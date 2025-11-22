हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह

फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह

Farah Naaz Marriage: एक्ट्रेस फराह नाज और विंदू दारा सिंह के प्यार के चर्चे खूब रहे. अब वेटरन एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस रिश्ते पर बात करती नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Farah Naaz Marriage: एक्ट्रेस फराह नाज और विंदू दारा सिंह के प्यार के चर्चे खूब रहे. अब वेटरन एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस रिश्ते पर बात करती नजर आईं.

विंदु दारा सिंह और मशहूर एक्ट्रेस फराह नाज बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हुआ करते थे. लेकिन अब उनका तलाक हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक्ट्रेस ने विंदु दारा सिंह से शादी करने की असल वजह बताई है.

1/8
फराह नाज का नाम बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हुआ करता था. अपने करियर में एक्ट्रेस जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं उतनी ही उनकी लव लाइफ भी लाइमलाइट में रही.
फराह नाज का नाम बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हुआ करता था. अपने करियर में एक्ट्रेस जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं उतनी ही उनकी लव लाइफ भी लाइमलाइट में रही.
2/8
विंदू दारा सिंह संग उनके प्यार के किस्से आज भी इंडस्ट्री में काफी चर्चा में रहते हैं. दोनों ने 1996 में शादी की लेकिन कुछ ही सालों में इस रिश्ते ने अपना दम तोड़ दिया. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसमें एक्ट्रेस अपने और विंदू दारा सिंह की शादी पर बात करती दिखीं.
विंदू दारा सिंह संग उनके प्यार के किस्से आज भी इंडस्ट्री में काफी चर्चा में रहते हैं. दोनों ने 1996 में शादी की लेकिन कुछ ही सालों में इस रिश्ते ने अपना दम तोड़ दिया. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसमें एक्ट्रेस अपने और विंदू दारा सिंह की शादी पर बात करती दिखीं.
3/8
अदाकारा ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात विंदू दारा सिंह से हुई और उनकी शादी में तब्बू का सबसे बड़ा हाथ था. फराह नाज ने बताया कि अपनी बहन तब्बू की वजह से उन्होंने पॉपुलर एक्टर और रेसलर विंदू दारा सिंह से शादी की थी.
अदाकारा ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात विंदू दारा सिंह से हुई और उनकी शादी में तब्बू का सबसे बड़ा हाथ था. फराह नाज ने बताया कि अपनी बहन तब्बू की वजह से उन्होंने पॉपुलर एक्टर और रेसलर विंदू दारा सिंह से शादी की थी.
4/8
एक पुराने इंटरव्यू में फराह नाज ने अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार उनकी बहन तब्बू घर आई और मूवी देखने की जिद करने लगी. पहले तो फराह नाज ने अपनी बहन को इनकार किया लेकिन बाद में वो मान गईं.
एक पुराने इंटरव्यू में फराह नाज ने अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार उनकी बहन तब्बू घर आई और मूवी देखने की जिद करने लगी. पहले तो फराह नाज ने अपनी बहन को इनकार किया लेकिन बाद में वो मान गईं.
5/8
इसके बाद दोनों 'कयामत से कयामत तक' देखने चली गईं और मूवी थिएटर के बाहर ही उनकी मुलाकात विंदू दारा सिंह से हुई. इसके बाद उन्हें तब्बू ने अपनी बहन की मुलाकात अभिनेता से करवाते हुए बताया- 'फराह बाजी, ये विंदू हैं. मेरे क्लासमेट हैं और आपके बड़े फैन भी हैं.'
इसके बाद दोनों 'कयामत से कयामत तक' देखने चली गईं और मूवी थिएटर के बाहर ही उनकी मुलाकात विंदू दारा सिंह से हुई. इसके बाद उन्हें तब्बू ने अपनी बहन की मुलाकात अभिनेता से करवाते हुए बताया- 'फराह बाजी, ये विंदू हैं. मेरे क्लासमेट हैं और आपके बड़े फैन भी हैं.'
6/8
जब अभिनेता को इस बात का पता चला कि दोनों बहनों को मूवी की टिकट नहीं मिली तो उन्होंने मौके पर चौका मार दिया. इसके एक महीने बाद अभिनेता फराह नाज की फिल्म की शूटिंग पर पहुंच गए और सीधे जाकर उन्हें शादी के लिए प्रोपोज कर दिया.
जब अभिनेता को इस बात का पता चला कि दोनों बहनों को मूवी की टिकट नहीं मिली तो उन्होंने मौके पर चौका मार दिया. इसके एक महीने बाद अभिनेता फराह नाज की फिल्म की शूटिंग पर पहुंच गए और सीधे जाकर उन्हें शादी के लिए प्रोपोज कर दिया.
7/8
इसके बाद तब्बू भी लगातार अपनी बहन को विंदू दारा सिंह के बारे में बताने लगीं. अभिनेता की मैसेंजर बनकर तब्बू इस शादी के लिए फराह नाज को राजी करने लगीं और वेटरन एक्ट्रेस भी इस शादी के लिए मान गईं.
इसके बाद तब्बू भी लगातार अपनी बहन को विंदू दारा सिंह के बारे में बताने लगीं. अभिनेता की मैसेंजर बनकर तब्बू इस शादी के लिए फराह नाज को राजी करने लगीं और वेटरन एक्ट्रेस भी इस शादी के लिए मान गईं.
8/8
बता दें कि विंदू दारा सिंह और फराह नाज 1996 में शादी के बंधन में बंधे और 1997 में उन्होंने बेटे फतेह का इस दुनिया में वेलकम किया. लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कपल का 2002 में तलाक हो गया. अब दोनों ही स्टार्स अपनी दूसरी शादी में काफी खुश हैं.
बता दें कि विंदू दारा सिंह और फराह नाज 1996 में शादी के बंधन में बंधे और 1997 में उन्होंने बेटे फतेह का इस दुनिया में वेलकम किया. लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कपल का 2002 में तलाक हो गया. अब दोनों ही स्टार्स अपनी दूसरी शादी में काफी खुश हैं.
Published at : 22 Nov 2025 08:44 PM (IST)
Tabu Vindu Dara Singh Farah Naaz

Embed widget