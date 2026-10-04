‘नई नवेली’ का ट्रेलर आया पसंद, तो ये 5 फिल्में वॉचलिस्ट में कर लें एड

स्त्री 2 (2024): ये 2018 में आई स्त्री का पार्ट 2 है. पहली वाली स्त्री ने चंदेरी को बचा लिया था, पर अब नया खतरा आ गया है और इसका नाम है सरकटा. बिना सिर वाला ये साया उन लड़कियों के पीछे पड़ा है जो अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं. तो फिर से विक्की, रुद्र और पूरी गैंग को वापस आना पड़ता है. और इस बार स्त्री भी वापस आती है. कहानी में मजाक और डर दोनों बढ़ गए हैं. अगर आपने स्त्री देखी है और आपको वो दुनिया पसंद आई थी, तो ये वाला पार्ट आपको निराश नहीं करेगा.