दुर्गा पूजा की 10 तस्वीरें... काजोल, रानी मुखर्जी से जया बच्चन तक ने यूं किया सेलिब्रेट

दुर्गा पूजा की 10 तस्वीरें... काजोल, रानी मुखर्जी से जया बच्चन तक ने यूं किया सेलिब्रेट

Durga Puja Celebration: काजोल, रानी मुखर्जी, जया बच्चन और अयान मुखर्जी दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए. इन सितारों के सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 11:15 PM (IST)
Durga Puja Celebration: काजोल, रानी मुखर्जी, जया बच्चन और अयान मुखर्जी दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए. इन सितारों के सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

काजोल, रानी मुखर्जी, जया बच्चन और अयान मुखर्जी दुर्गा पूजा के जश्न में एक साथ नजर आए. सभी सितारों ने ट्रेडिशनल अंदाज में पूजा में हिस्सा लिया और सबका ध्यान खींचा. इनकी तस्वीरों में फैमिली बॉन्डिंग और त्योहार की रौनक साफ झलक रही है.

1/9
काजोल ने इस साल अपने ट्रेडिशनल लुक और फैमिली के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स के जरिए दुर्गा पूजा के फेस्टिवल को और भी खास बना दिया.
काजोल ने इस साल अपने ट्रेडिशनल लुक और फैमिली के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स के जरिए दुर्गा पूजा के फेस्टिवल को और भी खास बना दिया.
2/9
काजोल ने इस साल के दुर्गा पूजा फेस्टिवल के कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की, जो दिल को छू लेने वाले थी.
काजोल ने इस साल के दुर्गा पूजा फेस्टिवल के कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की, जो दिल को छू लेने वाले थी.
3/9
फेस्टिवल पर काजोल ने बेज कलर की साड़ी पहनी हुई थी. जिस पर येलो और पिंक कलर की बांधनी प्रिंट था. उनके लुक ने इस दुर्गा पूजा को और भी खास बना दिया
फेस्टिवल पर काजोल ने बेज कलर की साड़ी पहनी हुई थी. जिस पर येलो और पिंक कलर की बांधनी प्रिंट था. उनके लुक ने इस दुर्गा पूजा को और भी खास बना दिया
4/9
उन्होंने साड़ी के साथ येलो कलर का ब्लाउज पहना हुआ था जिससे साड़ी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई.
उन्होंने साड़ी के साथ येलो कलर का ब्लाउज पहना हुआ था जिससे साड़ी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई.
5/9
उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा और सिर्फ एक खूबसूरत सा झुमका और चूड़ियां पहनी जो उनके लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे.
उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा और सिर्फ एक खूबसूरत सा झुमका और चूड़ियां पहनी जो उनके लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे.
6/9
काजल, रानी मुखर्जी ,अयान मुखर्जी और बहन तनीषा मुखर्जी के साथ पूजा करती नजर आईं और पोज देती दिखीं.
काजल, रानी मुखर्जी ,अयान मुखर्जी और बहन तनीषा मुखर्जी के साथ पूजा करती नजर आईं और पोज देती दिखीं.
7/9
उन्होंने फेमस एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ भी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें फैमिली की गैदरिंग और दुर्गा पूजा की खुशी साफ दिखाई दे रही है.
उन्होंने फेमस एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ भी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें फैमिली की गैदरिंग और दुर्गा पूजा की खुशी साफ दिखाई दे रही है.
8/9
काजोल और उनकी बहनें तनीषा मुखर्जी हर साल दुर्गा पूजा में एक साथ तस्वीरों में पोज देती नजर आती हैं.
काजोल और उनकी बहनें तनीषा मुखर्जी हर साल दुर्गा पूजा में एक साथ तस्वीरों में पोज देती नजर आती हैं.
9/9
फैंस इन स्टार्स के दुर्गा पूजा की फोटोज को खूब एंजॉय कर रहे हैं.
फैंस इन स्टार्स के दुर्गा पूजा की फोटोज को खूब एंजॉय कर रहे हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Rani Mukerjee Kajol Devgan

Photo Gallery

View More
Embed widget