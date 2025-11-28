हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहिंदू एक्ट्र्रेसेस जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर की शादी, लिस्ट में हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल

हिंदू एक्ट्र्रेसेस जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर की शादी, लिस्ट में हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल

Actresses Who Converted To Islam For Marriage: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए बॉलीवुड की उन हसीनाओं की लिस्ट लाए हैं. जिन्होंने शादी के लिए अपना घर्म बदला और मुस्लिम बन गई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Actresses Who Converted To Islam For Marriage: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए बॉलीवुड की उन हसीनाओं की लिस्ट लाए हैं. जिन्होंने शादी के लिए अपना घर्म बदला और मुस्लिम बन गई.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं. जिन्होंने इंटरफेथ मैरिज की है. ऐसे में कई दिग्गज हसीनाओं ने मुस्लिम शख्स के साथ ब्याह रचाया और इसके लिए उन्होंने अपना धर्म भी बदला. चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

1/7
हेमा मालिनी - बॉलीवुज की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से शादी की थी. ये धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी. इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी को अपनी दुल्हन बनाया था.
हेमा मालिनी - बॉलीवुज की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से शादी की थी. ये धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी. इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी को अपनी दुल्हन बनाया था.
2/7
खबरों के अनुसार एक्ट्रेस भी धर्मेंद्र से शादी के लिए मुस्लिम बन गई थी. उन्होंने अपना नाम आयशा बी रखा था. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया है.
खबरों के अनुसार एक्ट्रेस भी धर्मेंद्र से शादी के लिए मुस्लिम बन गई थी. उन्होंने अपना नाम आयशा बी रखा था. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया है.
3/7
शर्मिला टैगोर - 70-80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली एक्ट्रेस शर्मिला टैगौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस ने पटौदी के नवाब और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान से निकाह किया था. इस निकाह के लिए शर्मिला ने भी मुस्लिम धर्म अपनाया था.
शर्मिला टैगोर - 70-80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली एक्ट्रेस शर्मिला टैगौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस ने पटौदी के नवाब और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान से निकाह किया था. इस निकाह के लिए शर्मिला ने भी मुस्लिम धर्म अपनाया था.
4/7
अमृता सिंह - शर्मिला टैगोर के बेटे और एक्टर सैफ अली खान ने पहली शादी हिंदू एक्ट्रेस अमृता सिंह से की थी. इस शादी के गवाह डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला बने थे.उन्होंने ही एक बार खुलासा किया था कि अमृता को एक मौलवी ने अपना नाम
अमृता सिंह - शर्मिला टैगोर के बेटे और एक्टर सैफ अली खान ने पहली शादी हिंदू एक्ट्रेस अमृता सिंह से की थी. इस शादी के गवाह डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला बने थे.उन्होंने ही एक बार खुलासा किया था कि अमृता को एक मौलवी ने अपना नाम "अजीजा" रखने का सुझाव दिया था. इस जाहिर है कि अमृता ने भी शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था.
5/7
सोनी राजदान - बॉलीवुड एक्ट्रेस और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने शादीशुदा डायरेक्टर महेश भट्ट से शादी की थी. खबरों के अनुसार सोनी ने भी शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था.
सोनी राजदान - बॉलीवुड एक्ट्रेस और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने शादीशुदा डायरेक्टर महेश भट्ट से शादी की थी. खबरों के अनुसार सोनी ने भी शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था.
6/7
आयशा टाकिया - सलमान खान समेत कई बड़े हीरोज संग काम कर चुकी एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने साल 2009 में फरहान आज़मी से शादी की थी. शादी के बाद एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया था.
आयशा टाकिया - सलमान खान समेत कई बड़े हीरोज संग काम कर चुकी एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने साल 2009 में फरहान आज़मी से शादी की थी. शादी के बाद एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया था.
7/7
राखी सावंत - इस लिस्ट में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत का भी नाम है. राखी ने आदिल खान दुर्रानी से शादी के इस्लाम कबूल किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया था. हालांकि अब इस कपल का तलाक हो चुका है.
राखी सावंत - इस लिस्ट में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत का भी नाम है. राखी ने आदिल खान दुर्रानी से शादी के इस्लाम कबूल किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया था. हालांकि अब इस कपल का तलाक हो चुका है.
Published at : 28 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
Hema Malini Amrita Singh Sharmila Tagore

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
क्रिकेट
वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा
वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
शिक्षा
सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा, शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन
सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा, शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन
यूटिलिटी
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget