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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअदिति राव हैदरी का ग्लैमर अंदाज देख फैंस फिदा, पति संग वेकेशन की फोटोज वायरल

अदिति राव हैदरी का ग्लैमर अंदाज देख फैंस फिदा, पति संग वेकेशन की फोटोज वायरल

अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ संग छुट्टियां मना रहीं हैं. उन्होंने इस वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने थाईलैंड में बिताए पलों को याद किया और कहा कि वो दोबारा वहां जाना चाहेंगी.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 09 Oct 2026 08:06 PM (IST)
अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ संग छुट्टियां मना रहीं हैं. उन्होंने इस वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने थाईलैंड में बिताए पलों को याद किया और कहा कि वो दोबारा वहां जाना चाहेंगी.

अदिति राव का बीच आउटफिट

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अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ सूर्यनारायण की ये फोटो उनके खूबसूरत बॉन्ड को दिखाती है. अदिति ने अपनी पोस्ट में सिद्धार्थ को अपना फेवरेट इंसान बताया है. उनके कैप्शन से साफ है कि दोनों ने साथ बिताए इन पलों को खूब एंजॉय किया.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ सूर्यनारायण की ये फोटो उनके खूबसूरत बॉन्ड को दिखाती है. अदिति ने अपनी पोस्ट में सिद्धार्थ को अपना फेवरेट इंसान बताया है. उनके कैप्शन से साफ है कि दोनों ने साथ बिताए इन पलों को खूब एंजॉय किया.
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अदिति राव हैदरी इस फोटो में बिकनी टॉप और शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक के साथ ब्राइट येलो का कंट्रास्ट इस्तेमाल किया है. फोटो में वो सिंपल और रिलैक्स्ड दिख रही है.
अदिति राव हैदरी इस फोटो में बिकनी टॉप और शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक के साथ ब्राइट येलो का कंट्रास्ट इस्तेमाल किया है. फोटो में वो सिंपल और रिलैक्स्ड दिख रही है.
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समुद्र किनारे बैठी अदिति राव हैदरी इस तस्वीर में शांत माहौल का आनंद लेती नजर आ रही हैं. इस फोटो में सामने समुद्र और अदिति का ग्लैमर दिखाई दे रहा है. उनके कान पर लगा फूल उनकी खूबसूरती बढ़ा रहा है.
समुद्र किनारे बैठी अदिति राव हैदरी इस तस्वीर में शांत माहौल का आनंद लेती नजर आ रही हैं. इस फोटो में सामने समुद्र और अदिति का ग्लैमर दिखाई दे रहा है. उनके कान पर लगा फूल उनकी खूबसूरती बढ़ा रहा है.
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इस तस्वीर में अदिति स्विमिंग पूल में स्ट्रेचिंग करती दिखाई दे रही हैं. पूल के पानी में हरे पेड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है, जो इस तस्वीर को और खूबसूरत बना रहा है.
इस तस्वीर में अदिति स्विमिंग पूल में स्ट्रेचिंग करती दिखाई दे रही हैं. पूल के पानी में हरे पेड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है, जो इस तस्वीर को और खूबसूरत बना रहा है.
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सिद्धार्थ खिड़की के पास बैठकर कोई किताब पढ़ते दिख रहे हैं. खिड़की से बाहर बेहद खूबसूरत नजारा है और आसपास काफी हरियाली नजर आ रही है.
सिद्धार्थ खिड़की के पास बैठकर कोई किताब पढ़ते दिख रहे हैं. खिड़की से बाहर बेहद खूबसूरत नजारा है और आसपास काफी हरियाली नजर आ रही है.
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सिद्धार्थ ने छुट्टियों के दौरान बहुत सुकून भरे पल बिताए हैं, ये फोटा इसकी गवाही दे रही है. फोटो में वो पूल के पास चैन से बैठे नजर आ रहे हैं.
सिद्धार्थ ने छुट्टियों के दौरान बहुत सुकून भरे पल बिताए हैं, ये फोटा इसकी गवाही दे रही है. फोटो में वो पूल के पास चैन से बैठे नजर आ रहे हैं.
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हरियाली के बीच ली गई इस सेल्फी में अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ में दिख रहा है कि उन्होंने साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और सुकून के ये पल उनके लिए बेहद खास है.
हरियाली के बीच ली गई इस सेल्फी में अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ में दिख रहा है कि उन्होंने साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और सुकून के ये पल उनके लिए बेहद खास है.
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अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ दोनों कैजुअल कपड़ों में नजर आ रहे हैं. हरियाली भरे इस वातावरण में दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ दोनों कैजुअल कपड़ों में नजर आ रहे हैं. हरियाली भरे इस वातावरण में दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं.
Published at : 09 Oct 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari

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