‘पुष्पा’ से ‘कांतारा’ तक, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्में

KGF फ्रैंचाइजी ने यश को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया. अपनी स्टाइलाइज्ड स्टोरीटेलिंग, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इस सीरीज ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई. 'रॉकी भाई' एक आइकॉनिक किरदार बन गया, जो एम्बिशन, डोमिनेंस और सिनेमैटिक स्पेक्टेकल का प्रतीक है. KGF के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग कलेक्शंस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार फ्रैंचाइजी स्टोरीटेलिंग में कितनी ताकत होती है.