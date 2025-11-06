'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास

पांचवीं इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीक्वल में शिवम की कहानी को कंटिन्यू करते हुए ही ये मूवी आगे बढ़ेगी. इसका मतलब मेकर्स ने अपने फैंस को इंप्रेस करने का पूरा प्लान बना लिया है. बता दें, 'आवारापन 2' को मोहित सूरी नहीं बल्कि नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर ये फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.