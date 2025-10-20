एक्सप्लोरर
Diwali 2025: दिवाली पर शहनाज गिल के ब्लू वेलवेट सूट लुक से लें इंस्पिरेशन, त्योहार पर पटाखा लगेंगी
Diwali 2025: शहनाज गिल हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इस एक्ट्रेस ने इंस्टा पर अब अपनी एथनिक वियर में नई तस्वीरें शेयर की हैं जो दिवाली लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं.
शहनाज़ गिल इस त्योहारी सीज़न में एक खूबसूरत वेलवेट सूट में सजी-धजी नज़र आईं. वैसे अभिनेत्री हमेशा अपने फैशनेबल लुक से अपने फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं. पावर ड्रेसिंग से लेकर ट्रेडिशनल फिटिंग तक, शहनाज़ हमेशा अपने लुक से एक दमदार छाप छोड़ती हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हैं. अपनी फिल्म 'इक कुड़ी' की रिलीज़ से पहले, शहनाज़ गिल ने इंस्टाग्राम पर अपने खूबसूरत फेस्टिव लुक की कुछ झलकियां शेयर की हैं.
Published at : 20 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Tags :Shehnaaz Gill Diwali 2025
