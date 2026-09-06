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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मेरे दिल के तीन टुकड़े...', बच्चों को कॉलेज भेजते हुए इमोशनल हुईं फराह खान

'मेरे दिल के तीन टुकड़े...', बच्चों को कॉलेज भेजते हुए इमोशनल हुईं फराह खान

फराह खान ने अपने तीनों बच्चों के कॉलेज जाने पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 06 Sep 2026 01:46 PM (IST)
फराह खान ने अपने तीनों बच्चों के कॉलेज जाने पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार कोरियोग्राफर अपने किसी व्लॉग को लेकर नहीं, अपने तीनों बच्चों की वजह से खबरों में हैं. दरअसल, फराह खान के तीनों बच्चे अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जा चुके हैं.

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फराह खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने तीनों बच्चों दिवा कुंदर, आन्या कुंदर और जार कुंदर के साथ नजर आ रही हैं.
फराह खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने तीनों बच्चों दिवा कुंदर, आन्या कुंदर और जार कुंदर के साथ नजर आ रही हैं.
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किसी तस्वीर में फराह खान अपने बच्चों को गले लगाती नजर आ रही हैं, तो किसी में उन पर जमकर प्यार लुटाती दिख रही हैं.
किसी तस्वीर में फराह खान अपने बच्चों को गले लगाती नजर आ रही हैं, तो किसी में उन पर जमकर प्यार लुटाती दिख रही हैं.
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फराह खान ने इन फोटोज के साथ दिल को छू लेने वाला इमोशनल नोट लिखा है. उन्होंने लिखा, 'अगर आपको लगता था कि अपने बच्चे को कॉलेज भेजना मुश्किल है... तो जरा इसे 3 बार करके देखिए.'
फराह खान ने इन फोटोज के साथ दिल को छू लेने वाला इमोशनल नोट लिखा है. उन्होंने लिखा, 'अगर आपको लगता था कि अपने बच्चे को कॉलेज भेजना मुश्किल है... तो जरा इसे 3 बार करके देखिए.'
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उन्होंने आगे लिखा, '3 शहर, 3 कैंपस और 3 बार अलविदा कहना. मेरे दिल के 3 टुकड़े. जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन याद रखना, सारे रास्ते वापस मम्मी-पापा के पास ही आते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, '3 शहर, 3 कैंपस और 3 बार अलविदा कहना. मेरे दिल के 3 टुकड़े. जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन याद रखना, सारे रास्ते वापस मम्मी-पापा के पास ही आते हैं.'
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फराह लिखती हैं, 'शिरीष कुंदर का भी शुक्रिया, जिन्होंने फैमिली फोटो में आने के अलावा बाकी सब कुछ किया... दिवा कुंदर, तुम्हें पता है मैंने ये गाना क्यों चुना है.'
फराह लिखती हैं, 'शिरीष कुंदर का भी शुक्रिया, जिन्होंने फैमिली फोटो में आने के अलावा बाकी सब कुछ किया... दिवा कुंदर, तुम्हें पता है मैंने ये गाना क्यों चुना है.'
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फराह खान ने इन तस्वीरों के साथ 'कभी अलविदा ना कहना' गाना शेयर किया है. इस गाने को सोनू निगम और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है. ये गाना फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया था.
फराह खान ने इन तस्वीरों के साथ 'कभी अलविदा ना कहना' गाना शेयर किया है. इस गाने को सोनू निगम और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है. ये गाना फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया था.
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बता दें कि फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को फिल्म एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की थी. शिरीष उम्र में फराह से करीब 8 साल छोटे हैं. शादी के चार साल बाद, 2008 में फराह खान IVF के जरिए मां बनी थीं. उन्होंने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था.
बता दें कि फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को फिल्म एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की थी. शिरीष उम्र में फराह से करीब 8 साल छोटे हैं. शादी के चार साल बाद, 2008 में फराह खान IVF के जरिए मां बनी थीं. उन्होंने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था.
Published at : 06 Sep 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Farah Khan

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