श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर: श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर की गिनती बॉलीवुड की सबसे प्यारी बाप-बेटी की जोड़ियों में होती है. जहां शक्ति कपूर अपने दौर के मशहूर विलेन और कॉमेडी किंग रहे हैं, वहीं श्रद्धा आज के समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.