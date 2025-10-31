हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'एक दीवाने की दीवानियत'' आई पसंद, तो हर्षवर्धन राणे की ये फिल्में भी जरूर देखें

'एक दीवाने की दीवानियत'' आई पसंद, तो हर्षवर्धन राणे की ये फिल्में भी जरूर देखें

हर्षवर्धण राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दिवानियत' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 03:54 PM (IST)
हर्षवर्धण राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दिवानियत' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

ऐसे में अगर आपको भी हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' पसंद आई है तो एक्टर की इन 6 मास्टपीस फिल्मों को मिस ना करें. यहां जानें कौन-कौन सी हैं वो फिल्में.

1/6
हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम एक इमोशनल रोमांटिंक ड्रामा है. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और बाद में कल्ट क्लासिक बन गई. इस फिल्म में प्यार, दर्द और जज्बात का मिश्रण दिखाया गया.
हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम एक इमोशनल रोमांटिंक ड्रामा है. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और बाद में कल्ट क्लासिक बन गई. इस फिल्म में प्यार, दर्द और जज्बात का मिश्रण दिखाया गया.
2/6
हर्षवर्धन राणे की फिल्म तैश भी बेहद शानदार है. इस फिल्म में एक्टर ने इन्टेंस रोल किया था. इस फिल्म में भी एक्टर की एक्टिंग को खूब सराहा गया था.
हर्षवर्धन राणे की फिल्म तैश भी बेहद शानदार है. इस फिल्म में एक्टर ने इन्टेंस रोल किया था. इस फिल्म में भी एक्टर की एक्टिंग को खूब सराहा गया था.
3/6
हर्षवर्धण राणे ने 2021 में रोमांटिक थ्रिलर हसीन दिलरुबा में काम किया था. इस फिल्म में तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी भी अहम भूमिका में नजर आए थे. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.
हर्षवर्धण राणे ने 2021 में रोमांटिक थ्रिलर हसीन दिलरुबा में काम किया था. इस फिल्म में तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी भी अहम भूमिका में नजर आए थे. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.
4/6
बॉलीवुड के अलावा हर्षवर्धन राणे ने तेलुगु हॉरर फिल्म अवुनु में भी काम किया है. ये फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी. इसमें हर्षवर्धन के संग पूर्णा नजर आई थीं.
बॉलीवुड के अलावा हर्षवर्धन राणे ने तेलुगु हॉरर फिल्म अवुनु में भी काम किया है. ये फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी. इसमें हर्षवर्धन के संग पूर्णा नजर आई थीं.
5/6
2022 में हर्षवर्धन राणे की फिल्म तारा वर्सेज बिलाल रिलीज हुई थी. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें हर्षवर्धन ने बेहद ही शानदार एक्टिंग की थी.
2022 में हर्षवर्धन राणे की फिल्म तारा वर्सेज बिलाल रिलीज हुई थी. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें हर्षवर्धन ने बेहद ही शानदार एक्टिंग की थी.
6/6
हर्षवर्धन राणे ने पलटन में भी बेहद ही शानदार काम किया है. जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जो 2018 में रिलीज की गई थी.
हर्षवर्धन राणे ने पलटन में भी बेहद ही शानदार काम किया है. जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जो 2018 में रिलीज की गई थी.
Published at : 31 Oct 2025 03:54 PM (IST)
