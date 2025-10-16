दिवाली पर हेयरस्टाइल को लेकर हैं कन्फ्यूज्ड? बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस से लीजिए टिप्स

स्टाइल और फैशन के मामले में सोनम कपूर का कोई जवाब नहीं है. हर बार वो साबित कर देती हैं कि उन्हें स्टाइल आइकॉन क्यों कहा जाता है. अदाकारा ने यहां अपने फ्लोरल प्रिंट साड़ी के साथ रेट्रो इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल बनाया है जो उनपर काफी सूट कर रहा है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन सिंपल के साथ कुछ अलग हेयरस्टाइल चाहती हैं तो आपने बालों को साइड पार्टीशन करते हुए हल्का सा पफ बनाकर उसे हेयर क्लिप से सिक्योर कर लें. ये हेयरस्टाइल छोटे बालों के लिए परफेक्ट है