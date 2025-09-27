हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDurga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक

Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक

Durga Puja Ceremony: हर साल की तरह इस बार भी काजोल की फैमिली ने दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल लगाया. जिसमें कई स्टार्स सजधजकर पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Sep 2025 10:16 PM (IST)
Durga Puja Ceremony: हर साल की तरह इस बार भी काजोल की फैमिली ने दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल लगाया. जिसमें कई स्टार्स सजधजकर पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी मुंबई में हर साल मां दुर्गा का भव्य पंडाल लगाती हैं. इसी कड़ी में दोनों एक्ट्रेस और उनके परिवार ने आज यानि 27 सितंबर को दुर्गा पूजा सेरेमनी रखी. जिसमें कई बड़े स्टार्स आशीर्वाद लेने पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर अयान मुखर्जी एक्ट्रेस काजोल और रानी के कजिन हैं. वो भी इस पंडाल में पहुंचे. जो इस दौरान व्हाइट कुर्ते में दिखे.
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर अयान मुखर्जी एक्ट्रेस काजोल और रानी के कजिन हैं. वो भी इस पंडाल में पहुंचे. जो इस दौरान व्हाइट कुर्ते में दिखे.
2/7
दुर्गा पूजा में काजोल, रानी मुखर्जी और तनिषा मुखर्जी साड़ी में सजधज कर पहुंची. तीनों ने एकसाथ मीडिया को कई सारे पोज भी दिए.
दुर्गा पूजा में काजोल, रानी मुखर्जी और तनिषा मुखर्जी साड़ी में सजधज कर पहुंची. तीनों ने एकसाथ मीडिया को कई सारे पोज भी दिए.
3/7
एक्ट्रेस सुमोन चक्रवर्ती भी काजोल और रानी के करीबी रिश्ते में ही हैं. वो भी पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची.
एक्ट्रेस सुमोन चक्रवर्ती भी काजोल और रानी के करीबी रिश्ते में ही हैं. वो भी पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची.
4/7
दुर्गा पूजा के लिए काजोल ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी. इस साड़ी को एक्ट्रेस ने रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया. एक्ट्रेस इसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
दुर्गा पूजा के लिए काजोल ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी. इस साड़ी को एक्ट्रेस ने रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया. एक्ट्रेस इसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
5/7
वहीं रानी मुखर्जी इस दौरान व्हाइट साड़ी में अप्सरा सी सुंदर लगी. उन्होंने अपना लुक मैचिंग झुमकों और चूड़ियों के साथ कंपलीट किया.
वहीं रानी मुखर्जी इस दौरान व्हाइट साड़ी में अप्सरा सी सुंदर लगी. उन्होंने अपना लुक मैचिंग झुमकों और चूड़ियों के साथ कंपलीट किया.
6/7
काजोल और रानी ने पंडाल में एकसाथ कई सारे पोज दिए. दोनों बहनों का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
काजोल और रानी ने पंडाल में एकसाथ कई सारे पोज दिए. दोनों बहनों का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
7/7
फिल्म ‘बॉर्डर’ फेम एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी भी दुर्गा पूजा सेरेमनी में शामिल हुई. जो एकदम सिंपल लुक में दिखी. बता दें कि शरबानी भी काजोल की कजिन हैं.
फिल्म 'बॉर्डर' फेम एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी भी दुर्गा पूजा सेरेमनी में शामिल हुई. जो एकदम सिंपल लुक में दिखी. बता दें कि शरबानी भी काजोल की कजिन हैं.
Published at : 27 Sep 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Kajol Rani Mukerji Tanishaa Mukerji Bollywood

Photo Gallery

Embed widget