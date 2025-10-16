हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पर हेयरस्टाइल को लेकर हैं कन्फ्यूज्ड? बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस से लीजिए टिप्स

दिवाली पर हेयरस्टाइल को लेकर हैं कन्फ्यूज्ड? बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस से लीजिए टिप्स

Diwali Hairstyle Ideas: फेस्टिव सीजन में अगर आप भी चाहती हैं कि भीड़ से अलग दिखें तो बॉलीवुड की इन हसीनाओं से आपको जरूर हेयर स्टाइलिंग टिप्स लेना चाहिए. अपने लुक को इन हेयरस्टाइल के साथ अपग्रेड करें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 11:14 PM (IST)
बॉलिवुड की ये हसीनाएं स्टाइल के मामले में तो किसी से कम नहीं हैं. आप इन एक्ट्रेसेस से दिवाली के मौके पर हेयरस्टाइल्स इंस्पिरेशन जरूर ले सकती हैं.

बॉलिवुड की ये हसीनाएं स्टाइल के मामले में तो किसी से कम नहीं हैं. आप इन एक्ट्रेसेस से दिवाली के मौके पर हेयरस्टाइल्स इंस्पिरेशन जरूर ले सकती हैं.

1/7
दीपिका पादुकोण अपने स्टाइल के अलावा स्लक बन हेयरस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अदाकारा ने जब भी ये हेयरस्टाइल बनाया है तभी उनकी तारीफ भी हुई है. दिवाली के मौके पर आप भी दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड ये स्लिक बन हेयरस्टाइल बना कर उसे गजरे से सजा सकती हैं.
दीपिका पादुकोण अपने स्टाइल के अलावा स्लक बन हेयरस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अदाकारा ने जब भी ये हेयरस्टाइल बनाया है तभी उनकी तारीफ भी हुई है. दिवाली के मौके पर आप भी दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड ये स्लिक बन हेयरस्टाइल बना कर उसे गजरे से सजा सकती हैं.
2/7
करीना कपूर की तरह ये मेसी लो पोनीटेल हेयरस्टाइल भी आपके दिवाली लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अपने आउटफिट को कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी के साथ पेयर कर मेसी पोनीटेल हेयरस्टाइल के साथ आप अपना लुक कंप्लीट करें.
करीना कपूर की तरह ये मेसी लो पोनीटेल हेयरस्टाइल भी आपके दिवाली लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अपने आउटफिट को कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी के साथ पेयर कर मेसी पोनीटेल हेयरस्टाइल के साथ आप अपना लुक कंप्लीट करें.
3/7
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ ने अपनी डिजाइनर साड़ी के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी कैरी किया है. वहीं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स हेयरस्टाइल किया है. अगर आप दिवाली पर बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो लंबे बालों में कर्ल्स हेयरस्टाइल कर आप भी तारीफे अपने नाम करें.
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ ने अपनी डिजाइनर साड़ी के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी कैरी किया है. वहीं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स हेयरस्टाइल किया है. अगर आप दिवाली पर बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो लंबे बालों में कर्ल्स हेयरस्टाइल कर आप भी तारीफे अपने नाम करें.
4/7
मौनी रॉय अपने इस लुक में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही हैं. उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ते हुए उसे हेयर एक्सेसरीज से स्टाइल किया है. इस तरह का हेयर स्टाइल फेस्टिव सीजन के लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता.
मौनी रॉय अपने इस लुक में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही हैं. उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ते हुए उसे हेयर एक्सेसरीज से स्टाइल किया है. इस तरह का हेयर स्टाइल फेस्टिव सीजन के लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता.
5/7
करिश्मा कपूर भी इस डिजाइनर आउटफिट में बला की हसीन लग रही हैं. लेकिन अपने हेयरस्टाइल से उन्होंने अपने लुक में चार–चांद लगा दिया है. अपने बालों का एक छोटा सा सेक्शन लेते हुए हसीना ने ब्रेड बनाया है और सिर के पी
करिश्मा कपूर भी इस डिजाइनर आउटफिट में बला की हसीन लग रही हैं. लेकिन अपने हेयरस्टाइल से उन्होंने अपने लुक में चार–चांद लगा दिया है. अपने बालों का एक छोटा सा सेक्शन लेते हुए हसीना ने ब्रेड बनाया है और सिर के पी
6/7
अगर आप जाह्नवी कपूर की तरह अपने बालों को गजरे से सजाने का शौक रखती हैं तो हसीना की ये हेयरस्टाइल जरूर ट्राय करें. जाह्नवी कपूर ने यहां पहले अपने बालों की चोटी बनाई है इसके बाद उन्होंने गजरे से इसे सजाया है. दिवाली लुक के लिए ये हेयरस्टाइल लंबे बालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है
अगर आप जाह्नवी कपूर की तरह अपने बालों को गजरे से सजाने का शौक रखती हैं तो हसीना की ये हेयरस्टाइल जरूर ट्राय करें. जाह्नवी कपूर ने यहां पहले अपने बालों की चोटी बनाई है इसके बाद उन्होंने गजरे से इसे सजाया है. दिवाली लुक के लिए ये हेयरस्टाइल लंबे बालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है
7/7
स्टाइल और फैशन के मामले में सोनम कपूर का कोई जवाब नहीं है. हर बार वो साबित कर देती हैं कि उन्हें स्टाइल आइकॉन क्यों कहा जाता है. अदाकारा ने यहां अपने फ्लोरल प्रिंट साड़ी के साथ रेट्रो इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल बनाया है जो उनपर काफी सूट कर रहा है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन सिंपल के साथ कुछ अलग हेयरस्टाइल चाहती हैं तो आपने बालों को साइड पार्टीशन करते हुए हल्का सा पफ बनाकर उसे हेयर क्लिप से सिक्योर कर लें. ये हेयरस्टाइल छोटे बालों के लिए परफेक्ट है
स्टाइल और फैशन के मामले में सोनम कपूर का कोई जवाब नहीं है. हर बार वो साबित कर देती हैं कि उन्हें स्टाइल आइकॉन क्यों कहा जाता है. अदाकारा ने यहां अपने फ्लोरल प्रिंट साड़ी के साथ रेट्रो इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल बनाया है जो उनपर काफी सूट कर रहा है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन सिंपल के साथ कुछ अलग हेयरस्टाइल चाहती हैं तो आपने बालों को साइड पार्टीशन करते हुए हल्का सा पफ बनाकर उसे हेयर क्लिप से सिक्योर कर लें. ये हेयरस्टाइल छोटे बालों के लिए परफेक्ट है
Published at : 16 Oct 2025 11:13 PM (IST)
Sonam Kapoor Deepika Padukone' KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

