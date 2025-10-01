एक्सप्लोरर
महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
Gandhi Jayanti Special: महात्मा गांधी पर बनी इन फ़िल्मों में उनके जीवन और प्रिंसिपल को दिखाया गया है. ये फिल्में बापू की सीख को दिखाती है और साथ ही उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को भी दिखाती हैं.
भारतीय सिनेमा में महात्मा गांधी के जीवन और उनके प्रिंसिपल को कई फ़िल्मों के माध्यम से दिखाया गया है. कुछ फ़िल्में उनके जीवन और स्ट्रगल पर हैं, तो कुछ उनकी थिंकिंग को मॉडर्न दौर से जोड़ती हैं. इन फ़िल्मों के ज़रिए दर्शकों को बापू के सत्य, अहिंसा और ह्यूमन वैल्यू की गहराई को समझने का अवसर मिलता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 03:28 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
7 Photos
इवेंट में मेटैलिक ड्रेस में खूब जचीं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस के लुक पर दिल हारे फैंस
बॉलीवुड
10 Photos
'शाहरुख खान' की 'गौरी' की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी SRK की 'वाइफ'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
विश्व
घुटनों पर आया पाकिस्तान! PCB चीफ ने भारत से मांगी माफी, एशिया कप ट्रॉफी पर बोले - 'जो हुआ, सो...'
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion