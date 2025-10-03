फेस्टिव सीजन में दिखना है ट्रेंडी के साथ स्टाइलिश, सान्या मल्होत्रा के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

सान्या का यह लुक फेस्टिव सीज़न के लिए एक ट्रेडिशनल लेकिन ट्रेंडी और हटके स्टाइल है. उन्होंने मैरून, पीली और ब्राउन स्ट्रिप वाले पैटर्न की एक मॉडर्न साड़ी पहनी है, जिसे सीक्वेंस वाली चेकर्ड जैकेट के साथ पेयर किया गया है. यह जैकेट साड़ी को एक इंडो-वेस्टर्न लेयर्ड लुक दे रही है, जो ठंड के मौसम के त्योहारों के लिए भी अच्छा है. उन्होंने स्ट्रैपी, डीप-कट वाला ब्लाउज़ पहना है. एक्सेसरीज़ के लिए गोल्डन चोकर-नेकलेस और बड़े हूप्स हैं, जो लुक को एक कंटेम्परेरी टच दे रहे हैं. यह आउटफिट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो त्योहारों में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं.