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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडFather’s Day 2026: शक्ति कपूर-श्रद्धा से लेकर महेश भट्ट-आलिया तक, ये हैं इंडस्ट्री की पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियां

Father’s Day 2026: शक्ति कपूर-श्रद्धा से लेकर महेश भट्ट-आलिया तक, ये हैं इंडस्ट्री की पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियां

Father’s Day 2026: बॉलीवुड में बाप-बेटी की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनका प्यार और मजबूत बॉन्डिंग हर किसी का दिल जीत लेती है. आइए नजर डालते हैं इंडस्ट्री की कुछ सबसे पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियों पर.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Father’s Day 2026: बॉलीवुड में बाप-बेटी की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनका प्यार और मजबूत बॉन्डिंग हर किसी का दिल जीत लेती है. आइए नजर डालते हैं इंडस्ट्री की कुछ सबसे पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियों पर.

हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है और इस बार ये खास दिन 21 जून 2026 को सेलिब्रेट किया जाएगा. इस मौके पर लोग अपने पिता के लिए प्यार जताते हैं और उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी बाप-बेटी की जोड़ियां हैं, जिनकी मजबूत बॉन्डिंग और खास रिश्ता फैंस के बीच काफी पसंद किया जाता है.

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महेश भट्ट और आलिया भट्ट: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के बेहद करीब हैं. महेश भट्ट इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर हैं और आलिया की कामयाबी पर वो हमेशा खुश नजर आते हैं.
महेश भट्ट और आलिया भट्ट: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के बेहद करीब हैं. महेश भट्ट इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर हैं और आलिया की कामयाबी पर वो हमेशा खुश नजर आते हैं.
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श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर: श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर की गिनती बॉलीवुड की सबसे प्यारी बाप-बेटी की जोड़ियों में होती है. जहां शक्ति कपूर अपने दौर के मशहूर विलेन और कॉमेडी किंग रहे हैं, वहीं श्रद्धा आज के समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर: श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर की गिनती बॉलीवुड की सबसे प्यारी बाप-बेटी की जोड़ियों में होती है. जहां शक्ति कपूर अपने दौर के मशहूर विलेन और कॉमेडी किंग रहे हैं, वहीं श्रद्धा आज के समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.
Published at : 19 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Father's Day Shakti Kapoor Chunky Panday

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