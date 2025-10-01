महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

मैंने गांधी को नहीं मारा (2005)- जहानु बरुआ की इस सोचने पर मजबूर करने वाली फ़िल्म में अनुपम खेर ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जिसे लगता है कि गांधी की हत्या का ज़िम्मेदार वही है. कहानी गांधी जी की टीचिंग के प्रभाव को गहराई से छूती है.