दिवाली पर इन फिल्मों ने काटा था बवाल, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए थे कई रिकॉर्ड

दिवाली पर इन फिल्मों ने काटा था बवाल, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए थे कई रिकॉर्ड

Diwali Release Films: दिवाली पर शाहरुख, अजय और सलमान जैसे सितारों की कई फिल्में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी हैं. आइए देखतें हैं ऐसी 7 मूवीज, जिनकी कमाई ने मचा दिया था तहलका.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Diwali Release Films: दिवाली पर शाहरुख, अजय और सलमान जैसे सितारों की कई फिल्में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी हैं. आइए देखतें हैं ऐसी 7 मूवीज, जिनकी कमाई ने मचा दिया था तहलका.

हर साल दिवाली पर बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस जगमगा उठता है. इस मौके पर कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, किसी ने 300 करोड़ पार किए तो किसी ने 400 करोड़ से ज्यादा. इस लिस्ट में सलमान खान की ‘टाइगर 3’ से लेकर शाहरुख खान की ‘हैप्पी न्यू ईयर’ जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ शामिल हैं.

सलमान खान की 'टाइगर 3' साल 2023 में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कैटरीना कैफ फीमेल लीड में नजर आईं. शाहरुख खान के कैमियो ने फिल्म को और खास बना दिया. इस मूवी ने दुनियाभर में करीब 466 करोड़ रुपये की कमाई की.
सलमान खान की ‘टाइगर 3’ साल 2023 में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कैटरीना कैफ फीमेल लीड में नजर आईं. शाहरुख खान के कैमियो ने फिल्म को और खास बना दिया. इस मूवी ने दुनियाभर में करीब 466 करोड़ रुपये की कमाई की.
2019 में दिवाली पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 4' ने दर्शकों को कॉमेडी का तड़का दिया. बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन और पूजा हेगड़े की मौजूदगी ने फिल्म को और मजेदार बनाया. फिल्म ने दुनियाभर में 280 करोड़ रुपये कमाए.
2019 में दिवाली पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की ‘हाउसफुल 4’ ने दर्शकों को कॉमेडी का तड़का दिया. बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन और पूजा हेगड़े की मौजूदगी ने फिल्म को और मजेदार बनाया. फिल्म ने दुनियाभर में 280 करोड़ रुपये कमाए.
2017 में दिवाली पर रिलीज हुई 'गोलमाल अगेन' ने दर्शकों को खूब हंसाया. रोहित शेट्टी के निर्देशन में अजय देवगन, तब्बू और टीम ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया. फिल्म ने दुनियाभर में 311 करोड़ रुपये की कमाई की.
2017 में दिवाली पर रिलीज हुई ‘गोलमाल अगेन’ ने दर्शकों को खूब हंसाया. रोहित शेट्टी के निर्देशन में अजय देवगन, तब्बू और टीम ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया. फिल्म ने दुनियाभर में 311 करोड़ रुपये की कमाई की.
साल 2021 में रिलीज हुई 'सूर्यवंशी' ने कोविड लॉकडाउन के बाद थिएटर्स में धमाका किया. रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी ने फिल्म को सुपरहिट बनाया और इसने 294 करोड़ रुपये कमाए.
साल 2021 में रिलीज हुई ‘सूर्यवंशी’ ने कोविड लॉकडाउन के बाद थिएटर्स में धमाका किया. रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी ने फिल्म को सुपरहिट बनाया और इसने 294 करोड़ रुपये कमाए.
सलमान खान की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इसमें सोनम कपूर ने भी फीमेल लीड किया था. साल 2015 में दिवाली के मौके पर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने दुनियाभर में 388 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
सलमान खान की फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इसमें सोनम कपूर ने भी फीमेल लीड किया था. साल 2015 में दिवाली के मौके पर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने दुनियाभर में 388 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
शाहरुख खान की 'रा. वन' 2011 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. करीना कपूर और अर्जुन रामपाल के साथ अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी इस सुपरहीरो फिल्म ने दुनियाभर में 203.95 करोड़ रुपये कमाए.
शाहरुख खान की ‘रा. वन’ 2011 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. करीना कपूर और अर्जुन रामपाल के साथ अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी इस सुपरहीरो फिल्म ने दुनियाभर में 203.95 करोड़ रुपये कमाए.
2014 की दिवाली पर रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में अभिषेक बच्चन, सोनू सूद और बोमन ईरानी भी नजर आए. इस फिल्म ने 383 करोड़ रुपये की कमाई की.
2014 की दिवाली पर रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में अभिषेक बच्चन, सोनू सूद और बोमन ईरानी भी नजर आए. इस फिल्म ने 383 करोड़ रुपये की कमाई की.
Published at : 18 Oct 2025 04:05 PM (IST)
