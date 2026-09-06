'मेरे दिल के तीन टुकड़े...', बच्चों को कॉलेज भेजते हुए इमोशनल हुईं फराह खान

बता दें कि फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को फिल्म एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की थी. शिरीष उम्र में फराह से करीब 8 साल छोटे हैं. शादी के चार साल बाद, 2008 में फराह खान IVF के जरिए मां बनी थीं. उन्होंने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था.