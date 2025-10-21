हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिल्पा शेट्टी की 10 तस्वीरें, दिवाली पर लाल साड़ी पहन पटाखा बनीं एक्ट्रेस, फ्लॉन्ट किया मांग में लगा सिंदूर

शिल्पा शेट्टी की 10 तस्वीरें, दिवाली पर लाल साड़ी पहन पटाखा बनीं एक्ट्रेस, फ्लॉन्ट किया मांग में लगा सिंदूर

Shilpa Shetty Diwali Look: बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं. वायरल फोटोज में उनका लुक वाकई देखने लायक है. रेड साड़ी में वो बेहद ग्लैमरस दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Shilpa Shetty Diwali Look: बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं. वायरल फोटोज में उनका लुक वाकई देखने लायक है. रेड साड़ी में वो बेहद ग्लैमरस दिखीं.

शिल्पा शेट्टी ने हमेशा ही दर्शकों को अपने यूनिक लुक्स से इंप्रेस किया है. हाल ही में हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनसे फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

1/10
शिल्पा शेट्टी ने एक बार फिर अपने कातिलाना अंदाज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
शिल्पा शेट्टी ने एक बार फिर अपने कातिलाना अंदाज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
2/10
इन वायरल फोटोज में शिल्पा शेट्टी को लाल साड़ी और माथे पर सिंदूर लगाए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देखा गया. उनका ये दिवाली स्पेशल लुक अब चर्चा में है.
इन वायरल फोटोज में शिल्पा शेट्टी को लाल साड़ी और माथे पर सिंदूर लगाए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देखा गया. उनका ये दिवाली स्पेशल लुक अब चर्चा में है.
3/10
लेटेस्ट पिक्चर्स में एक्ट्रेस ने अपने टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. इन तस्वीरों में हसीना का लुक देखकर कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. फैंस भी जमकर एक्ट्रेस की तारीफ करने में लगे हुए हैं.
लेटेस्ट पिक्चर्स में एक्ट्रेस ने अपने टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. इन तस्वीरों में हसीना का लुक देखकर कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. फैंस भी जमकर एक्ट्रेस की तारीफ करने में लगे हुए हैं.
4/10
कैमरे के सामने अलग–अलग पोज देते हुए हसीना ने सबका दिल अपने नाम कर लिया है. 50 की उम्र में उनकी ऐसी फिटनेस और चेहरे पर बढ़िया ग्लो देखकर सच में उनकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है.
कैमरे के सामने अलग–अलग पोज देते हुए हसीना ने सबका दिल अपने नाम कर लिया है. 50 की उम्र में उनकी ऐसी फिटनेस और चेहरे पर बढ़िया ग्लो देखकर सच में उनकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है.
5/10
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ने सुर्ख लाल साड़ी कैरी किया है. अपने इस आउटफिट को उन्होंने डीपनेक ब्लाउज के साथ पेयर किया. साथ ही माथे पर बिंदी लगाए वो बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं.
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ने सुर्ख लाल साड़ी कैरी किया है. अपने इस आउटफिट को उन्होंने डीपनेक ब्लाउज के साथ पेयर किया. साथ ही माथे पर बिंदी लगाए वो बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं.
6/10
इस दौरान शिल्पा ने अपनी मांग में पति राज कुंद्रा के नाम का सिंदूर लगाया. इस लुक में वो बहुत हसीन दिख रही थीं.
इस दौरान शिल्पा ने अपनी मांग में पति राज कुंद्रा के नाम का सिंदूर लगाया. इस लुक में वो बहुत हसीन दिख रही थीं.
7/10
शिल्पा की साड़ी के अलावा जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो उनकी यूनिक नेकपीस है. अपने लाल साड़ी लुक के साथ उन्होंने व्हाइट क्रिस्टल नेकलेस कैरी किया. इसमें लगे ग्रीन स्टोंस नेकलेस की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
शिल्पा की साड़ी के अलावा जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो उनकी यूनिक नेकपीस है. अपने लाल साड़ी लुक के साथ उन्होंने व्हाइट क्रिस्टल नेकलेस कैरी किया. इसमें लगे ग्रीन स्टोंस नेकलेस की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
8/10
हेयरस्टाइल और मेकअप भी काफी क्लासी लग रहा है. ग्लॉसी मेकअप के साथ उन्होंने अपनी आंखों को सुरमे से सजाया. हेयरस्टल के लिए हसीना ने सिर्फ मिडल पार्टीशन किया जो उनपर काफी जच रहा है.
हेयरस्टाइल और मेकअप भी काफी क्लासी लग रहा है. ग्लॉसी मेकअप के साथ उन्होंने अपनी आंखों को सुरमे से सजाया. हेयरस्टल के लिए हसीना ने सिर्फ मिडल पार्टीशन किया जो उनपर काफी जच रहा है.
9/10
सोशल मीडिया पर अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने ग्लैमर का तड़का लगाया है. पोस्ट शेयर करने के बाद ही मिनटों में ये वायरल हो गई और अब इसमें नेटिजंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है.
सोशल मीडिया पर अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने ग्लैमर का तड़का लगाया है. पोस्ट शेयर करने के बाद ही मिनटों में ये वायरल हो गई और अब इसमें नेटिजंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है.
10/10
वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी लगातार 3 दशकों से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. अब उन्हें कन्नड़ एक्शन ड्रामा 'केडी: द डेविल' में देखा जाएगा.
वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी लगातार 3 दशकों से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. अब उन्हें कन्नड़ एक्शन ड्रामा 'केडी: द डेविल' में देखा जाएगा.
Published at : 21 Oct 2025 07:13 PM (IST)
KD The Devil Shilpa SheTTy Diwali 2025

Photo Gallery

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
