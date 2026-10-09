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अदिति राव हैदरी का ग्लैमर अंदाज देख फैंस फिदा, पति संग वेकेशन की फोटोज वायरल
अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ संग छुट्टियां मना रहीं हैं. उन्होंने इस वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने थाईलैंड में बिताए पलों को याद किया और कहा कि वो दोबारा वहां जाना चाहेंगी.
अदिति राव का बीच आउटफिट
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Published at : 09 Oct 2026 08:00 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari
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