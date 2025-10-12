नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज

एक्सप्लोरर
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
Diwali Party 2025: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. जहां ड्रीम गर्ल की खूबसूरती ने दिल जीता, वहीं नुसरत भरूचा के ग्लैमरस लुक ने सभी के होश उड़ा दिए.
बॉलीवुड के सभी सितारों ने आज मनीष मल्होत्रा के घर पर दिवाली पार्टी एंजॉय की. इस दौरान सभी के लुक्स ने फैंस के दिल में अपनी जगह बनाई. एक से बढ़कर एक अंदाज में सभी सेलेब्रिटीज को स्पॉट किया गया और अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.
Published at : 12 Oct 2025 11:39 PM (IST)
