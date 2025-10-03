हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फेस्टिव सीजन में दिखना है ट्रेंडी के साथ स्टाइलिश, सान्या मल्होत्रा के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

फेस्टिव सीजन में दिखना है ट्रेंडी के साथ स्टाइलिश, सान्या मल्होत्रा के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

Festive Style Inspiration: फेस्टिव सीजन में अगर आप स्टाइलिश और मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न या ट्रेडिशनल लुक पाना चाहती हैं, तो सान्या मल्होत्रा के आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Festive Style Inspiration: फेस्टिव सीजन में अगर आप स्टाइलिश और मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न या ट्रेडिशनल लुक पाना चाहती हैं, तो सान्या मल्होत्रा के आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश दिखने के लिए सान्या मल्होत्रा के आउटफिट्स परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं, जो ट्रेडिशनल और ट्रेंडी का खूबसूरत मिक्स हैं. सान्या की हाल ही वरुण धवन और जाह्नवी कपूर संग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई हैं. यह एक रोम-कॉम फिल्म हैं.

सान्या मल्होत्रा ने इस लुक मे बेबी पिंक रंग की ऑर्गेन्ज़ा की साड़ी पहनी है, जिस पर सिल्वर और ज़री की पतली बॉर्डर है. साड़ी को उन्होंने स्लीवलेस, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. उनका व्हाइट चोकर और रंग-बिरंगी कंगन इस संपल लुक में रंग और चमक भर रहे हैं. बालों में खुले कर्ल्स और गजरे की जगह लगा साटन का बो इसे एक मॉडर्न और रोमैंटिक टच दे रहा है. यह लुक उन त्योहारों के लिए परफेक्ट है जहाँ आप ग्लैमर से ज्यादा ग्रेस दिखाना चाहती हैं.
सान्या मल्होत्रा ने इस लुक मे बेबी पिंक रंग की ऑर्गेन्ज़ा की साड़ी पहनी है, जिस पर सिल्वर और ज़री की पतली बॉर्डर है. साड़ी को उन्होंने स्लीवलेस, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. उनका व्हाइट चोकर और रंग-बिरंगी कंगन इस संपल लुक में रंग और चमक भर रहे हैं. बालों में खुले कर्ल्स और गजरे की जगह लगा साटन का बो इसे एक मॉडर्न और रोमैंटिक टच दे रहा है. यह लुक उन त्योहारों के लिए परफेक्ट है जहाँ आप ग्लैमर से ज्यादा ग्रेस दिखाना चाहती हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक ट्रेडिशनल लेकिन ट्रेंडी और हटके स्टाइल है. उन्होंने मैरून, पीली और ब्राउन स्ट्रिप वाले पैटर्न की एक मॉडर्न साड़ी पहनी है, जिसे सीक्वेंस वाली चेकर्ड जैकेट के साथ पेयर किया गया है. यह जैकेट साड़ी को एक इंडो-वेस्टर्न लेयर्ड लुक दे रही है, जो ठंड के मौसम के त्योहारों के लिए भी अच्छा है. उन्होंने स्ट्रैपी, डीप-कट वाला ब्लाउज़ पहना है. एक्सेसरीज़ के लिए गोल्डन चोकर-नेकलेस और बड़े हूप्स हैं, जो लुक को एक कंटेम्परेरी टच दे रहे हैं. यह आउटफिट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक ट्रेडिशनल लेकिन ट्रेंडी और हटके स्टाइल है. उन्होंने मैरून, पीली और ब्राउन स्ट्रिप वाले पैटर्न की एक मॉडर्न साड़ी पहनी है, जिसे सीक्वेंस वाली चेकर्ड जैकेट के साथ पेयर किया गया है. यह जैकेट साड़ी को एक इंडो-वेस्टर्न लेयर्ड लुक दे रही है, जो ठंड के मौसम के त्योहारों के लिए भी अच्छा है. उन्होंने स्ट्रैपी, डीप-कट वाला ब्लाउज़ पहना है. एक्सेसरीज़ के लिए गोल्डन चोकर-नेकलेस और बड़े हूप्स हैं, जो लुक को एक कंटेम्परेरी टच दे रहे हैं. यह आउटफिट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एकदम मॉडर्न और एलिगेंट है. