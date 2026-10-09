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दुर्गा पूजा पर लगना है सबसे खूबसूरत, श्रद्धा कपूर से शनाया कपूर के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Durga Puja 2026: दुर्गा पूजा के लिए श्रद्धा कपूर के ऑरेंज लहंगे से लेकर शनाया कपूर की साड़ी तक, इन 7 एक्ट्रेसेस के खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स त्योहार के लिए फैशन इंस्पिरेशन देते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Durga Puja 2026: दुर्गा पूजा के लिए श्रद्धा कपूर के ऑरेंज लहंगे से लेकर शनाया कपूर की साड़ी तक, इन 7 एक्ट्रेसेस के खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स त्योहार के लिए फैशन इंस्पिरेशन देते हैं.

दुर्गा पूजा पर ट्रेडिशनल कपड़ों का अलग ही अंदाज होता है. खूबसूरत लहंगे, साड़ी और रंग-बिरंगे आउटफिट्स त्योहार की रौनक बढ़ा देते हैं.

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नवरात्रि की शुरुआत के लिए श्रद्धा कपूर का ऑरेंज लहंगा बहुत ही खूबसूरत आइडिया है. गोल्डन वर्क वाले इस लहंगे में उनका ट्रेडिशनल अंदाज़ काफी प्यारा लग रहा है जो गरबा नाईट और पूजा के लिए एक अच्छा ऑउटफिट है.
नवरात्रि की शुरुआत के लिए श्रद्धा कपूर का ऑरेंज लहंगा बहुत ही खूबसूरत आइडिया है. गोल्डन वर्क वाले इस लहंगे में उनका ट्रेडिशनल अंदाज़ काफी प्यारा लग रहा है जो गरबा नाईट और पूजा के लिए एक अच्छा ऑउटफिट है.
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प्रियंका चोपड़ा का सफेद और गोल्डन आउटफिट प्रियंका के लुक को बहुत खास बना रहा है. हल्की ज्वेलरी और आउटफिट पर गोल्डन डिटेलिंग वाला यह अंदाज दुर्गा पूजा के लिए बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है.
प्रियंका चोपड़ा का सफेद और गोल्डन आउटफिट प्रियंका के लुक को बहुत खास बना रहा है. हल्की ज्वेलरी और आउटफिट पर गोल्डन डिटेलिंग वाला यह अंदाज दुर्गा पूजा के लिए बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है.
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ख़ुशी कपूर का रेड लहंगा नवरात्रि के रंगों और ख़ूबसूरती को ओर बढ़ा रहा है. ख़ुशी के लहंगे का ट्रेडिशनल और स्टाइलिश अंदाज़ दुर्गा पूजा के लिए एकदम खास है.
ख़ुशी कपूर का रेड लहंगा नवरात्रि के रंगों और ख़ूबसूरती को ओर बढ़ा रहा है. ख़ुशी के लहंगे का ट्रेडिशनल और स्टाइलिश अंदाज़ दुर्गा पूजा के लिए एकदम खास है.
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मृणाल ठाकुर का नीले रंग का कड़ाई वाला लहंगा ट्रेडिशनल लुक ओर नवरात्रि के रंगो को ओर निखार रहा है. रंगीन कड़ाई और प्यारे दुपट्टे के साथ उनका यह अंदाज दुर्गा पूजा के त्योहार में खूब जचेगा.
मृणाल ठाकुर का नीले रंग का कड़ाई वाला लहंगा ट्रेडिशनल लुक ओर नवरात्रि के रंगो को ओर निखार रहा है. रंगीन कड़ाई और प्यारे दुपट्टे के साथ उनका यह अंदाज दुर्गा पूजा के त्योहार में खूब जचेगा.
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अनन्या पांडे का पीले रंग का यह लहंगा उनकी ख़ूबसूरती को ओर निखार रहा है. हल्का रंग का यह ट्रेडिशनल ऑउटफिट नवरात्रि की ख़ूबसूरती को ओर बढ़ा रहा है.
अनन्या पांडे का पीले रंग का यह लहंगा उनकी ख़ूबसूरती को ओर निखार रहा है. हल्का रंग का यह ट्रेडिशनल ऑउटफिट नवरात्रि की ख़ूबसूरती को ओर बढ़ा रहा है.
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हरे रंग और खूबसूरत कढ़ाई वाला यह लहंगा मेघा शंकर के ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बना रहा है. हरा रंग और एथनिक स्टाइल दोनों त्योहार के लिए बेस्ट हैं.
हरे रंग और खूबसूरत कढ़ाई वाला यह लहंगा मेघा शंकर के ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बना रहा है. हरा रंग और एथनिक स्टाइल दोनों त्योहार के लिए बेस्ट हैं.
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शनाया कपूर का साड़ी लुक ट्रेडिशनल आउटफिट्स की ख़ूबसूरती को दिखाता है. साड़ी का क्लासिक अंदाज़ दुर्गा पूजा के लिए हमेशा खास रहा है. शनाया कपूर का यह क्लासी लुक दुर्गा पूजा के लिए सबसे अच्छा है.
शनाया कपूर का साड़ी लुक ट्रेडिशनल आउटफिट्स की ख़ूबसूरती को दिखाता है. साड़ी का क्लासिक अंदाज़ दुर्गा पूजा के लिए हमेशा खास रहा है. शनाया कपूर का यह क्लासी लुक दुर्गा पूजा के लिए सबसे अच्छा है.
Published at : 09 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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Durga Pooja

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