हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदुर्गा पूजा में जिसे गले लगाकर इमोशनल हुईं रानी-काजोल, उसने सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन देकर मचाई थी सनसनी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

दुर्गा पूजा में जिसे गले लगाकर इमोशनल हुईं रानी-काजोल, उसने सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन देकर मचाई थी सनसनी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पहली फिल्म से धमाका किया, रातोरात स्टार बनी और फिर धीर-धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गईं. इस लिस्ट में काजोल और रानी की बहन का नाम भी शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 07:56 AM (IST)
बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पहली फिल्म से धमाका किया, रातोरात स्टार बनी और फिर धीर-धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गईं. इस लिस्ट में काजोल और रानी की बहन का नाम भी शामिल है.

काजोल और रानी को शनिवार रात को दुर्गा पूजा में देखा गया. इस दौरान सभी काफी इमोशनल दिखे. सभी अयान मुखर्जी के पिता देब मुखर्जी को मिस कर रहे थे.

1/10
इस दौरान एक्ट्रेस शर्बानी मुखर्जी को भी देखा गया. शर्बानी, रानी और काजोल को गले लगाकर इमोशनल होती नजर आईं.
इस दौरान एक्ट्रेस शर्बानी मुखर्जी को भी देखा गया. शर्बानी, रानी और काजोल को गले लगाकर इमोशनल होती नजर आईं.
2/10
इसके बाद शर्बानी ने जाकर अयान से बात की और फिर अयान को गले लगाया. कजिन्स संग शर्बानी की बॉन्डिंग वायरल हो रही है.
इसके बाद शर्बानी ने जाकर अयान से बात की और फिर अयान को गले लगाया. कजिन्स संग शर्बानी की बॉन्डिंग वायरल हो रही है.
3/10
शर्बानी मुखर्जी काजोल-अयान और रानी की कजिन सिस्टर हैं. उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया था.
शर्बानी मुखर्जी काजोल-अयान और रानी की कजिन सिस्टर हैं. उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया था.
4/10
वो पहली फिल्म बॉर्डर में नजर आई थीं. इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था. फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन दिया था.
वो पहली फिल्म बॉर्डर में नजर आई थीं. इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था. फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन दिया था.
5/10
इस फिल्म ने शर्बानी को रातोरात स्टार बना दिया था. उनकी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे. सुनील संग उनकी केमिस्ट्री पसंद की गई थी.
इस फिल्म ने शर्बानी को रातोरात स्टार बना दिया था. उनकी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे. सुनील संग उनकी केमिस्ट्री पसंद की गई थी.
6/10
पहली फिल्म से धमाका करने वाली शर्बानी अब फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं. उन्हें 2015 में मलयालम फिल्म में देखा गया था.
पहली फिल्म से धमाका करने वाली शर्बानी अब फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं. उन्हें 2015 में मलयालम फिल्म में देखा गया था.
7/10
शर्बानी ने मिट्टी, अंश, कैसे कहूं के...प्यार है, आंच जैसी कई फिल्में की हैं. बॉर्डर जैसी सक्सेस उन्हें फिर नसीब नहीं हुई.
शर्बानी ने मिट्टी, अंश, कैसे कहूं के...प्यार है, आंच जैसी कई फिल्में की हैं. बॉर्डर जैसी सक्सेस उन्हें फिर नसीब नहीं हुई.
8/10
उन्होंने कई साउथ फिल्मों में भी काम किया. हालांकि, वहां भी उनका करियर चल नहीं पाया.
उन्होंने कई साउथ फिल्मों में भी काम किया. हालांकि, वहां भी उनका करियर चल नहीं पाया.
9/10
अब शर्बानी ने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाई है. उन्हें हर साल दुर्गा पूजा में स्पॉट किया जाता है.
अब शर्बानी ने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाई है. उन्हें हर साल दुर्गा पूजा में स्पॉट किया जाता है.
10/10
शर्बानी अपनी खूबसूरती से लाइमलाइट चुरा लेती हैं. शर्बानी अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं.
शर्बानी अपनी खूबसूरती से लाइमलाइट चुरा लेती हैं. शर्बानी अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं.
Published at : 28 Sep 2025 07:56 AM (IST)
Embed widget