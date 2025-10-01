हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Gandhi Jayanti Special: महात्मा गांधी पर बनी इन फ़िल्मों में उनके जीवन और प्रिंसिपल को दिखाया गया है. ये फिल्में बापू की सीख को दिखाती है और साथ ही उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को भी दिखाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Gandhi Jayanti Special: महात्मा गांधी पर बनी इन फ़िल्मों में उनके जीवन और प्रिंसिपल को दिखाया गया है. ये फिल्में बापू की सीख को दिखाती है और साथ ही उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को भी दिखाती हैं.

भारतीय सिनेमा में महात्मा गांधी के जीवन और उनके प्रिंसिपल को कई फ़िल्मों के माध्यम से दिखाया गया है. कुछ फ़िल्में उनके जीवन और स्ट्रगल पर हैं, तो कुछ उनकी थिंकिंग को मॉडर्न दौर से जोड़ती हैं. इन फ़िल्मों के ज़रिए दर्शकों को बापू के सत्य, अहिंसा और ह्यूमन वैल्यू की गहराई को समझने का अवसर मिलता है.

गांधी (1982)- रिचर्ड एटनबरो की यह हिस्टोरिकल फ़िल्म गांधी जी के जीवन और स्ट्रगल को पूरी दुनिया के सामने लाती है. बेन किंग्सले ने गांधी का किरदार निभाकर ऑस्कर जीता और उनकी एक्टिंग आज भी यादगार है.
गांधी (1982)- रिचर्ड एटनबरो की यह हिस्टोरिकल फ़िल्म गांधी जी के जीवन और स्ट्रगल को पूरी दुनिया के सामने लाती है. बेन किंग्सले ने गांधी का किरदार निभाकर ऑस्कर जीता और उनकी एक्टिंग आज भी यादगार है.
लगे रहो मुन्ना भाई (2006)- राजकुमार हिरानी की यह फ़िल्म गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल को मॉडर्न दौर में मज़ेदार और इमोशनल अंदाज़ में पेश करती है. इसमें एक गैंगस्टर गांधी जी की आत्मा से बातचीत कर अपनी ज़िंदगी बदलता है.
लगे रहो मुन्ना भाई (2006)- राजकुमार हिरानी की यह फ़िल्म गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल को मॉडर्न दौर में मज़ेदार और इमोशनल अंदाज़ में पेश करती है. इसमें एक गैंगस्टर गांधी जी की आत्मा से बातचीत कर अपनी ज़िंदगी बदलता है.
हे राम (2000)- कमल हासन की यह फ़िल्म गांधी जी की मर्डर से पहले की घटनाओं पर गहराई से लाइट डालती है. इसमें नसीरुद्दीन शाह ने गांधी की भूमिका निभाई है और उस दौर की कॉम्प्लिकेशन को दिखाया गया है.
हे राम (2000)- कमल हासन की यह फ़िल्म गांधी जी की मर्डर से पहले की घटनाओं पर गहराई से लाइट डालती है. इसमें नसीरुद्दीन शाह ने गांधी की भूमिका निभाई है और उस दौर की कॉम्प्लिकेशन को दिखाया गया है.
गांधी, माय फादर (2007)- फिरोज़ अब्बास खान की यह इमोशनल फ़िल्म गांधी जी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के कठिन रिश्ते पर है. दर्शन जरीवाला ने गांधी का असरदार एक्टिंग किया है.
गांधी, माय फादर (2007)- फिरोज़ अब्बास खान की यह इमोशनल फ़िल्म गांधी जी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के कठिन रिश्ते पर है. दर्शन जरीवाला ने गांधी का असरदार एक्टिंग किया है.
द मेकिंग ऑफ द महात्मा (1996)- श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म गांधी जी के साउथ अफ्रीका के दिनों को दिखाती है. वहीं से उनका कन्वर्जन हुआ और वे सत्याग्रह और अहिंसा के मजबूत सपोर्टर बने.
द मेकिंग ऑफ द महात्मा (1996)- श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म गांधी जी के साउथ अफ्रीका के दिनों को दिखाती है. वहीं से उनका कन्वर्जन हुआ और वे सत्याग्रह और अहिंसा के मजबूत सपोर्टर बने.
मैंने गांधी को नहीं मारा (2005)- जहानु बरुआ की इस सोचने पर मजबूर करने वाली फ़िल्म में अनुपम खेर ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जिसे लगता है कि गांधी की हत्या का ज़िम्मेदार वही है. कहानी गांधी जी की टीचिंग के प्रभाव को गहराई से छूती है.
मैंने गांधी को नहीं मारा (2005)- जहानु बरुआ की इस सोचने पर मजबूर करने वाली फ़िल्म में अनुपम खेर ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जिसे लगता है कि गांधी की हत्या का ज़िम्मेदार वही है. कहानी गांधी जी की टीचिंग के प्रभाव को गहराई से छूती है.
गांधी टू हिटलर (2011)- राकेश रंजन कुमार की यह फ़िल्म गांधी और हिटलर के जीवन और आइडियोलॉजी का तुलना करती है. यह 20वीं सदी की दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाली हस्तियों को एक साथ रखकर खास अप्रोच पेश करती है.
गांधी टू हिटलर (2011)- राकेश रंजन कुमार की यह फ़िल्म गांधी और हिटलर के जीवन और आइडियोलॉजी का तुलना करती है. यह 20वीं सदी की दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाली हस्तियों को एक साथ रखकर खास अप्रोच पेश करती है.
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर (2000)- जबर पटेल की यह बाइअग्रैफिकल फ़िल्म डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन में उनकी भूमिका को दिखाता है. इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच विचारों का मतभेद भी सामने आता है.
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर (2000)- जबर पटेल की यह बाइअग्रैफिकल फ़िल्म डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन में उनकी भूमिका को दिखाता है. इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच विचारों का मतभेद भी सामने आता है.
सरदार (1993)- केतन मेहता की यह फ़िल्म सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर बनी है. इसमें गांधी जी और पटेल के गहरे रिश्ते और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को दिखाया गया है. अन्नू कपूर ने गांधी की भूमिका निभाई है.
सरदार (1993)- केतन मेहता की यह फ़िल्म सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर बनी है. इसमें गांधी जी और पटेल के गहरे रिश्ते और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को दिखाया गया है. अन्नू कपूर ने गांधी की भूमिका निभाई है.
बोस: द फॉरगॉटन हीरो (2004)- श्याम बेनेगल की इस फ़िल्म में सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान को दिखाया गया है. इसमें बोस और गांधी जी के बीच इडिओलोजिकल डिफरेंस को भी विस्तार से दिखाया गया है.
बोस: द फॉरगॉटन हीरो (2004)- श्याम बेनेगल की इस फ़िल्म में सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान को दिखाया गया है. इसमें बोस और गांधी जी के बीच इडिओलोजिकल डिफरेंस को भी विस्तार से दिखाया गया है.
Published at : 01 Oct 2025 03:28 PM (IST)
