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बॉलीवुड की वो हसीनाएं, जिन्होंने 60-80 के दशक में अपने ग्लैमरस लुक्स से मचाई थी खलबली, देखें फोटोज

60-80 के दशक में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक्स से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. इसमें जीनत अमान, परवीन बाबी, शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार जैसी एक्टर्स का नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 10:24 AM (IST)
60-80 के दशक में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक्स से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. इसमें जीनत अमान, परवीन बाबी, शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार जैसी एक्टर्स का नाम शामिल है.

60 से 80 के दशक में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक्स से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. इस लिस्ट में पर्वीन बाबी, और जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों का नाम शामिल है. इन्होंने अपने स्टाइल और फैशन सेंस के जरिए से फैंस को दीवाना बना गया था. आइए हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी.

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बॅालीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपने जमाने में बेहद बोल्ड थीं. डिंपल ने कई फिल्मों में कई बोल्ड सीन दिए हैं. 1986 में रिलीज हुई फिल्म 'जांबाज' में डिंपल ने अनिल कपूर के साथ बहुत बोल्ड इंटिमेट सीन किया था. इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी भी पहनी थी.
बॅालीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपने जमाने में बेहद बोल्ड थीं. डिंपल ने कई फिल्मों में कई बोल्ड सीन दिए हैं. 1986 में रिलीज हुई फिल्म 'जांबाज' में डिंपल ने अनिल कपूर के साथ बहुत बोल्ड इंटिमेट सीन किया था. इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी भी पहनी थी.
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बॉलीवुड में बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर परवीन बाबी ने फिल्मों में कई बोल्ड सीन दिए. 70 के दशक में बोल्डनेस के मामले में परवीन के सामने सारी अभिनेत्रियां फीकी पड़ जाती थीं.
बॉलीवुड में बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर परवीन बाबी ने फिल्मों में कई बोल्ड सीन दिए. 70 के दशक में बोल्डनेस के मामले में परवीन के सामने सारी अभिनेत्रियां फीकी पड़ जाती थीं.
Published at : 12 Apr 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Zeenat Aman Sharmila Tagore Rakhee Gulzar Parveen Babi

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