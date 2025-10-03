एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर जाह्नवी से लेकर आलिया और करीना कपूर तक के हेयरस्टाइल को करें कॉपी, हर कोई देखता रह जाएगा
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ 2025 पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत हेयरस्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपना लुक और खास बना सकती हैं.ये हेयरस्टाइल इस फेस्टिव मौके पर आपको ग्लैमरस और यूनिक लुक देंगे.
करवाचौथ का त्यौहार हर साल महिलाओं के लिए खास होता है, और इस दिन उनका लुक भी हमेशा अट्रैक्टिव रहता है. इस साल भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर के स्टाइलिश हेयरस्टाइल से आप अपने करवाचौथ लुक को और भी ग्लैमरस बना सकती हैं. इनके हेयरस्टाइल को अपनाकर आप भी फैशन में सभी की नजरें अपनी ओर खींच सकती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 02:34 PM (IST)
