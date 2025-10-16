एक्सप्लोरर
दिवाली पार्टी में लगना है हीरोइन तो साड़ी के साथ पहने ये कोर्सेट ब्लाउज, दिखेंगी स्लिम और खूबसूरत
Corset Blouse Design: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज हमेशा से ही नए फैशन ट्रेंड्स सेट करने में माहिर रहे हैं. इस दिवाली पार्टी सीजन में सेलेब्रिटी-इंस्पायर्ड कॉर्सेट ब्लाउज एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.
कॉर्सेट किसी भी आउटफिट को एलिगेंट और ग्लैमरस बना देता है, और जब इसे क्लासिक साड़ी के साथ पेयर किया जाता है, तो ये लुक वाकई स्टनिंग नजर आता है. तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन कुछ फैशन रिस्क लें, और अपने फैशन में कुछ नया बदलाव लाएं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 16 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Tags :Suhana Khan Alia Bhatt Diwali 2025
बॉलीवुड
9 Photos
दिवाली पार्टी में लगना है हीरोइन तो साड़ी के साथ पहने ये कोर्सेट ब्लाउज, दिखेंगी स्लिम और खूबसूरत
बॉलीवुड
10 Photos
जूही चावला की देवरानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कोई नहीं लगा पाएगा उम्र का अंदाजा
बॉलीवुड
7 Photos
10 साल की हुई सनी लियोनी की बेटी निशा, फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
गर्लफ्रेंड संग दिवाली पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, शरारा सूट में हसीन लगीं सबा आजाद
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion