हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडोजा कैट की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ‘धुरंधर 2’ में गाना गाकर चर्चा में हैं ये इंटरनेशनल सिंगर

डोजा कैट की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'धुरंधर 2' में गाना गाकर चर्चा में हैं ये इंटरनेशनल सिंगर

Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर 2’ के टीजर में डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ इस्तेमाल होने से फैंस के बीच काफी चर्चा है. लेकिन क्या आपको पता है गाने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत दिखती है ये इंटरनेशनल सिंगर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 01:52 PM (IST)
Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर 2’ के टीजर में डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ इस्तेमाल होने से फैंस के बीच काफी चर्चा है. लेकिन क्या आपको पता है गाने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत दिखती है ये इंटरनेशनल सिंगर.

फिल्म ‘धुरंधर 2’ का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. टीजर के आखिर में बजता डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ न सिर्फ लोगों के कानों में अटक गया बल्कि इंटरनेशनल पॉप स्टार की स्टाइल और खूबसूरती ने भी फैंस का दिल जीत लिया है. आइऐ देखते है सिंगर की 10 खूबसूरत तस्वीरें

फिल्म ‘धुरंधर 2’ का टीजर दो दिन पहले रिलीज हुआ था. टीजर देखते ही फैंस की नजर आखिर में बजने वाले गाने पर अटक गई. दरअसल टीजर के एंड में डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ सुनाई देता है.
फिल्म ‘धुरंधर 2’ का टीजर दो दिन पहले रिलीज हुआ था. टीजर देखते ही फैंस की नजर आखिर में बजने वाले गाने पर अटक गई. दरअसल टीजर के एंड में डोजा कैट का गाना ‘आह मैन’ सुनाई देता है.
इस बात को मेकर्स ने भी कंफर्म किया है कि फिल्म में डोजा कैट का यही गाना इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से टीजर को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
इस बात को मेकर्स ने भी कंफर्म किया है कि फिल्म में डोजा कैट का यही गाना इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से टीजर को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
Published at : 05 Feb 2026 01:52 PM (IST)
Doja Cat Bollywood Dhurandhar 2

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Parliament Budget Session : Lok Sabha में PM Modi के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास
Parliament Budget Session : Rajyasabha की कार्यवाही शुरू होते ही मचा हंगामा..सदन हुआ स्थगित

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
