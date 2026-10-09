अदिति राव हैदरी का ग्लैमर अंदाज देख फैंस फिदा, पति संग वेकेशन की फोटोज वायरल

अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ सूर्यनारायण की ये फोटो उनके खूबसूरत बॉन्ड को दिखाती है. अदिति ने अपनी पोस्ट में सिद्धार्थ को अपना फेवरेट इंसान बताया है. उनके कैप्शन से साफ है कि दोनों ने साथ बिताए इन पलों को खूब एंजॉय किया.