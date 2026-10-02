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Photos: बेहद ग्लैमरस हैं अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता, हर लुक में ढाती हैं कहर
Ishita Dutta Photos: अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका हर लुक फैंस का ध्यान खींच लेता है. आइए, देखते हैं इशिता दत्ता की कुछ शानदार तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' आखिरकार 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. वहीं, इस फिल्म में इशिता दत्ता ने उनकी बड़ी बेटी अंजू सालगांवकर का किरदार निभाया है.
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Published at : 02 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :Ishita Dutta Drishyam 3
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