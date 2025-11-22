एक्सप्लोरर
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह
Farah Naaz Marriage: एक्ट्रेस फराह नाज और विंदू दारा सिंह के प्यार के चर्चे खूब रहे. अब वेटरन एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस रिश्ते पर बात करती नजर आईं.
विंदु दारा सिंह और मशहूर एक्ट्रेस फराह नाज बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हुआ करते थे. लेकिन अब उनका तलाक हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक्ट्रेस ने विंदु दारा सिंह से शादी करने की असल वजह बताई है.
Published at : 22 Nov 2025 08:44 PM (IST)
Tags :Tabu Vindu Dara Singh Farah Naaz
