क्लाइमैक्स ऐसा कि आंखें फटी रह जाएंगी, इन 7 फिल्मों ने दर्शकों को दिया जोरदार झटका

साल 1999 में आई फिल्म द सिक्स्थ सेंस की कहानी एक डरे हुए बच्चे (हेली जोएल ओसमेट) की कहानी है, जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, . 'द सिक्स्थ सेंस' का क्लाइमेक्स सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स में से एक है.