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का हॉल्टर-नेक ड्रेप्ड जंपसूट पहना है, जो वेस्टर्न स्टाइल में फेस्टिव टच देता है. उनके लम्बे, मोती और स्टोन वाले झुमके और गोल्डन आर्म कफ़ इस सिंपल आउटफिट को खास बना रहे हैं. बालों का सलीके से बना जूड़ा और न्यूड मेकअप इसे एक सोबर और क्लासी लुक दे रहा है. यह लुक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों पर भारी-भरकम ट्रेडिशनल कपड़ों की जगह हल्का और स्टाइलिश पहनना चाहते हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एकदम मॉडर्न और एलिगेंट है. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का हॉल्टर-नेक ड्रेप्ड जंपसूट पहना है, जो वेस्टर्न स्टाइल में फेस्टिव टच देता है. उनके लम्बे, मोती और स्टोन वाले झुमके और गोल्डन आर्म कफ़ इस सिंपल आउटफिट को खास बना रहे हैं. बालों का सलीके से बना जूड़ा और न्यूड मेकअप इसे एक सोबर और क्लासी लुक दे रहा है. यह लुक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों पर भारी-भरकम ट्रेडिशनल कपड़ों की जगह हल्का और स्टाइलिश पहनना चाहते हैं.
इस लुक मे सान्या ने नेवी ब्लू रंग का एक फ्लोरल प्रिंटेड गाउन ड्रेस पहनी है, जिस पर गोल्डन रंग के बूटे बने हुए हैं. गाउन में स्प्लिट-कट है जो इसे मॉडर्न बना रहा है. इस आउटफिट को उन्होंने भारी कुंदन और एमरल्ड के नेकलेस और मैचिंग झुमकों के साथ पेयर किया है, जो लुक को एक ट्रेडिशनल और ग्रैंड टच दे रहा है. यह लुक उन त्योहारों की शाम के लिए परफेक्ट है जहाँ आपको एलिगेंट और क्लासी दिखना हो.
इस लुक मे सान्या ने नेवी ब्लू रंग का एक फ्लोरल प्रिंटेड गाउन ड्रेस पहनी है, जिस पर गोल्डन रंग के बूटे बने हुए हैं. गाउन में स्प्लिट-कट है जो इसे मॉडर्न बना रहा है. इस आउटफिट को उन्होंने भारी कुंदन और एमरल्ड के नेकलेस और मैचिंग झुमकों के साथ पेयर किया है, जो लुक को एक ट्रेडिशनल और ग्रैंड टच दे रहा है. यह लुक उन त्योहारों की शाम के लिए परफेक्ट है जहाँ आपको एलिगेंट और क्लासी दिखना हो.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक मॉडर्न चॉइस है. उन्होंने ब्राउन और रेडिश-ब्राउन रंगों के शेड्स में एक इंडो-वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट पहना है. इसमें एक क्रॉप टॉप के साथ ड्रेप्ड, शीयरकपड़ा है और नीचे एक फ्लोई स्कर्ट है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने रंग-बिरंगे बीड्स वाले स्टेटमेंट कंगन पहने हैं, जो लुक में एक ट्रेडिशनल वाइब जोड़ रहे हैं. मेकअप में स्मोकी आईज़ और न्यूड लिप्स हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक मॉडर्न चॉइस है. उन्होंने ब्राउन और रेडिश-ब्राउन रंगों के शेड्स में एक इंडो-वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट पहना है. इसमें एक क्रॉप टॉप के साथ ड्रेप्ड, शीयरकपड़ा है और नीचे एक फ्लोई स्कर्ट है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने रंग-बिरंगे बीड्स वाले स्टेटमेंट कंगन पहने हैं, जो लुक में एक ट्रेडिशनल वाइब जोड़ रहे हैं. मेकअप में स्मोकी आईज़ और न्यूड लिप्स हैं.
