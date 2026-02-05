एक्सप्लोरर
डोजा कैट की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ‘धुरंधर 2’ में गाना गाकर चर्चा में हैं ये इंटरनेशनल सिंगर
Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर 2’ के टीजर में डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ इस्तेमाल होने से फैंस के बीच काफी चर्चा है. लेकिन क्या आपको पता है गाने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत दिखती है ये इंटरनेशनल सिंगर.
फिल्म ‘धुरंधर 2’ का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. टीजर के आखिर में बजता डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ न सिर्फ लोगों के कानों में अटक गया बल्कि इंटरनेशनल पॉप स्टार की स्टाइल और खूबसूरती ने भी फैंस का दिल जीत लिया है. आइऐ देखते है सिंगर की 10 खूबसूरत तस्वीरें
1/10
2/10
Published at : 05 Feb 2026 01:52 PM (IST)
Tags :Doja Cat Bollywood Dhurandhar 2
10 Photos
