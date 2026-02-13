‘पुष्पा’ से ‘कांतारा’ तक, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Franchise Films :‘पुष्पा’ से ‘कांतारा’ तक, इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं. कहानी, देसी कनेक्शन और पावरफुल किरदारों के दम पर ये फिल्में दर्शकों का दिल जीत रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 10:02 PM (IST)
हाल ही में 'बॉर्डर 2' फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार कहानी और देशभक्ति से जुड़ा इमोशन आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच लाता है. आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं और पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं. बाहुबली, पुष्पा, कांतारा, KGF, एक था टाइगर और सिंघम जैसी फ्रैंचाइजी ने न सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अपने किरदारों को कल्चरल आइकन बना दिया.

एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली' फ्रैंचाइजी इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट साबित हुई. प्रभास स्टारर इस फिल्म ने अपनी भव्यता, इमोशनल डेप्थ और विजुअल ब्रिलिएंस से दर्शकों का दिल जीत लिया. इस दो पार्ट की सीरीज ने एक ग्लोबल फेनोमेनन बनते हुए हर भाषा में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए.
KGF फ्रैंचाइजी ने यश को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया. अपनी स्टाइलाइज्ड स्टोरीटेलिंग, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर के साथ इस सीरीज ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई. 'रॉकी भाई' एक आइकॉनिक किरदार बन गया, जो एम्बिशन, डोमिनेंस और सिनेमैटिक स्पेक्टेकल का प्रतीक है. KGF के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग कलेक्शंस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार फ्रैंचाइजी स्टोरीटेलिंग में कितनी ताकत होती है.
Published at : 13 Feb 2026 10:02 PM (IST)
