धनुष संग अफेयर की खबरों के बीच इस एक्टर की बाहों में दिखीं मृणाल ठाकुर, पब्लिक में हुए रोमांटिक

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधनुष संग अफेयर की खबरों के बीच इस एक्टर की बाहों में दिखीं मृणाल ठाकुर, पब्लिक में हुए रोमांटिक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 05:27 PM (IST)
मृणाल ठाकुर फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. खबरे हैं कि वो एक्टर धनुष को डेट कर रही हैं. वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस को अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने शहर में' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सिद्धांत चतुर्वेदी संग रोमांटिक होते हुए देखा गया.

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर चर्चा में हैं.
वहीं आज यानी 4 फरवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली.
Published at : 04 Feb 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Siddhant Chaturvedi Do Deewane Seher Mein

