करवाचौथ पर जाह्नवी से लेकर आलिया और करीना कपूर तक के हेयरस्टाइल को करें कॉपी, हर कोई देखता रह जाएगा

करवाचौथ पर जाह्नवी से लेकर आलिया और करीना कपूर तक के हेयरस्टाइल को करें कॉपी, हर कोई देखता रह जाएगा

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ 2025 पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपना लुक और खास बना सकती हैं.ये हेयरस्टाइल इस फेस्टिव मौके पर आपको ग्लैमरस और यूनिक लुक देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ 2025 पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपना लुक और खास बना सकती हैं.ये हेयरस्टाइल इस फेस्टिव मौके पर आपको ग्लैमरस और यूनिक लुक देंगे.

करवाचौथ का त्यौहार हर साल महिलाओं के लिए खास होता है, और इस दिन उनका लुक भी हमेशा अट्रैक्टिव रहता है. इस साल भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर के स्टाइलिश हेयरस्टाइल से आप अपने करवाचौथ लुक को और भी ग्लैमरस बना सकती हैं. इनके हेयरस्टाइल को अपनाकर आप भी फैशन में सभी की नजरें अपनी ओर खींच सकती हैं.

1/10
अनुष्का शर्मा का यह करवा चौथ हेयरस्टाइल एलीगेंट है. उन्होंने अपने बालों को मेसी लो बन में बांधा है. माथे के पास ढीली लटें छोड़ी गई हैं जो चेहरे को सॉफ्टली फ्रेम कर रही हैं, और जूड़े में हल्का सा वॉल्यूम ला रही है. यह स्टाइल उनके हल्के फ्लोरल साड़ी और स्टेटमेंट झुमकों को पूरी तरह से हाईलाइट कर रहा है, जो एक ग्रेसफुल लुक दे रहा है.
2/10
तारा सुतारिया का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए ट्रेडिशनल और सोफिस्टिकेटेड लुक का सही बैलेंस है. इस लुक के लिए, उन्होंने अपने बालों को पूरी तरह से स्लीक रखा है और माथे के पास से हल्का वॉल्यूम देते हुए, एक ऊँचा और टाइट जूड़ा बनाया है. इस स्टाइल में कोई भी स्ट्रैंड चेहरे पर नहीं है, जिससे उनका मांग टीका और हैवी चोकर सेट शानदार तरीके से हाईलाइट कर रहा है. यह एक क्लासिक, रीगल और बेहद एलिगेंट हेयरस्टाइल है.
3/10
सारा अली खान इस स्टाइल में बालों को बीच से करके, सामने की लटों को हल्का-सा ट्विस्ट करके और पिन लगाकर पीछे की ओर ले जाया गया है. बाकी सारे बालों को इकट्ठा करके ऊंचाई पर एक वेवी पोनीटेल बनाई गई है। यह हाफ-अप हाफ-डाउन स्टाइल उनके मल्टीकलर लहंगे और ट्रेडिशनल इयररिंग्स के साथ बहुत ही यूथफुल दिख रहा है.
4/10
अनन्या पांडे का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए एक ट्रेंडी और गॉर्जियस लुक है. इस लुक के लिए, बालों को ढीला और टेक्सचर्ड मेसी बन में ऊपर की तरफ सेट किया गया है. माथे पर कुछ लटें छोड़ी गई हैं जो चेहरे को एक सॉफ्ट और रोमैंटिक टच दे रहा हैं, साथ ही हल्का-सा वॉल्यूम भी रखा गया है. यह स्टाइल उनकी हाई-नेक जैकेट और स्टेटमेंट इयररिंग्स को खूबसूरती से दिखाता है.
5/10
करीना कपूर का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए रॉयल और मिनिमल लुक का सही मिक्स है. इस स्टाइल में उन्होंने अपने बालों को बीच से मांग करके, बिल्कुल स्लीक रखा है. सारे बालों को पीछे खींचकर गर्दन के पास एक साफ़-सुथरा और टाइट जूड़ा बनाया गया है. इस सिंपल, लेकिन स्ट्रक्चरल हेयरस्टाइल से उनका हैवी चोकर और साड़ी का वर्क पूरी तरह से इमर्ज रहा है, जो एक परफेक्ट ट्रेडिशनल और सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है.
6/10
सोनम कपूर का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए एलिगेंस का बेहतरीन ऑप्शन है. उन्होंने अपने बालों को पूरी तरह से स्लीक रखा है. बालों को पीछे की ओर कर स्लीक लो बन मे बनाया गया है. यह एक क्लासिक, मिनिमल लुक है जो ट्रेडिशनल ओकेज़न के लिए एकदम परफेक्ट है.
7/10
जाह्नवी कपूर का यह करवा चौथ हेयरस्टाइल क्लासिक और मॉडर्न का बेहतरीन मेल है. सबसे पहले बालों में साइड पार्टिंग करके, माथे के पास से ढीली बंधी हुई चोटी बनाते हुए उसे पीछे ले जाया गया है, जिससे चेहरे पर एक सॉफ्ट लुक आ रहा है. फिर, सारे बालों को मिलाकर एक मोटी और फ्रेंच स्टाइल की लंबी चोटी बनाई गई है. इस चोटी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर से नीचे तक छोटे सफेद पर्ल लगाए गए हैं, जो इसे एक खास पर्ल ब्रेड लुक दे रहा हैं. यह स्टाइल उनके हैवी वर्क वाले लहंगे के साथ बहुत शानदार और रॉयल दिख रहा है.
8/10
श्रद्धा कपूर का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए एकदम सही है. इसे पाने के लिए सबसे पहले बालों में साइड पार्टिंग करें, जिसमें माथे पर कुछ लटें गिर रही हों. इसके बाद, बालों को कसकर नहीं, बल्कि थोड़ा ढीला छोड़ते हुए एक लंबी और मोटी चोटी गूंथ लें, जो उनके गहरे लाल साड़ी के लुक को एक क्लासिक और ट्रेडिशनल टच दे रही है. यह स्टाइल सुंदर और फेस्टिव लुक के लिए बहुत अच्छा है.
9/10
आलिया भट्ट का यह हेयरस्टाइल करवा चौथ के लिए एक क्लासी ऑप्शन है. इस लुक को पाने के लिए, बालों को मिडिल पार्ट में बाँटकर, माथे के पास से थोड़ा वॉल्यूम देते हुए उन्हें ढीले वेवी कर्ल में किया गया है. स्टाइलिंग का मेन अट्रैक्शन है कान की बाली के साथ लगा हुआ हैवी झुमका चेन, जिसके साथ बालों के सामने के एक छोटे से हिस्से को कान के पीछे टक किया गया है ताकि चेन अच्छी तरह से दिख सके.
10/10
कृति सेनन का यह करवा चौथ हेयरस्टाइल एक मॉडर्न मेसी बन है जो ट्रेडिशनल लुक को एक रिलैक्स्ड टच दे रहा है. बालों में सेंटर पार्टिंग की गई है, और सामने की कुछ लटों को ढीला और वेवी छोड़ दिया गया है जो चेहरे को खूबसूरती से फ्रेम कर रहा हैं. बाकी सारे बालों को पीछे ले जाकर गर्दन के पीछे एक हल्का सा पफ बनाते हुए, एक ढीला, टेक्सचर्ड और मेसी जूड़ा बनाया गया है. यह स्टाइल उनके हैवी जूलरी और डीप काजल के साथ एक परफेक्ट और स्टाइलिश लुक दे रहा है.
Published at : 03 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Janhvi Kapoor Alia Bhatt

Photo Gallery

View More
