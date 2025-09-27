एक्सप्लोरर
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
Durga Puja Ceremony: हर साल की तरह इस बार भी काजोल की फैमिली ने दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल लगाया. जिसमें कई स्टार्स सजधजकर पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी मुंबई में हर साल मां दुर्गा का भव्य पंडाल लगाती हैं. इसी कड़ी में दोनों एक्ट्रेस और उनके परिवार ने आज यानि 27 सितंबर को दुर्गा पूजा सेरेमनी रखी. जिसमें कई बड़े स्टार्स आशीर्वाद लेने पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 27 Sep 2025 10:16 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
