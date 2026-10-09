दुर्गा पूजा पर लगना है सबसे खूबसूरत, श्रद्धा कपूर से शनाया कपूर के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि की शुरुआत के लिए श्रद्धा कपूर का ऑरेंज लहंगा बहुत ही खूबसूरत आइडिया है. गोल्डन वर्क वाले इस लहंगे में उनका ट्रेडिशनल अंदाज़ काफी प्यारा लग रहा है जो गरबा नाईट और पूजा के लिए एक अच्छा ऑउटफिट है.