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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की इस फिल्म से 19 साल की उम्र में दीया मिर्जा ने खरीदा था अपना घर, देखें आशियाने की फोटोज

सलमान खान की इस फिल्म से 19 साल की उम्र में दीया मिर्जा ने खरीदा था अपना घर, देखें आशियाने की फोटोज

दीया मिर्जा ने हाल ही में बताया की उन्होंने अपना घर फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' की कमाई से खरीदा था. एक्ट्रेस का ये घर बेहद आलीशान है. आइए देखते हैं घर इनसाइड फोटोज.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jun 2026 09:36 PM (IST)
दीया मिर्जा ने हाल ही में बताया की उन्होंने अपना घर फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' की कमाई से खरीदा था. एक्ट्रेस का ये घर बेहद आलीशान है. आइए देखते हैं घर इनसाइड फोटोज.

फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में एक्ट्रेस दीया मिर्जा के घर पहुंची. फराह खान के नए व्लॉग में दीया मिर्जा के खूबसूरत घर की झलक देखने को मिली. एक्ट्रेस ने खुलासा किया ये घर उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की कमाई से खरीदा.

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फिल्ममेकर फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है. जिसमें दीया मिर्जा के लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली.
फिल्ममेकर फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है. जिसमें दीया मिर्जा के लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली.
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दीया मिर्जा ने फराह संग बातचीत में कि ये घर अपनी दूसरी फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' की कमाई से खरीदा था. इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे.
दीया मिर्जा ने फराह संग बातचीत में कि ये घर अपनी दूसरी फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' की कमाई से खरीदा था. इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे.
Published at : 22 Jun 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
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