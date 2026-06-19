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Father’s Day 2026: शक्ति कपूर-श्रद्धा से लेकर महेश भट्ट-आलिया तक, ये हैं इंडस्ट्री की पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियां
Father’s Day 2026: बॉलीवुड में बाप-बेटी की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनका प्यार और मजबूत बॉन्डिंग हर किसी का दिल जीत लेती है. आइए नजर डालते हैं इंडस्ट्री की कुछ सबसे पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियों पर.
हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है और इस बार ये खास दिन 21 जून 2026 को सेलिब्रेट किया जाएगा. इस मौके पर लोग अपने पिता के लिए प्यार जताते हैं और उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी बाप-बेटी की जोड़ियां हैं, जिनकी मजबूत बॉन्डिंग और खास रिश्ता फैंस के बीच काफी पसंद किया जाता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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