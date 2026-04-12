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बॉलीवुड की वो हसीनाएं, जिन्होंने 60-80 के दशक में अपने ग्लैमरस लुक्स से मचाई थी खलबली, देखें फोटोज
60-80 के दशक में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक्स से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. इसमें जीनत अमान, परवीन बाबी, शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार जैसी एक्टर्स का नाम शामिल है.
60 से 80 के दशक में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने ग्लैमरस लुक्स से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. इस लिस्ट में पर्वीन बाबी, और जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों का नाम शामिल है. इन्होंने अपने स्टाइल और फैशन सेंस के जरिए से फैंस को दीवाना बना गया था. आइए हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी.
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Published at : 12 Apr 2026 10:24 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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