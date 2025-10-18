दिवाली पर इन फिल्मों ने काटा था बवाल, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए थे कई रिकॉर्ड

सलमान खान की फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इसमें सोनम कपूर ने भी फीमेल लीड किया था. साल 2015 में दिवाली के मौके पर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने दुनियाभर में 388 करोड़ रुपये की कमाई की थी.