एक्सप्लोरर
कभी खौफनाक तो कभी मॉडर्न रावण बने ये एक्टर्स, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के आगे सब पड़े फीके!
नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर चर्चा तेज हो गई है. खासकर रावण में दर्शक एक बार फिर अरविंद त्रिवेदी को याद कर रहे है. इसी बीच आइए जानते है कि अब तक किस-किस कलाकार ने रावण की भूमिका निभाई.
रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' इन खूब सुर्खियों में है. हाल ही में मेकर्स ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इंट्रोडक्शन वीडियो रिलीज किया, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. जहां रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दिखाई देंगे, वहीं साईं पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. हालांकि रावण के किरदार को लेकर दर्शकों के बीच बहुत चर्चा है, जिसे साउथ सुपरस्टार यश निभा रहे है. इसी बीच रामानंद सागर में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को फैंस याद कर रहे है. उन्होंने इस किरदार से बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी थी. जब भी टीवी और सिनेमा में रामायण को लेकर फिल्में और शोज बनी है, तो हर बार रावण का किरदार देख सभी अरविंद को याद करते है. इसी बीच आइए अरविंद त्रिवेदी के अलावा रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर्स पर एक नजर डालते है.
1/10
2/10
Published at : 06 Apr 2026 10:43 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
कभी खौफनाक तो कभी मॉडर्न रावण बने ये एक्टर्स, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के आगे सब पड़े फीके!
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुई सोनम बजावा, नो मेकअप लुक में भी लगीं बला की खूबसूरत
बॉलीवुड
7 Photos
जानें कौन हैं 'रामायण' की शूर्पणखा? कभी फिल्म से हुई थीं रिप्लेस,अब हैं बड़े प्रोड्यूसर की वाइफ
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के स्टार कास्ट पर मेकर्स ने की पैसों की बारिश, जानें अक्षय से वामिका तक की फीस
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च में फटे कपड़े पहनकर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स बोले- किस लेवल की गरीबी है ये
बॉलीवुड
7 Photos
'रामायण' की 'सीता' को खुद की शर्तों पर काम करना है पसंद, फिर चाहे क्यों ना हो करोड़ों का नुकसान
बॉलीवुड
17 Photos
साड़ी में कहर बरपाती नजर आईं आलिया भट्ट, लेकिन अनु मलिक की बेटी ने बनी इवेंट की स्टार
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान और उनके 'माई सुख' की क्यूटनेस ने जीता दिल! तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
6 दशक के करियर में जितेंद्र ने दीं 121 हिट फिल्में, ऐसे बने बॉलीवुड के जंपिंग जैक
मनोरंजन
'लोगों ने मेरा फायदा उठाया', मां श्रीदेवी के निधन से टूट गई थीं जाह्नवी कपूर, संघर्षों को याद कर छलका दर्द
मनोरंजन
Live: तीसरे मंडे टेस्ट में पास हो पाएगी 'धुरंधर 2'? 10.30 बजे तक 10 करोड़ ही हुई है कमाई
मनोरंजन
IPL 2026: सॉल्ट एंड पेपर हेयर लुक में दिखे शाहरुख खान, बेटी संग मैच एन्जॉय करते हुए आए नजर
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
कभी खौफनाक तो कभी मॉडर्न रावण बने ये एक्टर्स, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के आगे सब पड़े फीके!
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुई सोनम बजावा, नो मेकअप लुक में भी लगीं बला की खूबसूरत
प्रेम कुमारJournalist
Opinion