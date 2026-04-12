बॉलीवुड की वो हसीनाएं, जिन्होंने 60-80 के दशक में अपने ग्लैमरस लुक्स से मचाई थी खलबली, देखें फोटोज

बॅालीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपने जमाने में बेहद बोल्ड थीं. डिंपल ने कई फिल्मों में कई बोल्ड सीन दिए हैं. 1986 में रिलीज हुई फिल्म 'जांबाज' में डिंपल ने अनिल कपूर के साथ बहुत बोल्ड इंटिमेट सीन किया था. इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी भी पहनी थी.