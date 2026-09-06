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'मेरे दिल के तीन टुकड़े...', बच्चों को कॉलेज भेजते हुए इमोशनल हुईं फराह खान
फराह खान ने अपने तीनों बच्चों के कॉलेज जाने पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार कोरियोग्राफर अपने किसी व्लॉग को लेकर नहीं, अपने तीनों बच्चों की वजह से खबरों में हैं. दरअसल, फराह खान के तीनों बच्चे अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जा चुके हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:46 PM (IST)
Tags :Farah Khan
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