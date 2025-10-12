एक्सप्लोरर
Diwali Party 2025: व्हाइट अनारकली सूट और माथे पर काली बिंदी... दिवाली पार्टी में करिना कपूर का क्लासी लुक
Kareena Kapoor Viral Photos: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स ने शिरकत की. इस दौरान करीना कपूर का बेहद सादगी भरा अंदाज देखा गया. लेकिन सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस खूब जच रही थीं.
इस साल भी करीना कपूर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं. व्हाइट अनारकली में करीना कपूर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. फैशन क्वीन को देख आज सभी उनके मुरीद बन गए हैं.
Published at : 12 Oct 2025 11:09 PM (IST)
