एक्सप्लोरर
शिल्पा शेट्टी की 10 तस्वीरें, दिवाली पर लाल साड़ी पहन पटाखा बनीं एक्ट्रेस, फ्लॉन्ट किया मांग में लगा सिंदूर
Shilpa Shetty Diwali Look: बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं. वायरल फोटोज में उनका लुक वाकई देखने लायक है. रेड साड़ी में वो बेहद ग्लैमरस दिखीं.
शिल्पा शेट्टी ने हमेशा ही दर्शकों को अपने यूनिक लुक्स से इंप्रेस किया है. हाल ही में हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनसे फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Tags :KD The Devil Shilpa SheTTy Diwali 2025
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion