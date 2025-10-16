एक्सप्लोरर
Diwali 2025: मैरिड कपल्स की पहली दिवाली के लिए ढूंढ रहे परफेक्ट पोज, इन सेलेब्स से लें आइडिया
Diwali 2025 Photos Pose Ideas: शादी के बाद इन सितारों की पहली दिवाली खास बनाने के लिए कपल्स ने परफेक्ट पोज अपनाए. इसके लिए आप कैटरीना कैफ से लेकर आलिया भट्ट तक से आइडिया ले सकते हैं.
शादी के बाद किसी भी सेलिब्रिटी के लिए पहली दिवाली खास होती है और इस बार बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे और भी यादगार बना दिया. कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, और कई अन्य सितारे अपनी पहली दिवाली पति के साथ मना रहे हैं. इस खास मौके पर कपल्स ने सोशल मीडिया पर अपने परफेक्ट पोज शेयर किए, जो उनके प्यार और बॉन्डिंग को दर्शाते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 11:14 PM (IST)