इस लुक मे सान्या फेस्टिव सीज़न और पार्टीज़ के लिए एक शानदार और ग्लैमरस ऑप्शन लेकर आई है. उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड रंग की शिमरी सीक्वेंस साड़ी पहनी है, जिसमें चेकरबोर्ड जैसा पैटर्न है. यह साड़ी रात के फंक्शन में बहुत ही अच्छी लगेगी. साड़ी को उन्होंने वेलवेट के डीप-नेक ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज़ में सिंपल स्टड इयररिंग्स और स्लीक ब्रेसलेट्स हैं, जो साड़ी की चमक को हावी नहीं होने दे रहा. बालों का टाइट बन और मिनिमल मेकअप इस लुक को पूरा कर रहा है, जो दिवाली या किसी भी ग्रैंड इवेंट के लिए परफेक्ट है.
इस लुक मे सान्या फेस्टिव सीज़न और पार्टीज़ के लिए एक शानदार और ग्लैमरस ऑप्शन लेकर आई है. उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड रंग की शिमरी सीक्वेंस साड़ी पहनी है, जिसमें चेकरबोर्ड जैसा पैटर्न है. यह साड़ी रात के फंक्शन में बहुत ही अच्छी लगेगी. साड़ी को उन्होंने वेलवेट के डीप-नेक ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज़ में सिंपल स्टड इयररिंग्स और स्लीक ब्रेसलेट्स हैं, जो साड़ी की चमक को हावी नहीं होने दे रहा. बालों का टाइट बन और मिनिमल मेकअप इस लुक को पूरा कर रहा है, जो दिवाली या किसी भी ग्रैंड इवेंट के लिए परफेक्ट है.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक ट्रेडिशनल और वाइब्रेंट ऑप्शन है. उन्होंने रस्टी रेड और मरून रंग का एक खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड लहँगा पहना है, जिसमें मिरर वर्क और ट्रेडिशनल प्रिंट्स का काम है. लहँगे की स्कर्ट पर सीक्वेंस और पैचवर्क है, जबकि डीप वी-नेक ब्लाउज़ पर भी मैचिंग वर्क है. उनके दुप्पटे पर भी बारीक काम और स्कैलप्ड बॉर्डर है. लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ओवरसाइज़्ड ट्रेडिशनल झुमके, एक चोकर और कफ़ ब्रेसलेट पहने हैं. यह आउटफिट गरबा-डांडिया, दिवाली पार्टी या किसी भी बड़े फंक्शन के लिए एक परफेक्ट, देसी लुक देता है.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक ट्रेडिशनल और वाइब्रेंट ऑप्शन है. उन्होंने रस्टी रेड और मरून रंग का एक खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड लहँगा पहना है, जिसमें मिरर वर्क और ट्रेडिशनल प्रिंट्स का काम है. लहँगे की स्कर्ट पर सीक्वेंस और पैचवर्क है, जबकि डीप वी-नेक ब्लाउज़ पर भी मैचिंग वर्क है. उनके दुप्पटे पर भी बारीक काम और स्कैलप्ड बॉर्डर है. लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ओवरसाइज़्ड ट्रेडिशनल झुमके, एक चोकर और कफ़ ब्रेसलेट पहने हैं. यह आउटफिट गरबा-डांडिया, दिवाली पार्टी या किसी भी बड़े फंक्शन के लिए एक परफेक्ट, देसी लुक देता है.
यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक फ्रेश और रंगीन चॉइस है. सान्या ने इस लुक में ब्लू और लाइम ग्रीन रंगों के प्रिंट वाला एक खूबसूरत डिजिटल प्रिंटेड लहँगा पहना है, जिस पर ट्रेडिशनल मोटिफ्स बने हुए हैं. लहँगे को उन्होंने डीप-नेक, ब्लैक और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाली ब्रालेट स्टाइल की चोली के साथ पेयर किया है. लहँगे से मैच करता हुआ फ्लोई दुपट्टा इस लुक में ड्रामा ऐड कर रहा है. एक्सेसरीज़ में ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर चोकर और एक कमरबंद है, जो पूरे आउटफिट को एक बोहो-एथनिक वाइब दे रहा है. यह लुक ख़ासकर हल्दी, मेहंदी या गरबा-डांडिया जैसे फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक फ्रेश और रंगीन चॉइस है. सान्या ने इस लुक में ब्लू और लाइम ग्रीन रंगों के प्रिंट वाला एक खूबसूरत डिजिटल प्रिंटेड लहँगा पहना है, जिस पर ट्रेडिशनल मोटिफ्स बने हुए हैं. लहँगे को उन्होंने डीप-नेक, ब्लैक और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाली ब्रालेट स्टाइल की चोली के साथ पेयर किया है. लहँगे से मैच करता हुआ फ्लोई दुपट्टा इस लुक में ड्रामा ऐड कर रहा है. एक्सेसरीज़ में ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर चोकर और एक कमरबंद है, जो पूरे आउटफिट को एक बोहो-एथनिक वाइब दे रहा है. यह लुक ख़ासकर हल्दी, मेहंदी या गरबा-डांडिया जैसे फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक यूनीक और कंटेम्परेरी फ्यूजन है. उन्होंने आइवरी रंग का एक सैटिन ब्लेज़र पहना है, जिसके नीचे गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट धोती स्टाइल की स्कर्ट है. यह वेस्टर्न ब्लेज़र और ट्रेडिशनल धोती का मिक्स इसे बेहद खास बना रहा है. इस लुक को उन्होंने ट्रेडिशनल गोल्डन चोकर, लम्बे नेकलेस और पॉइंटेड गोल्डन जूतों के साथ स्टाइल किया है. यह उन पार्टीज़ के लिए बेहतरीन है जहाँ आप पावरफुल और एथनिक-मॉडर्न दिखना चाहती हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक यूनीक और कंटेम्परेरी फ्यूजन है. उन्होंने आइवरी रंग का एक सैटिन ब्लेज़र पहना है, जिसके नीचे गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट धोती स्टाइल की स्कर्ट है. यह वेस्टर्न ब्लेज़र और ट्रेडिशनल धोती का मिक्स इसे बेहद खास बना रहा है. इस लुक को उन्होंने ट्रेडिशनल गोल्डन चोकर, लम्बे नेकलेस और पॉइंटेड गोल्डन जूतों के साथ स्टाइल किया है. यह उन पार्टीज़ के लिए बेहतरीन है जहाँ आप पावरफुल और एथनिक-मॉडर्न दिखना चाहती हैं.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने गोल्डन ब्लाउज़ और डार्क सिल्क साड़ी को ब्लैक और गोल्ड बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ पेयर किया है. हैवी झुमके, कफ बैंगल्स और स्टेटमेंट ज्वेलरी उनके लुक को रॉयल और ट्रेडिशनल टच दे रही है. सिंपल मेकअप और बंधे हुए बाल उनकी एलिगेंस को और बढ़ाते हैं, जिससे यह आउटफिट मॉडर्न के साथ-साथ क्लासी भी दिख रहा है.
सान्या का यह लुक फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने गोल्डन ब्लाउज़ और डार्क सिल्क साड़ी को ब्लैक और गोल्ड बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ पेयर किया है. हैवी झुमके, कफ बैंगल्स और स्टेटमेंट ज्वेलरी उनके लुक को रॉयल और ट्रेडिशनल टच दे रही है. सिंपल मेकअप और बंधे हुए बाल उनकी एलिगेंस को और बढ़ाते हैं, जिससे यह आउटफिट मॉडर्न के साथ-साथ क्लासी भी दिख रहा है.
Published at : 03 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Embed widget