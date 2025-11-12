एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
ना लिए सात फेरे, ना किया निकाह, Ex कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान की ऐसे हुई थी शादी
ऋतिक रोशन और सुजैन खान उन एक्स कपल में से एक हैं जिनका बेशक तलाक हो चुका है, लेकिन आज भी फैंस उनकी लव स्टोरी, शादी और पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं.
सुजैन खान और ऋतिक रोशन इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में छाए हुए हैं. दरअसल, हाल ही में एक्टर की एक्स सास जरीन खान का निधन हुआ है. उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से ही किया गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Nov 2025 03:22 PM (IST)
Tags :Sussane Khan HRITHIK ROSHAN
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion