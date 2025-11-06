हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास

'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास

Awarapan 2 Updates: इमरान हाशमी जल्द ही अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं. जानें डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Awarapan 2 Updates: इमरान हाशमी जल्द ही अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं. जानें डिटेल्स.

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. इस कल्ट क्लासिक ने बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं लेकिन दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली. अब अभिनेता ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं.

2007 में मोहित सूरी ने 'आवारापन' रिलीज किया था. उस समय फिल्म को इतना प्यार नहीं मिल पाया जिसकी ये हकदार है. लेकिन सालों बाद फिल्म की कहानी और गानों को दर्शकों द्वारा सराहा गया. अब 18 साल बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल का अनाउंसमेंट किया है.
2007 में मोहित सूरी ने 'आवारापन' रिलीज किया था. उस समय फिल्म को इतना प्यार नहीं मिल पाया जिसकी ये हकदार है. लेकिन सालों बाद फिल्म की कहानी और गानों को दर्शकों द्वारा सराहा गया. अब 18 साल बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल का अनाउंसमेंट किया है.
'आवारापन' में इमरान हाशमी के ऑपोजिट श्रिया शरण को देखा गया था लेकिन अब 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी दिशा पाटनी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. अब कुछ ही दिनों में अभिनेता अपनी इस कल्ट क्लासिक फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं. लेकिन अनाउंसमेंट के बाद से इमरान हाशमी की इस अपकमिंग फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखा जा सकता है.
'आवारापन' में इमरान हाशमी के ऑपोजिट श्रिया शरण को देखा गया था लेकिन अब 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी दिशा पाटनी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. अब कुछ ही दिनों में अभिनेता अपनी इस कल्ट क्लासिक फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं. लेकिन अनाउंसमेंट के बाद से इमरान हाशमी की इस अपकमिंग फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखा जा सकता है.
हाल ही में टाइम्स नाउ संग हुए खास इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने अपनी इस फिल्म को लेकर कई क्रेजी बातें शेयर की हैं. फिल्म की कहानी की छोटी सी झलक को फैंस के साथ शेयर करते हुए अभिनेता ने 'आवारापन 2' के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट चरम पर कर दिया है.
हाल ही में टाइम्स नाउ संग हुए खास इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने अपनी इस फिल्म को लेकर कई क्रेजी बातें शेयर की हैं. फिल्म की कहानी की छोटी सी झलक को फैंस के साथ शेयर करते हुए अभिनेता ने 'आवारापन 2' के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट चरम पर कर दिया है.
एक्टर ने फिल्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हुए सबसे पहले ये कहा कि, दर्शकों को 'आवारापन 2' में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे. इन सीन में आपको बेहतरीन इंटेंस एक्शन और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ 'आवारापन' की तरह ही इसमें भी जबरदस्त म्यूजिक होने वाला है जो फैंस के दिल में बस जाएगा.
एक्टर ने फिल्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हुए सबसे पहले ये कहा कि, दर्शकों को 'आवारापन 2' में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे. इन सीन में आपको बेहतरीन इंटेंस एक्शन और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ 'आवारापन' की तरह ही इसमें भी जबरदस्त म्यूजिक होने वाला है जो फैंस के दिल में बस जाएगा.
तीसरी खास बात इमरान हाशमी ने ये भी शेयर करते हुए बताया कि 'आवारापन 2' का डिस्कशन कोविड के पहले से चल रहा है. इसका मतलब मेकर्स इस फिल्म की प्लानिंग 6 साल से कर रहे हैं तो इससे ये साफ है कि 'आवारापन 2' दर्शकों के लिए फुल एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट का डोज लेकर थिएटर्स में रिलीज होगी.
तीसरी खास बात इमरान हाशमी ने ये भी शेयर करते हुए बताया कि 'आवारापन 2' का डिस्कशन कोविड के पहले से चल रहा है. इसका मतलब मेकर्स इस फिल्म की प्लानिंग 6 साल से कर रहे हैं तो इससे ये साफ है कि 'आवारापन 2' दर्शकों के लिए फुल एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट का डोज लेकर थिएटर्स में रिलीज होगी.
'आवारापन' की एंडिंग शिवम के मौत से होती है . यही चौथी और सबसे खास बात है कि इमरान हाशमी फिल्म में शिवम के किरदार में ही वापसी करने वाले हैं. एक्टर ने शेयर किया कि कई सालों से मेकर्स इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि शिवम की वापसी कैसे की जाए और फाइनली फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने इस मिशन को पास कर लिया.
'आवारापन' की एंडिंग शिवम के मौत से होती है . यही चौथी और सबसे खास बात है कि इमरान हाशमी फिल्म में शिवम के किरदार में ही वापसी करने वाले हैं. एक्टर ने शेयर किया कि कई सालों से मेकर्स इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि शिवम की वापसी कैसे की जाए और फाइनली फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने इस मिशन को पास कर लिया.
पांचवीं इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीक्वल में शिवम की कहानी को कंटिन्यू करते हुए ही ये मूवी आगे बढ़ेगी. इसका मतलब मेकर्स ने अपने फैंस को इंप्रेस करने का पूरा प्लान बना लिया है. बता दें, 'आवारापन 2' को मोहित सूरी नहीं बल्कि नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर ये फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.
पांचवीं इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीक्वल में शिवम की कहानी को कंटिन्यू करते हुए ही ये मूवी आगे बढ़ेगी. इसका मतलब मेकर्स ने अपने फैंस को इंप्रेस करने का पूरा प्लान बना लिया है. बता दें, 'आवारापन 2' को मोहित सूरी नहीं बल्कि नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर ये फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.
Published at : 06 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Emraan Hashmi Awarapan 2 Haq

बॉलीवुड फोटो गैलरी

