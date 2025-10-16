हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पार्टी में लगना है हीरोइन तो साड़ी के साथ पहने ये कोर्सेट ब्लाउज, दिखेंगी स्लिम और खूबसूरत

दिवाली पार्टी में लगना है हीरोइन तो साड़ी के साथ पहने ये कोर्सेट ब्लाउज, दिखेंगी स्लिम और खूबसूरत

Corset Blouse Design: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज हमेशा से ही नए फैशन ट्रेंड्स सेट करने में माहिर रहे हैं. इस दिवाली पार्टी सीजन में सेलेब्रिटी-इंस्पायर्ड कॉर्सेट ब्लाउज एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Corset Blouse Design: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज हमेशा से ही नए फैशन ट्रेंड्स सेट करने में माहिर रहे हैं. इस दिवाली पार्टी सीजन में सेलेब्रिटी-इंस्पायर्ड कॉर्सेट ब्लाउज एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.

कॉर्सेट किसी भी आउटफिट को एलिगेंट और ग्लैमरस बना देता है, और जब इसे क्लासिक साड़ी के साथ पेयर किया जाता है, तो ये लुक वाकई स्टनिंग नजर आता है. तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन कुछ फैशन रिस्क लें, और अपने फैशन में कुछ नया बदलाव लाएं.

1/9
दिवाली फेस्टिव सीजन आते ही फैशन के नए ट्रेंड्स भी छा जाते हैं, और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं कॉर्सेट ब्लाउज. ये ब्लाउज किसी भी आउटफिट को एलिगेंट, स्टाइलिश और मॉडर्न टच देने में माहिर हैं.
दिवाली फेस्टिव सीजन आते ही फैशन के नए ट्रेंड्स भी छा जाते हैं, और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं कॉर्सेट ब्लाउज. ये ब्लाउज किसी भी आउटफिट को एलिगेंट, स्टाइलिश और मॉडर्न टच देने में माहिर हैं.
2/9
जब इन्हें क्लासिक साड़ी के साथ पेयर किया जाता है, तो ये लुक ट्रेडिशन और ग्लैमर का बेहतरीन संगम बन जाता है. कॉर्सेट साड़ी को एक स्ट्रक्चर्ड और स्लीक लुक देते हैं.
जब इन्हें क्लासिक साड़ी के साथ पेयर किया जाता है, तो ये लुक ट्रेडिशन और ग्लैमर का बेहतरीन संगम बन जाता है. कॉर्सेट साड़ी को एक स्ट्रक्चर्ड और स्लीक लुक देते हैं.
3/9
तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन अपने अंदर की बॉलीवुड डीवा को बाहर लाएं, थोड़ा फैशन रिस्क लें और अपनी वॉर्डरोब में मॉडर्न कंटेम्पररी चार्म जोड़ें.
तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन अपने अंदर की बॉलीवुड डीवा को बाहर लाएं, थोड़ा फैशन रिस्क लें और अपनी वॉर्डरोब में मॉडर्न कंटेम्पररी चार्म जोड़ें.
4/9
आलिया भट्ट ने अपने इंडियन लुक से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने आइवरी सैटिन धोती के साथ फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्ट्रैपलेस कॉर्सेट पहना, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मेल था.
आलिया भट्ट ने अपने इंडियन लुक से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने आइवरी सैटिन धोती के साथ फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्ट्रैपलेस कॉर्सेट पहना, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मेल था.
5/9
सुहाना खान ने रेड शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग कॉर्सेट ब्लाउज पहनकर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उनका ये बोल्ड और स्टाइलिश लुक दिवाली नाइट पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.
सुहाना खान ने रेड शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग कॉर्सेट ब्लाउज पहनकर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उनका ये बोल्ड और स्टाइलिश लुक दिवाली नाइट पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.
6/9
जाह्नवी कपूर हमेशा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचती हैं. ब्लैक सिल्क साड़ी के साथ फ्लोरल कॉर्सेट ब्लाउज में उनका ये मॉडर्न और एलिगेंट लुक दिवाली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.
जाह्नवी कपूर हमेशा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचती हैं. ब्लैक सिल्क साड़ी के साथ फ्लोरल कॉर्सेट ब्लाउज में उनका ये मॉडर्न और एलिगेंट लुक दिवाली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.
7/9
तमन्ना ने मरून पटोला साड़ी के साथ ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट ब्लाउज पहनकर अपने ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच जोड़ा. उनकी साड़ी की फाइन work स्टाइल ने उनके लुक को और भी एलीगेंट बना दिया.
तमन्ना ने मरून पटोला साड़ी के साथ ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट ब्लाउज पहनकर अपने ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच जोड़ा. उनकी साड़ी की फाइन work स्टाइल ने उनके लुक को और भी एलीगेंट बना दिया.
8/9
तृप्ति डिमरी ने रेड कार्पेट पर पिंक सैटिन साड़ी और ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट ब्लाउज में शानदार लुक दिखाया। यह बोल्ड और ग्रेसफुल स्टाइल दिवाली या किसी फेस्टिव पार्टी के लिए परफेक्ट है
तृप्ति डिमरी ने रेड कार्पेट पर पिंक सैटिन साड़ी और ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट ब्लाउज में शानदार लुक दिखाया। यह बोल्ड और ग्रेसफुल स्टाइल दिवाली या किसी फेस्टिव पार्टी के लिए परफेक्ट है
9/9
अनन्या पांडे ने गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वाली साड़ी के साथ मैचिंग कोर्सेट ब्लाउज पहना है. इस लुक में वह स्टाइलिश, ग्रेसफुल और पार्टी के लिए परफेक्ट लग रही हैं.
अनन्या पांडे ने गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वाली साड़ी के साथ मैचिंग कोर्सेट ब्लाउज पहना है. इस लुक में वह स्टाइलिश, ग्रेसफुल और पार्टी के लिए परफेक्ट लग रही हैं.
Published at : 16 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Alia Bhatt Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
आज से बिहार दौरे पर Amit Shah, BJP कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक
Baghpat Murder: बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी | Breaking | UP News
Bihar Election 2025: आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे Nitish Kumar | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget