हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali 2025: मैरिड कपल्स की पहली दिवाली के लिए ढूंढ रहे परफेक्ट पोज, इन सेलेब्स से लें आइडिया

Diwali 2025: मैरिड कपल्स की पहली दिवाली के लिए ढूंढ रहे परफेक्ट पोज, इन सेलेब्स से लें आइडिया

Diwali 2025 Photos Pose Ideas: शादी के बाद इन सितारों की पहली दिवाली खास बनाने के लिए कपल्स ने परफेक्ट पोज अपनाए. इसके लिए आप कैटरीना कैफ से लेकर आलिया भट्ट तक से आइडिया ले सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 11:29 PM (IST)
Diwali 2025 Photos Pose Ideas: शादी के बाद इन सितारों की पहली दिवाली खास बनाने के लिए कपल्स ने परफेक्ट पोज अपनाए. इसके लिए आप कैटरीना कैफ से लेकर आलिया भट्ट तक से आइडिया ले सकते हैं.

शादी के बाद किसी भी सेलिब्रिटी के लिए पहली दिवाली खास होती है और इस बार बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे और भी यादगार बना दिया. कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, और कई अन्य सितारे अपनी पहली दिवाली पति के साथ मना रहे हैं. इस खास मौके पर कपल्स ने सोशल मीडिया पर अपने परफेक्ट पोज शेयर किए, जो उनके प्यार और बॉन्डिंग को दर्शाते हैं.

1/7
देशभर में दिवाली की तैयारी चल रही है, बॉलीवुड में भी हर साल की तरह इस बार भी यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से बनाया जा रहा है.लेकिन इस बार बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स के लिए दिवाली का त्योहार कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. साल 2025 के शुरू होने के बाद अब तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और इस बार वे पहली बार पति पत्नी के रूप में दिवाली का त्योहार मना रहे हैं.और अपने परफेक्ट पोज शेयर कर रहे हैं.
देशभर में दिवाली की तैयारी चल रही है, बॉलीवुड में भी हर साल की तरह इस बार भी यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से बनाया जा रहा है.लेकिन इस बार बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स के लिए दिवाली का त्योहार कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. साल 2025 के शुरू होने के बाद अब तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और इस बार वे पहली बार पति पत्नी के रूप में दिवाली का त्योहार मना रहे हैं.और अपने परफेक्ट पोज शेयर कर रहे हैं.
2/7
इस तस्वीर में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बेहद खूबसूरत फेस्टिव लुक में नजर आ रहे हैं. कपल का यह पर्फेक्ट पोज लोगों को बेहद पसंद आया. इसे आप भी दिवाली पर ट्राय कर सकते हैं.
इस तस्वीर में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बेहद खूबसूरत फेस्टिव लुक में नजर आ रहे हैं. कपल का यह पर्फेक्ट पोज लोगों को बेहद पसंद आया. इसे आप भी दिवाली पर ट्राय कर सकते हैं.
3/7
इस तस्वीर में करीना और सैफ अली खान बेहद खूबसूरत स्टाइल में नजर आ रहे हैं. कपल का ये शाही अंदाज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है.
इस तस्वीर में करीना और सैफ अली खान बेहद खूबसूरत स्टाइल में नजर आ रहे हैं. कपल का ये शाही अंदाज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है.
4/7
इस तस्वीर में आलिया और रणबीर अपनी क्यूट सी बेटी राहा के साथ फेस्टिवल वाइफ लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में आलिया और रणबीर अपनी क्यूट सी बेटी राहा के साथ फेस्टिवल वाइफ लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं.
5/7
हाल ही में पेरेंट्स बने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिवाली के फेस्टिव लुक में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं. दिवाली के लिए ये एक अच्छा पोज हो सकता है.
हाल ही में पेरेंट्स बने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिवाली के फेस्टिव लुक में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं. दिवाली के लिए ये एक अच्छा पोज हो सकता है.
6/7
दिवाली के फेस्टिव लुक में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बेहद रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इसे भी कपल्स दिवाली पर ट्राट कर सकते हैं.
दिवाली के फेस्टिव लुक में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बेहद रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इसे भी कपल्स दिवाली पर ट्राट कर सकते हैं.
7/7
रकुलप्रीत सिंह यहां अपने पति के साथ परफेक्ट पोज देती दिख रही हैं. उनका ये पोज भी फॉलो किया जा सकता है.
रकुलप्रीत सिंह यहां अपने पति के साथ परफेक्ट पोज देती दिख रही हैं. उनका ये पोज भी फॉलो किया जा सकता है.
Published at : 16 Oct 2025 11:14 PM (IST)
Katrina Kaif Alia Bhatt Diwali 2025

Photo Gallery

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
