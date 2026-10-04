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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘नई नवेली’ का ट्रेलर आया पसंद, तो ये 5 फिल्में वॉचलिस्ट में कर लें एड

‘नई नवेली’ का ट्रेलर आया पसंद, तो ये 5 फिल्में वॉचलिस्ट में कर लें एड

‘नई नवेली’ का ट्रेलर देखने के बाद अगर महिलाओं से जुड़ी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्में देखने का मन है, तो ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जगह बना सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2026 02:09 PM (IST)
‘नई नवेली’ का ट्रेलर देखने के बाद अगर महिलाओं से जुड़ी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्में देखने का मन है, तो ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जगह बना सकती हैं.

अगर ‘नई नवेली’ का ट्रेलर देखकर आपके मन में भी ये सवाल आया है कि इसके जैसी और कौन सी फिल्में देखी जा सकती हैं, तो आपके लिए बॉलीवुड की ये फिल्में परफेक्ट रहेंगी. इनमें से कई फिल्में अपनी रिलीज के वक्त खूब चर्चा बटोर चुकी हैं, मुमकिन है आपने इन्हें देखा भी हो. लेकिन अगर नहीं देखा, तो ‘नई नवेली’ से पहले या उसके बाद इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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स्त्री (2018): ये फिल्म चंदेरी नाम के एक छोटे सं कस्बे की यहां हर साल नवरात्रि आते ही एक अजीब सा डर का माहौल छा जाता है. कस्बे के लोगों को डर होता है कि रात होते ही एक औरत आती है और मर्दों को उठा ले जाती है. लोग दीवारों पर लिख देते हैं - ओ स्त्री कल आना.
स्त्री (2018): ये फिल्म चंदेरी नाम के एक छोटे सं कस्बे की यहां हर साल नवरात्रि आते ही एक अजीब सा डर का माहौल छा जाता है. कस्बे के लोगों को डर होता है कि रात होते ही एक औरत आती है और मर्दों को उठा ले जाती है. लोग दीवारों पर लिख देते हैं - ओ स्त्री कल आना.
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इसी कस्बे के विक्की को इस महिला से प्रेम हो जाता है. राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं, हंसाती भी है. ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम औरतों को लेकर कैसी-कैसी कहानियां बना लेते हैं. अगर आपने अभी तक हॉरर कॉमेडी नहीं देखी तो यहीं से शुरू कीजिए.
इसी कस्बे के विक्की को इस महिला से प्रेम हो जाता है. राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं, हंसाती भी है. ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम औरतों को लेकर कैसी-कैसी कहानियां बना लेते हैं. अगर आपने अभी तक हॉरर कॉमेडी नहीं देखी तो यहीं से शुरू कीजिए.
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परी (2018): इस फिल्म में सस्पेंस वाला डर ज्यादा भयानक है. इस फिल्म में अनुष्का शर्मा रुखसाना बनी है, एक ऐसी लड़की जो जंगल में जंजीरों में बंधी मिलती है. दिखने में बिल्कुल मासूम, लेकिन उसके साथ कुछ तो बहुत अजीब है.
परी (2018): इस फिल्म में सस्पेंस वाला डर ज्यादा भयानक है. इस फिल्म में अनुष्का शर्मा रुखसाना बनी है, एक ऐसी लड़की जो जंगल में जंजीरों में बंधी मिलती है. दिखने में बिल्कुल मासूम, लेकिन उसके साथ कुछ तो बहुत अजीब है.
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इस फिल्म में रुखसाना को डायरेक्ट विलेन की तरह नहीं दिखाया गया. बल्कि उसके के बारे में बताया गया है कि कैसे मानवीय क्रूरता के चलते वो विलेन बनती है. ये हंसाने वाली फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये आपको असहज करेगी. यही इस फिल्म की ताकत भी है.
