दुर्गा पूजा की 10 तस्वीरें... काजोल, रानी मुखर्जी से जया बच्चन तक ने यूं किया सेलिब्रेट
Durga Puja Celebration: काजोल, रानी मुखर्जी, जया बच्चन और अयान मुखर्जी दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए. इन सितारों के सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
काजोल, रानी मुखर्जी, जया बच्चन और अयान मुखर्जी दुर्गा पूजा के जश्न में एक साथ नजर आए. सभी सितारों ने ट्रेडिशनल अंदाज में पूजा में हिस्सा लिया और सबका ध्यान खींचा. इनकी तस्वीरों में फैमिली बॉन्डिंग और त्योहार की रौनक साफ झलक रही है.
Published at : 30 Sep 2025 11:04 PM (IST)
Tags :Durga Puja Rani Mukerjee Kajol Devgan
