धनुष संग अफेयर की खबरों के बीच इस एक्टर की बाहों में दिखीं मृणाल ठाकुर, पब्लिक में हुए रोमांटिक
Do Deewane Seher Mein Trailor Launch Event: मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी को हाल ही में फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्पॉट किया गया. जहां दोनों रोमांटिक अंदाज में दिखे.
मृणाल ठाकुर फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो एक्टर धनुष को डेट कर रही हैं. वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस को अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने शहर में' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सिद्धांत चतुर्वेदी संग रोमांटिक होते हुए देखा गया.
Published at : 04 Feb 2026 05:27 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
