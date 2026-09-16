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दीपिका-रणवीर से कियारा-सिद्धार्थ तक, बॉलीवुड के इन रियल-लाइफ कपल्स ने ऑन-स्क्रीन भी किया रोमांस
सैफ-करीना से रणवीर-दीपिका और कियारा-सिद्धार्थ तक, बॉलीवुड के कई रियल-लाइफ कपल्स ने साथ फिल्मों में काम किया है. इन जोड़ियों ने अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई.
सैफ-करीना, रणवीर-दीपिका, सिद्धार्थ-अदिति, रणबीर-आलिया और सिद्धार्थ-कियारा ने पर्दे पर साथ काम करते-करते रियल लाइफ में भी अपना रिश्ता बनाया. शादी और प्यार के बाद भी इन जोड़ियों ने फिल्मों में साथ लौटकर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का ध्यान खींचा.
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Published at : 16 Sep 2026 01:54 PM (IST)
Tags :Bollywood Couples
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