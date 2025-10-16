देशभर में दिवाली की तैयारी चल रही है, बॉलीवुड में भी हर साल की तरह इस बार भी यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से बनाया जा रहा है.लेकिन इस बार बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स के लिए दिवाली का त्योहार कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. साल 2025 के शुरू होने के बाद अब तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी कपल्स शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और इस बार वे पहली बार पति पत्नी के रूप में दिवाली का त्योहार मना रहे हैं.और अपने परफेक्ट पोज शेयर कर रहे हैं.