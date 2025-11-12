हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ना लिए सात फेरे, ना किया निकाह, Ex कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान की ऐसे हुई थी शादी

ऋतिक रोशन और सुजैन खान उन एक्स कपल में से एक हैं जिनका बेशक तलाक हो चुका है, लेकिन आज भी फैंस उनकी लव स्टोरी, शादी और पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 03:22 PM (IST)
ऋतिक रोशन और सुजैन खान उन एक्स कपल में से एक हैं जिनका बेशक तलाक हो चुका है, लेकिन आज भी फैंस उनकी लव स्टोरी, शादी और पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं.

सुजैन खान और ऋतिक रोशन इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में छाए हुए हैं. दरअसल, हाल ही में एक्टर की एक्स सास जरीन खान का निधन हुआ है. उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से ही किया गया.

1/7
सुजैन खान की मां और ऋतिक रोशन की एक्स सास जरीन पारसी धर्म से ताल्लुक रखती थीं. लेकिन, उन्होंने संजय खान से शादी की थी जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे.
सुजैन खान की मां और ऋतिक रोशन की एक्स सास जरीन पारसी धर्म से ताल्लुक रखती थीं. लेकिन, उन्होंने संजय खान से शादी की थी जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे.
2/7
संजय खान और जरीन खान की बेटी सुजैन खान ने 2000 में ऋतिक रोशन के संग शादी के बंधन में बंधी थी.
संजय खान और जरीन खान की बेटी सुजैन खान ने 2000 में ऋतिक रोशन के संग शादी के बंधन में बंधी थी.
3/7
लेकिन, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने ना तो निकाह किया था और ना ही अपनी शादी में सात फेरे ही लिए थे.
लेकिन, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने ना तो निकाह किया था और ना ही अपनी शादी में सात फेरे ही लिए थे.
4/7
रेडिफ को दिए इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया था कि उन्होंने और सुजैन ने अपनी-अपनी मर्जी से शादी की थी.
रेडिफ को दिए इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया था कि उन्होंने और सुजैन ने अपनी-अपनी मर्जी से शादी की थी.
5/7
ऋतिक रोशन ने बताया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की. ना तो हिंदू रीति-रिजाव और ना ही निकाह. हम दोनों हमेशा चर्चा में शादी करना चाहते थे.
ऋतिक रोशन ने बताया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की. ना तो हिंदू रीति-रिजाव और ना ही निकाह. हम दोनों हमेशा चर्चा में शादी करना चाहते थे.
6/7
एक्टर ने कहा था कि चर्च में होने वाली शादियां बहुत छोटी और प्यारी लगती हैं. बेंगलुरु में हमने कुछ ऐसी ही शादी की थी.
एक्टर ने कहा था कि चर्च में होने वाली शादियां बहुत छोटी और प्यारी लगती हैं. बेंगलुरु में हमने कुछ ऐसी ही शादी की थी.
7/7
एशिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, किनारे फूल हम वॉक करके पूल के बीचोंबीच गए, वहां शपथ ली और साइन किया. बता दें कपल ने शादी के 14 साल बाद तलाक ले लिया था.
एशिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, किनारे फूल हम वॉक करके पूल के बीचोंबीच गए, वहां शपथ ली और साइन किया. बता दें कपल ने शादी के 14 साल बाद तलाक ले लिया था.
Published at : 12 Nov 2025 03:22 PM (IST)
Embed widget