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मुकेश खन्ना से लेकर रेणुका इसरानी तक, आज भी कुंवारे हैं 'महाभारत' के ये 6 कलाकार
Mahabharat Unmarried Actors: आज हम आपको बीआर. चोपड़ा की 'महाभारत' के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी कुंवारे हैं. आइए लिस्ट चेक करते हैं.
टीवी इतिहास की सबसे आइकॉनिक सीरियल्स में शुमार बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है. इस शो के हर किरदार ने अपनी दमदार एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी, जो सालों बाद भी फीकी नहीं पड़ी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य से जुड़े कुछ कलाकार आज भी कुंवारे हैं? आइए जानते हैं उन 6 कलाकारों के बारे में, जिन्होंने असल जिंदगी में आज तक शादी नहीं की.
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Published at : 10 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Tags :Mukesh Khanna Mahabharat
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