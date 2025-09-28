एक्सप्लोरर
दुर्गा पूजा में जिसे गले लगाकर इमोशनल हुईं रानी-काजोल, उसने सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन देकर मचाई थी सनसनी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पहली फिल्म से धमाका किया, रातोरात स्टार बनी और फिर धीर-धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गईं. इस लिस्ट में काजोल और रानी की बहन का नाम भी शामिल है.
काजोल और रानी को शनिवार रात को दुर्गा पूजा में देखा गया. इस दौरान सभी काफी इमोशनल दिखे. सभी अयान मुखर्जी के पिता देब मुखर्जी को मिस कर रहे थे.
Published at : 28 Sep 2025 07:56 AM (IST)