इस फिल्म में रुखसाना को डायरेक्ट विलेन की तरह नहीं दिखाया गया. बल्कि उसके के बारे में बताया गया है कि कैसे मानवीय क्रूरता के चलते वो विलेन बनती है. ये हंसाने वाली फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये आपको असहज करेगी. यही इस फिल्म की ताकत भी है.
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बुलबुल (2020): इस कहानी का हॉरर चीखने वाला नहीं बल्कि चुभने वाला है. 19वीं सदी के बंगाल में छोटी सी बुलबुल की शादी हो जाती है. बचपन में ही ससुराल में घुटन और फिर उसे धोखा मिलता है. उसके बाद जो होता है, वो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. तृप्ति डिमरी ने बुलबुल को इतने बढ़िया तरीके से निभाया है कि आपको डर से ज्यादा उसके दर्द से जुड़ाव महसूस होगा.
बुलबुल (2020): इस कहानी का हॉरर चीखने वाला नहीं बल्कि चुभने वाला है. 19वीं सदी के बंगाल में छोटी सी बुलबुल की शादी हो जाती है. बचपन में ही ससुराल में घुटन और फिर उसे धोखा मिलता है. उसके बाद जो होता है, वो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. तृप्ति डिमरी ने बुलबुल को इतने बढ़िया तरीके से निभाया है कि आपको डर से ज्यादा उसके दर्द से जुड़ाव महसूस होगा.
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रूही (2021): इस कहानी में दो लड़के एक लड़की रूही को किडनैप करके जंगल वाले घर में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रूही अकेली नहीं है. उसके अंदर कोई और भी है, अफजा. कभी वो सीधी-सादी रूही है तो कभी एकदम दूसरी पर्सनालिटी. जान्हवी कपूर इसमें एक ही लड़की के दो रूपों को दिखाती है. रूही को किडनैप करने वाले दोनों लड़कों को उससे प्यार हो जाता है. इस कहानी का कनक्लूजन काफी अनअपेक्षित है. ये फिल्म कॉमेडी और हॉरर का मिक्स है.
रूही (2021): इस कहानी में दो लड़के एक लड़की रूही को किडनैप करके जंगल वाले घर में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रूही अकेली नहीं है. उसके अंदर कोई और भी है, अफजा. कभी वो सीधी-सादी रूही है तो कभी एकदम दूसरी पर्सनालिटी. जान्हवी कपूर इसमें एक ही लड़की के दो रूपों को दिखाती है. रूही को किडनैप करने वाले दोनों लड़कों को उससे प्यार हो जाता है. इस कहानी का कनक्लूजन काफी अनअपेक्षित है. ये फिल्म कॉमेडी और हॉरर का मिक्स है.
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स्त्री 2 (2024): ये 2018 में आई स्त्री का पार्ट 2 है. पहली वाली स्त्री ने चंदेरी को बचा लिया था, पर अब नया खतरा आ गया है और इसका नाम है सरकटा. बिना सिर वाला ये साया उन लड़कियों के पीछे पड़ा है जो अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं. तो फिर से विक्की, रुद्र और पूरी गैंग को वापस आना पड़ता है. और इस बार स्त्री भी वापस आती है. कहानी में मजाक और डर दोनों बढ़ गए हैं. अगर आपने स्त्री देखी है और आपको वो दुनिया पसंद आई थी, तो ये वाला पार्ट आपको निराश नहीं करेगा.
स्त्री 2 (2024): ये 2018 में आई स्त्री का पार्ट 2 है. पहली वाली स्त्री ने चंदेरी को बचा लिया था, पर अब नया खतरा आ गया है और इसका नाम है सरकटा. बिना सिर वाला ये साया उन लड़कियों के पीछे पड़ा है जो अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं. तो फिर से विक्की, रुद्र और पूरी गैंग को वापस आना पड़ता है. और इस बार स्त्री भी वापस आती है. कहानी में मजाक और डर दोनों बढ़ गए हैं. अगर आपने स्त्री देखी है और आपको वो दुनिया पसंद आई थी, तो ये वाला पार्ट आपको निराश नहीं करेगा.
Published at : 04 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Nayi Naveli

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