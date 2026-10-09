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दुर्गा पूजा पर लगना है सबसे खूबसूरत, श्रद्धा कपूर से शनाया कपूर के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Durga Puja 2026: दुर्गा पूजा के लिए श्रद्धा कपूर के ऑरेंज लहंगे से लेकर शनाया कपूर की साड़ी तक, इन 7 एक्ट्रेसेस के खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स त्योहार के लिए फैशन इंस्पिरेशन देते हैं.
दुर्गा पूजा पर ट्रेडिशनल कपड़ों का अलग ही अंदाज होता है. खूबसूरत लहंगे, साड़ी और रंग-बिरंगे आउटफिट्स त्योहार की रौनक बढ़ा देते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :Durga Pooja
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