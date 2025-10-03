जाह्नवी कपूर का यह करवा चौथ हेयरस्टाइल क्लासिक और मॉडर्न का बेहतरीन मेल है. सबसे पहले बालों में साइड पार्टिंग करके, माथे के पास से ढीली बंधी हुई चोटी बनाते हुए उसे पीछे ले जाया गया है, जिससे चेहरे पर एक सॉफ्ट लुक आ रहा है. फिर, सारे बालों को मिलाकर एक मोटी और फ्रेंच स्टाइल की लंबी चोटी बनाई गई है. इस चोटी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर से नीचे तक छोटे सफेद पर्ल लगाए गए हैं, जो इसे एक खास पर्ल ब्रेड लुक दे रहा हैं. यह स्टाइल उनके हैवी वर्क वाले लहंगे के साथ बहुत शानदार और रॉयल दिख रहा है.