इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. उनका ग्लैमरस अंदाज किसी से कम नहीं है. उनकी तस्वीरों को देखकर आप भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं.