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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडक्लाइमैक्स ऐसा कि आंखें फटी रह जाएंगी, इन 7 फिल्मों ने दर्शकों को दिया जोरदार झटका

क्लाइमैक्स ऐसा कि आंखें फटी रह जाएंगी, इन 7 फिल्मों ने दर्शकों को दिया जोरदार झटका

आज हम आपको 7 ऐसी फिल्मो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देख आपकी रुह कांप उठेगी. इन फिल्मों के क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देंगे. आइए देखते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jul 2026 05:49 PM (IST)
आज हम आपको 7 ऐसी फिल्मो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देख आपकी रुह कांप उठेगी. इन फिल्मों के क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देंगे. आइए देखते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो शुरुआत से आखिर तक आपको सीट से उठने न दें, दिमाग को उलझाकर रखें और अंत में ऐसा ट्विस्ट दें जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, तो यह लिस्ट आपके लिए है. आज हम आपको 7 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी जितनी दमदार है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उनका क्लाइमैक्स है. इन फिल्मों का आखिरी हिस्सा आपको पूरी तरह हैरान कर देगा और फिल्म खत्म होने के बाद भी आप देर तक उसके बारे में सोचते रह जाएंगे.

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साल 1999 में आई फिल्म द सिक्स्थ सेंस की कहानी एक डरे हुए बच्चे (हेली जोएल ओसमेट) की कहानी है, जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, . 'द सिक्स्थ सेंस' का क्लाइमेक्स सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स में से एक है.
साल 1999 में आई फिल्म द सिक्स्थ सेंस की कहानी एक डरे हुए बच्चे (हेली जोएल ओसमेट) की कहानी है, जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, . 'द सिक्स्थ सेंस' का क्लाइमेक्स सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स में से एक है.
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'दृश्यम' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. इसमें अजय देवगन लीड रोल में हैं. 'दृश्यम' का क्लाइमैक्स बेहद चौंकाने वाला और दिमाग हिला देने वाला है, जिसमें विजय (अजय देवगन) पुलिस को चकमा देकर अपनी चालाकी से सभी को हैरान कर देता है.
'दृश्यम' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. इसमें अजय देवगन लीड रोल में हैं. 'दृश्यम' का क्लाइमैक्स बेहद चौंकाने वाला और दिमाग हिला देने वाला है, जिसमें विजय (अजय देवगन) पुलिस को चकमा देकर अपनी चालाकी से सभी को हैरान कर देता है.
Published at : 01 Jul 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Drishyam AndhaDhun

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