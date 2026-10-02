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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: बेहद ग्लैमरस हैं अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता, हर लुक में ढाती हैं कहर

Photos: बेहद ग्लैमरस हैं अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता, हर लुक में ढाती हैं कहर

Ishita Dutta Photos: अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान खींच लेता है. आइए, देखते हैं इशिता दत्ता की कुछ शानदार तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 02 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Ishita Dutta Photos: अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान खींच लेता है. आइए, देखते हैं इशिता दत्ता की कुछ शानदार तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' आखिरकार 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. वहीं, इस फिल्म में इशिता दत्ता ने उनकी बड़ी बेटी अंजू सालगांवकर का किरदार निभाया है.

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बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी और आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इशिता दत्ता एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी और आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इशिता दत्ता एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
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फिल्म में उन्होंने अजय देवगन की बड़ी बेटी अंजू सालगांवकर का किरदार निभाया है. पर्दे पर सीधी-सादी नजर आने वाली इशिता दत्ता रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.
फिल्म में उन्होंने अजय देवगन की बड़ी बेटी अंजू सालगांवकर का किरदार निभाया है. पर्दे पर सीधी-सादी नजर आने वाली इशिता दत्ता रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.
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इशिता दत्ता के स्टाइलिश लुक्स अक्सर फैंस का ध्यान खींचते हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में इशिता अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना देती हैं.
इशिता दत्ता के स्टाइलिश लुक्स अक्सर फैंस का ध्यान खींचते हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में इशिता अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना देती हैं.
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इशिता दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
इशिता दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
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इशिता दत्ता अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से फैंस का खूब ध्यान खींचती हैं. उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी फैंस को काफी पसंद आती है.
इशिता दत्ता अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से फैंस का खूब ध्यान खींचती हैं. उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी फैंस को काफी पसंद आती है.
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इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. उनका ग्लैमरस अंदाज किसी से कम नहीं है. उनकी तस्वीरों को देखकर आप भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं.
इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. उनका ग्लैमरस अंदाज किसी से कम नहीं है. उनकी तस्वीरों को देखकर आप भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं.
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इशिता दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टीवी से की थी. उन्होंने छोटे पर्दे के शो 'एक घर बनाऊंगा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
इशिता दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टीवी से की थी. उन्होंने छोटे पर्दे के शो 'एक घर बनाऊंगा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
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इसके बाद वो 'दृश्यम' में अंजू सालगांवकर के किरदार में नजर आईं, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली. इशिता ने इसके अलावा कई फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
इसके बाद वो 'दृश्यम' में अंजू सालगांवकर के किरदार में नजर आईं, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली. इशिता ने इसके अलावा कई फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
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'दृश्यम 3' की बात करें तो इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं.
'दृश्यम 3' की बात करें तो इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं.
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'दृश्यम 3' की कहानी आमिल कीयान खान और परवीज शेख ने लिखी है. फिल्म को आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने प्रोड्यूस किया है.
'दृश्यम 3' की कहानी आमिल कीयान खान और परवीज शेख ने लिखी है. फिल्म को आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने प्रोड्यूस किया है.
Published at : 02 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Ishita Dutta Drishyam 3

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