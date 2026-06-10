हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमुकेश खन्ना से लेकर रेणुका इसरानी तक, आज भी कुंवारे हैं 'महाभारत' के ये 6 कलाकार

मुकेश खन्ना से लेकर रेणुका इसरानी तक, आज भी कुंवारे हैं 'महाभारत' के ये 6 कलाकार

Mahabharat Unmarried Actors: आज हम आपको बीआर. चोपड़ा की 'महाभारत' के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी कुंवारे हैं. आइए लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Mahabharat Unmarried Actors: आज हम आपको बीआर. चोपड़ा की 'महाभारत' के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी कुंवारे हैं. आइए लिस्ट चेक करते हैं.

टीवी इतिहास की सबसे आइकॉनिक सीरियल्स में शुमार बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है. इस शो के हर किरदार ने अपनी दमदार एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी, जो सालों बाद भी फीकी नहीं पड़ी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य से जुड़े कुछ कलाकार आज भी कुंवारे हैं? आइए जानते हैं उन 6 कलाकारों के बारे में, जिन्होंने असल जिंदगी में आज तक शादी नहीं की.

1/7
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' ने 1988 से 1990 तक दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इस शो को 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके किरदार लोगों के दिलों में जिंदा है.
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' ने 1988 से 1990 तक दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इस शो को 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके किरदार लोगों के दिलों में जिंदा है.
2/7
रेणुका इसरानी: कल्ट सीरियल 'महाभारत' में रेणुका इसरानी ने धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का किरदार निभाया था. उस समय रेणुका सिर्फ 22 साल की थी. अब 'महाभारत' की गांधारी 59 साल की हो गई हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वो अपने पेरेंट्स की देखभाल में व्यस्त हैं.
रेणुका इसरानी: कल्ट सीरियल 'महाभारत' में रेणुका इसरानी ने धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का किरदार निभाया था. उस समय रेणुका सिर्फ 22 साल की थी. अब 'महाभारत' की गांधारी 59 साल की हो गई हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वो अपने पेरेंट्स की देखभाल में व्यस्त हैं.
Published at : 10 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Mukesh Khanna Mahabharat

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Dhurandhar 2 Closing Collection: 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
मनोरंजन
'धुरंधर 2' में बदला गया था 84 के दंगों पर डायलॉग, कैरेक्टर के नाम में भी हुआ चेंज, अनकट वर्जन से हुआ खुलासा
'धुरंधर 2' में बदला गया था 84 के दंगों पर डायलॉग, कैरेक्टर के नाम में भी हुआ चेंज, अनकट वर्जन से हुआ खुलासा
मनोरंजन
Video: 'पहले उन्हें इंसाफ दिलाओ फिर....', खान सर के सपोर्ट में उतरीं शिल्पा शिंदे, हिना खान को लगाई लताड़, देखें वीडियो
'पहले उन्हें इंसाफ दिलाओ फिर....', खान सर के सपोर्ट में उतरीं शिल्पा शिंदे, हिना खान को लगाई लताड़, देखें वीडियो
मनोरंजन
'वो मेरी 7 साल की बेटी को लेकर भाग रहा था...', 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम अलेफिया कपाड़िया की शादी बनी ट्रॉमा, तलाक के बाद पति ने छीने दोनों बच्चे
'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम अलेफिया कपाड़िया का छलका दर्द, पति ने की मारपीट, तलाक के बाद छीने दोनों बच्चे
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US-ईरान वॉर के 103 दिन: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा खतरा
यूएस वॉर: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर ज्यादा खतरा
राजस्थान
'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?
'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
टेक्नोलॉजी
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget