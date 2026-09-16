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दीपिका-रणवीर से कियारा-सिद्धार्थ तक, बॉलीवुड के इन रियल-लाइफ कपल्स ने ऑन-स्क्रीन भी किया रोमांस

सैफ-करीना से रणवीर-दीपिका और कियारा-सिद्धार्थ तक, बॉलीवुड के कई रियल-लाइफ कपल्स ने साथ फिल्मों में काम किया है. इन जोड़ियों ने अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 16 Sep 2026 01:54 PM (IST)
सैफ-करीना से रणवीर-दीपिका और कियारा-सिद्धार्थ तक, बॉलीवुड के कई रियल-लाइफ कपल्स ने साथ फिल्मों में काम किया है. इन जोड़ियों ने अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई.

सैफ-करीना, रणवीर-दीपिका, सिद्धार्थ-अदिति, रणबीर-आलिया और सिद्धार्थ-कियारा ने पर्दे पर साथ काम करते-करते रियल लाइफ में भी अपना रिश्ता बनाया. शादी और प्यार के बाद भी इन जोड़ियों ने फिल्मों में साथ लौटकर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का ध्यान खींचा.

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बॉलीवुड में कई रियल-लाइफ कपल्स ने प्यार के साथ पर्दे पर भी अपनी केमिस्ट्री दिखाई है. सैफ और करीना से शुरू होती है ऐसे ही पसंदीदा जोड़ियों की यह खास कहानी.
बॉलीवुड में कई रियल-लाइफ कपल्स ने प्यार के साथ पर्दे पर भी अपनी केमिस्ट्री दिखाई है. सैफ और करीना से शुरू होती है ऐसे ही पसंदीदा जोड़ियों की यह खास कहानी.
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सैफ और करीना ने ओमकारा, टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की. को-स्टार्स से जीवनसाथी बनने तक का उनका सफर इस जोड़ी को खास बनाता है.
सैफ और करीना ने ओमकारा, टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की. को-स्टार्स से जीवनसाथी बनने तक का उनका सफर इस जोड़ी को खास बनाता है.
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रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने गोलियों की रासलीला राम-लीला में साथ काम किया, जहां उनकी इंटेंस रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद यह जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने गोलियों की रासलीला राम-लीला में साथ काम किया, जहां उनकी इंटेंस रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद यह जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई.
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दोनों ने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, 83 और सिंघम अगेन में भी स्क्रीन शेयर की. ऑन-स्क्रीन के साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी दर्शकों के बीच उनकी जोड़ी को खास बनाया.
दोनों ने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, 83 और सिंघम अगेन में भी स्क्रीन शेयर की. ऑन-स्क्रीन के साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी दर्शकों के बीच उनकी जोड़ी को खास बनाया.
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जीवनसाथी बनने से पहले सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी ने महा समुद्रम में साथ काम किया था. अब शादी के बाद दोनों लस्ट स्टोरीज 3 में फिर साथ नजर आने वाले हैं.
जीवनसाथी बनने से पहले सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी ने महा समुद्रम में साथ काम किया था. अब शादी के बाद दोनों लस्ट स्टोरीज 3 में फिर साथ नजर आने वाले हैं.
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लस्ट स्टोरीज 3 में इस रियल-लाइफ कपल का रीयूनियन फैंस के लिए खास है. फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर ने भी उनकी नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर उत्सुकता बढ़ाई है.
लस्ट स्टोरीज 3 में इस रियल-लाइफ कपल का रीयूनियन फैंस के लिए खास है. फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर ने भी उनकी नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर उत्सुकता बढ़ाई है.
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रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन–शिवा में साथ स्क्रीन शेयर की, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का प्यार मिला. अब दोनों एक बार फिर साथ आने वाले हैं.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन–शिवा में साथ स्क्रीन शेयर की, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का प्यार मिला. अब दोनों एक बार फिर साथ आने वाले हैं.
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संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित लव एंड वॉर में रणबीर और आलिया फिर साथ नजर आएंगे. इस नए कोलैबोरेशन ने उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है.
संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित लव एंड वॉर में रणबीर और आलिया फिर साथ नजर आएंगे. इस नए कोलैबोरेशन ने उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की भावनात्मक प्रेम कहानी को पर्दे पर जीवंत किया. उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की भावनात्मक प्रेम कहानी को पर्दे पर जीवंत किया. उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
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फिल्मी सेट पर प्यार पाने से लेकर उसे अपनी रियल लाइफ का हिस्सा बनाने तक, इन कपल्स ने पर्दे पर भी कई यादगार पल दिए हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री ने इन जोड़ियों को दर्शकों के बीच खास बनाया है.
फिल्मी सेट पर प्यार पाने से लेकर उसे अपनी रियल लाइफ का हिस्सा बनाने तक, इन कपल्स ने पर्दे पर भी कई यादगार पल दिए हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री ने इन जोड़ियों को दर्शकों के बीच खास बनाया है.
Published at : 16 Sep 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Bollywood Couples

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