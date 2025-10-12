नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे

Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे

Diwali Party 2025: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. जहां ड्रीम गर्ल की खूबसूरती ने दिल जीता, वहीं नुसरत भरूचा के ग्लैमरस लुक ने सभी के होश उड़ा दिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 11:44 PM (IST)
Diwali Party 2025: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. जहां ड्रीम गर्ल की खूबसूरती ने दिल जीता, वहीं नुसरत भरूचा के ग्लैमरस लुक ने सभी के होश उड़ा दिए.

बॉलीवुड के सभी सितारों ने आज मनीष मल्होत्रा के घर पर दिवाली पार्टी एंजॉय की. इस दौरान सभी के लुक्स ने फैंस के दिल में अपनी जगह बनाई. एक से बढ़कर एक अंदाज में सभी सेलेब्रिटीज को स्पॉट किया गया और अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

1/8
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी सज- धजकर पहुंचीं. उनकी तस्वीरों को देख फैंस एक बार फिर लीजेंड्री एक्ट्रेस के मुरीद हो गए हैं. पेस्टल कलर की इस साड़ी के साथ उन्होंने डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया है. केप स्टाइल ब्लाउज में ड्रीम गर्ल बला की हसीन नजर आ रही हैं.
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी सज- धजकर पहुंचीं. उनकी तस्वीरों को देख फैंस एक बार फिर लीजेंड्री एक्ट्रेस के मुरीद हो गए हैं. पेस्टल कलर की इस साड़ी के साथ उन्होंने डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया है. केप स्टाइल ब्लाउज में ड्रीम गर्ल बला की हसीन नजर आ रही हैं.
2/8
नुसरत भरुचा का खास अंदाज भी स्पॉटलाइट में आया. इवेंट के दौरान हसीना ने ग्लैमर का तड़का लगाया है. एक्ट्रेस ने शिमरी पिंक ड्रेस कैरी किया था. इस आउटफिट में उनका लुक देखते बनता है. सॉफ्ट मेकअप में उनका ये लुक दिल जीत रहा है.
नुसरत भरुचा का खास अंदाज भी स्पॉटलाइट में आया. इवेंट के दौरान हसीना ने ग्लैमर का तड़का लगाया है. एक्ट्रेस ने शिमरी पिंक ड्रेस कैरी किया था. इस आउटफिट में उनका लुक देखते बनता है. सॉफ्ट मेकअप में उनका ये लुक दिल जीत रहा है.
3/8
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी इस खास मौके पर मौजूद रहीं. हसीना ने अपनी आइवरी साड़ी वाले लुक के जरिए सभी को दीवाना बनाया है.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी इस खास मौके पर मौजूद रहीं. हसीना ने अपनी आइवरी साड़ी वाले लुक के जरिए सभी को दीवाना बनाया है.
4/8
बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी इस पार्टी में शिरकत की.जहां एक्ट्रेस गोल्डन कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगीं तो वहीं रितेश देशमुख भी व्हाइट एथनिक वयर में खूब जचे.
बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी इस पार्टी में शिरकत की.जहां एक्ट्रेस गोल्डन कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगीं तो वहीं रितेश देशमुख भी व्हाइट एथनिक वयर में खूब जचे.
5/8
बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस में शुमार करीना कपूर यानी बेबो का भी खूबसूरत और सादगी भरा अंदाज देखा गया. उन्होंने सफेद अनारकली में लाइमलाइट अपने नाम कर ली. मिनिमल मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी ग्रेसफुल लगा.
बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस में शुमार करीना कपूर यानी बेबो का भी खूबसूरत और सादगी भरा अंदाज देखा गया. उन्होंने सफेद अनारकली में लाइमलाइट अपने नाम कर ली. मिनिमल मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी ग्रेसफुल लगा.
6/8
दिवाली पार्टी में तुषार कपूर ने भी पैप्स के सामने जमकर पोज दिए. ब्राऊन कलर की इस शेरवानी में अभिनेता बहुत हैंडसम लग रहे हैं.
दिवाली पार्टी में तुषार कपूर ने भी पैप्स के सामने जमकर पोज दिए. ब्राऊन कलर की इस शेरवानी में अभिनेता बहुत हैंडसम लग रहे हैं.
7/8
टाइगर श्रॉफ ने इस दिवाली पार्टी में अपनी पर्सनैलिटी और चार्मिंग लुक से लोगों की तारीफें बटोर लीं. पार्टी में एक्टर शिमरी शेरवानी में नजर आए. ट्रेडिशनल आउटफिट में उनका ये लुक सुर्खियां बटोर रहा है.
टाइगर श्रॉफ ने इस दिवाली पार्टी में अपनी पर्सनैलिटी और चार्मिंग लुक से लोगों की तारीफें बटोर लीं. पार्टी में एक्टर शिमरी शेरवानी में नजर आए. ट्रेडिशनल आउटफिट में उनका ये लुक सुर्खियां बटोर रहा है.
8/8
90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक नीलम कोठारी ने भी दिवाली पार्टी में पहुंचकर इसकी शान बढ़ाई. अदाकारा को उनके पति समीर सोनी के साथ देखा गया. कपल ने अपने स्टाइलिश लुक्स के साथ पैप्स के सामने जमकर पोज दिए.
90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक नीलम कोठारी ने भी दिवाली पार्टी में पहुंचकर इसकी शान बढ़ाई. अदाकारा को उनके पति समीर सोनी के साथ देखा गया. कपल ने अपने स्टाइलिश लुक्स के साथ पैप्स के सामने जमकर पोज दिए.
Published at : 12 Oct 2025 11:39 PM (IST)
Hema Malini Nushrratt Bharuccha KAREENA KAPOOR Diwali Party 2025

Photo Gallery

