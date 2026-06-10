मुकेश खन्ना से लेकर रेणुका इसरानी तक, आज भी कुंवारे हैं 'महाभारत' के ये 6 कलाकार

रेणुका इसरानी: कल्ट सीरियल 'महाभारत' में रेणुका इसरानी ने धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का किरदार निभाया था. उस समय रेणुका सिर्फ 22 साल की थी. अब 'महाभारत' की गांधारी 59 साल की हो गई हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वो अपने पेरेंट्स की देखभाल में व्यस्त हैं.