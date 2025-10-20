हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: दिवाली पर शहनाज गिल के ब्लू वेलवेट सूट लुक से लें इंस्पिरेशन, त्योहार पर पटाखा लगेंगी

Diwali 2025: दिवाली पर शहनाज गिल के ब्लू वेलवेट सूट लुक से लें इंस्पिरेशन, त्योहार पर पटाखा लगेंगी

Diwali 2025: शहनाज गिल हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इस एक्ट्रेस ने इंस्टा पर अब अपनी एथनिक वियर में नई तस्वीरें शेयर की हैं जो दिवाली लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Diwali 2025: शहनाज गिल हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इस एक्ट्रेस ने इंस्टा पर अब अपनी एथनिक वियर में नई तस्वीरें शेयर की हैं जो दिवाली लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं.

शहनाज़ गिल इस त्योहारी सीज़न में एक खूबसूरत वेलवेट सूट में सजी-धजी नज़र आईं. वैसे अभिनेत्री हमेशा अपने फैशनेबल लुक से अपने फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं. पावर ड्रेसिंग से लेकर ट्रेडिशनल फिटिंग तक, शहनाज़ हमेशा अपने लुक से एक दमदार छाप छोड़ती हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हैं. अपनी फिल्म 'इक कुड़ी' की रिलीज़ से पहले, शहनाज़ गिल ने इंस्टाग्राम पर अपने खूबसूरत फेस्टिव लुक की कुछ झलकियां शेयर की हैं.

शहनाज गिल यूं तो इंस्टा पर अपने ट्रेडिशनल लुक की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं लेकिन एक्ट्रेस ने दिवाली से पहले अपने बेहद खास लुक की फोटोज शेयर कर फैंस इस त्योहार के लिए एथनिक लुक की इंस्पिरेशन दी है.
शहनाज गिल यूं तो इंस्टा पर अपने ट्रेडिशनल लुक की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं लेकिन एक्ट्रेस ने दिवाली से पहले अपने बेहद खास लुक की फोटोज शेयर कर फैंस इस त्योहार के लिए एथनिक लुक की इंस्पिरेशन दी है.
तस्वीरों में, शहनाज गिल काफी खूबसूरत फेस्टिव आउटफिट पहने सीढ़ियों पर बैठी पोज देती हुई नज़र आ रही हैं. उन्होंने रॉयल ब्लू कलर का वेलवेल का अनारकली सूट पहना है जिस पर डीप चौकोर नेकलाइन और स्पेगेटी स्ट्रैप्स हैं.
तस्वीरों में, शहनाज गिल काफी खूबसूरत फेस्टिव आउटफिट पहने सीढ़ियों पर बैठी पोज देती हुई नज़र आ रही हैं. उन्होंने रॉयल ब्लू कलर का वेलवेल का अनारकली सूट पहना है जिस पर डीप चौकोर नेकलाइन और स्पेगेटी स्ट्रैप्स हैं.
अनारकली के बॉटम में गोल्डन बॉर्डर इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है और एक रॉयल टच दे रहा है.
अनारकली के बॉटम में गोल्डन बॉर्डर इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है और एक रॉयल टच दे रहा है.
शहनाज ने अपने ब्लू वेलवेट अनारकली को मैचिंग रॉयल नीले कलर की पैंट के साथ पेयर किया है और एक तरफ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया हुआ है.
शहनाज ने अपने ब्लू वेलवेट अनारकली को मैचिंग रॉयल नीले कलर की पैंट के साथ पेयर किया है और एक तरफ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया हुआ है.
उनके दुपट्टे पर बारीक गोल्डन काम और मोटा बॉर्डर है. अपने इस लुक के साथ एक्ट्रेस ने गोल्डन कलर की हाई हील्स पेयर की है.
उनके दुपट्टे पर बारीक गोल्डन काम और मोटा बॉर्डर है. अपने इस लुक के साथ एक्ट्रेस ने गोल्डन कलर की हाई हील्स पेयर की है.
एक्सेसरीज़ में शहनाज़ ने ब्लू और गोल्डन चूड़ियां और हैवी गोल्डन झुमके पहने हैं जो उनके लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
एक्सेसरीज़ में शहनाज़ ने ब्लू और गोल्डन चूड़ियां और हैवी गोल्डन झुमके पहने हैं जो उनके लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
तस्वीरें शेयर करते हुए, शहनाज़ ने अपनी आने वाली फिल्म का ज़िक्र करते हुए लिखा,
तस्वीरें शेयर करते हुए, शहनाज़ ने अपनी आने वाली फिल्म का ज़िक्र करते हुए लिखा, "शाही एहसास, मखमली सपने इक कुड़ी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है!" वहीं फैंस एक्ट्रेस के इस लुक पर फिदा हो रहे हैं.
Published at : 20 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Shehnaaz Gill Diwali 2025

Photo Gallery

Embed widget