‘पुष्पा’ से ‘कांतारा’ तक, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्में
Indian Franchise Films :‘पुष्पा’ से ‘कांतारा’ तक, इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं. कहानी, देसी कनेक्शन और पावरफुल किरदारों के दम पर ये फिल्में दर्शकों का दिल जीत रही हैं.
हाल ही में 'बॉर्डर 2' फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार कहानी और देशभक्ति से जुड़ा इमोशन आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच लाता है. आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं और पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं. बाहुबली, पुष्पा, कांतारा, KGF, एक था टाइगर और सिंघम जैसी फ्रैंचाइजी ने न सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अपने किरदारों को कल्चरल आइकन बना दिया.
Published at : 13 Feb 2026 10:02 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
