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‘नई नवेली’ का ट्रेलर आया पसंद, तो ये 5 फिल्में वॉचलिस्ट में कर लें एड
‘नई नवेली’ का ट्रेलर देखने के बाद अगर महिलाओं से जुड़ी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्में देखने का मन है, तो ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जगह बना सकती हैं.
अगर ‘नई नवेली’ का ट्रेलर देखकर आपके मन में भी ये सवाल आया है कि इसके जैसी और कौन सी फिल्में देखी जा सकती हैं, तो आपके लिए बॉलीवुड की ये फिल्में परफेक्ट रहेंगी. इनमें से कई फिल्में अपनी रिलीज के वक्त खूब चर्चा बटोर चुकी हैं, मुमकिन है आपने इन्हें देखा भी हो. लेकिन अगर नहीं देखा, तो ‘नई नवेली’ से पहले या उसके बाद इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Nayi Naveli
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