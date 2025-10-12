हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali Party 2025: व्हाइट अनारकली सूट और माथे पर काली बिंदी... दिवाली पार्टी में करिना कपूर का क्लासी लुक

Diwali Party 2025: व्हाइट अनारकली सूट और माथे पर काली बिंदी... दिवाली पार्टी में करिना कपूर का क्लासी लुक

Kareena Kapoor Viral Photos: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स ने शिरकत की. इस दौरान करीना कपूर का बेहद सादगी भरा अंदाज देखा गया. लेकिन सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस खूब जच रही थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 11:13 PM (IST)
Kareena Kapoor Viral Photos: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स ने शिरकत की. इस दौरान करीना कपूर का बेहद सादगी भरा अंदाज देखा गया. लेकिन सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस खूब जच रही थीं.

इस साल भी करीना कपूर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं. व्हाइट अनारकली में करीना कपूर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. फैशन क्वीन को देख आज सभी उनके मुरीद बन गए हैं.

1/7
मनीष मल्होत्रा ने हर बार की तरह इस साल भी अपने घर पर ग्रैंड दिवाली पार्टी होस्ट की. ऐसे में उनकी दोस्त करीना कपूर भी पार्टी एंजॉय करने पहुंचीं.
मनीष मल्होत्रा ने हर बार की तरह इस साल भी अपने घर पर ग्रैंड दिवाली पार्टी होस्ट की. ऐसे में उनकी दोस्त करीना कपूर भी पार्टी एंजॉय करने पहुंचीं.
2/7
इन तस्वीरों में बॉलीवुड की बेबो का ऐसा अनोखा अंदाज देख आपका भी दिल नहीं संभल पाएगा. हसीना का ये लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. सभी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं.
इन तस्वीरों में बॉलीवुड की बेबो का ऐसा अनोखा अंदाज देख आपका भी दिल नहीं संभल पाएगा. हसीना का ये लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. सभी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं.
3/7
करीना कपूर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में सफेद अनारकली सूट पहन कर पहुंचीं. इस डीपनेक हैवी अनारकली सूट के साथ हसीना ने पर्ल इयरिंग्स कैरी किए थे.
करीना कपूर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में सफेद अनारकली सूट पहन कर पहुंचीं. इस डीपनेक हैवी अनारकली सूट के साथ हसीना ने पर्ल इयरिंग्स कैरी किए थे.
4/7
लाइट मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ करीना कपूर ने अपना लुक पूरा किया है. अपने इस आउटफिट के साथ अदाकारा ने मैचिंग बैग भी कैरी किया है. हर एक तस्वीर में करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती लोगों को दीवाना बना रही है.
लाइट मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ करीना कपूर ने अपना लुक पूरा किया है. अपने इस आउटफिट के साथ अदाकारा ने मैचिंग बैग भी कैरी किया है. हर एक तस्वीर में करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती लोगों को दीवाना बना रही है.
5/7
45 की उम्र में भी करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती देख फैंस उनपर लट्टू हो गए हैं. ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ हसीना की खूबसूरती में और भी इजाफा होता जा रहा है.
45 की उम्र में भी करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती देख फैंस उनपर लट्टू हो गए हैं. ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ हसीना की खूबसूरती में और भी इजाफा होता जा रहा है.
6/7
माथे पर काली बिंदी और मैचिंग हील्स पहनकर करीना ने अपना लुक फाइनल किया. ओवरऑल वो बहुत क्लासी दिख रही थीं.
माथे पर काली बिंदी और मैचिंग हील्स पहनकर करीना ने अपना लुक फाइनल किया. ओवरऑल वो बहुत क्लासी दिख रही थीं.
7/7
सोशल मीडिया पर करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती और उनका ये एलिगेंस फैंस का दिल चुरा रहा है. एक्ट्रेस की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और सभी इसपर जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर करीना कपूर की ऐसी खूबसूरती और उनका ये एलिगेंस फैंस का दिल चुरा रहा है. एक्ट्रेस की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और सभी इसपर जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
Published at : 12 Oct 2025 11:09 PM (IST)
KAREENA KAPOOR Diwali 2025

Photo Gallery

