उनके लिए यह पर्व आशीर्वाद, परिवार और शुक्रिया अदा करने का खास मौका है.
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शिल्पा शेट्टी गणेश चतुर्थी को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं. वह परिवार संग बप्पा की पूजा-अर्चना करती हैं और इस खास अवसर की तस्वीरें व वीडियो फैंस से शेयर करती हैं.
शिल्पा शेट्टी गणेश चतुर्थी को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं. वह परिवार संग बप्पा की पूजा-अर्चना करती हैं और इस खास अवसर की तस्वीरें व वीडियो फैंस से शेयर करती हैं.
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श्रद्धा कपूर के लिए गणेश चतुर्थी परिवार और आस्था से जुड़ा खास त्योहार है. वह वर्षों से अपने परिवार के साथ गणपति उत्सव मनाती आ रही हैं और पूरे उत्साह से बप्पा का स्वागत करती हैं.
श्रद्धा कपूर के लिए गणेश चतुर्थी परिवार और आस्था से जुड़ा खास त्योहार है. वह वर्षों से अपने परिवार के साथ गणपति उत्सव मनाती आ रही हैं और पूरे उत्साह से बप्पा का स्वागत करती हैं.
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पश्मीना रोशन भी अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी को भक्तिभाव से मनाती हैं. घर में बप्पा का स्वागत कर वह परिवार की परंपराओं और इस शुभ पर्व की भावना को आगे बढ़ाती हैं.
पश्मीना रोशन भी अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी को भक्तिभाव से मनाती हैं. घर में बप्पा का स्वागत कर वह परिवार की परंपराओं और इस शुभ पर्व की भावना को आगे बढ़ाती हैं.
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सोनाली बेंद्रे गणेश चतुर्थी को आस्था और पारिवारिक एकजुटता के साथ मनाती हैं. वह अपने प्रियजनों के साथ बप्पा का स्वागत कर इस पर्व को यादगार पारिवारिक उत्सव बनाती हैं.
सोनाली बेंद्रे गणेश चतुर्थी को आस्था और पारिवारिक एकजुटता के साथ मनाती हैं. वह अपने प्रियजनों के साथ बप्पा का स्वागत कर इस पर्व को यादगार पारिवारिक उत्सव बनाती हैं.
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सोनू सूद भी गणेश चतुर्थी पर पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं. लोगों से अपने गहरे जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता इस मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं.
सोनू सूद भी गणेश चतुर्थी पर पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं. लोगों से अपने गहरे जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता इस मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं.
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आयुष्मान खुराना और उनका परिवार भी गणेश चतुर्थी पूरे उत्साह से मनाता है. उनके लिए यह पर्व आस्था, परिवार, सकारात्मकता और भगवान गणेश के आशीर्वाद से जुड़ा है.
आयुष्मान खुराना और उनका परिवार भी गणेश चतुर्थी पूरे उत्साह से मनाता है. उनके लिए यह पर्व आस्था, परिवार, सकारात्मकता और भगवान गणेश के आशीर्वाद से जुड़ा है.
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सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक, ये सितारे व्यस्त जिंदगी के बावजूद गणपति उत्सव की परंपराओं से जुड़े हैं. उनके सेलिब्रेशंस में भक्ति, कृतज्ञता और परिवार के साथ खुशियां मनाने की भावना नजर आती है.
सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक, ये सितारे व्यस्त जिंदगी के बावजूद गणपति उत्सव की परंपराओं से जुड़े हैं. उनके सेलिब्रेशंस में भक्ति, कृतज्ञता और परिवार के साथ खुशियां मनाने की भावना नजर आती है.
Published at : 10 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chathurthi

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