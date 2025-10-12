हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali 2025: दिवाली पर दिखना है पटाखा तो इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर कोई कहेगा- 'हसीन'

Diwali 2025: दिवाली पर दिखना है पटाखा तो इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर कोई कहेगा- 'हसीन'

Diwali Outfit Inspos: कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आ रहा है. इस फेस्टिव सीजन में अगर आप सब से हटकर दिखना चाहती हैं तो इन हसीनाओं की स्टाइलिंग टिप्स को जरूर फॉलो करें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 09:34 PM (IST)
Diwali Outfit Inspos: कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आ रहा है. इस फेस्टिव सीजन में अगर आप सब से हटकर दिखना चाहती हैं तो इन हसीनाओं की स्टाइलिंग टिप्स को जरूर फॉलो करें.

दिवाली बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. इस मौके पर अगर आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो बॉलीवुड की इन हसीनाओं से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.

1/10
इस लिस्ट में पहले नंबर पर बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा का नाम है. दिवाली के मौके पर आप हसीना की तरह ही ऐसी डिजाइनर साड़ी कैरी कर सकती हैं. पीच कलर की इस डिजाइनर साड़ी को हसीना ने मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया. स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया है.
इस लिस्ट में पहले नंबर पर बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा का नाम है. दिवाली के मौके पर आप हसीना की तरह ही ऐसी डिजाइनर साड़ी कैरी कर सकती हैं. पीच कलर की इस डिजाइनर साड़ी को हसीना ने मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया. स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया है.
2/10
दिवाली के मौके पर कृति सेनन का ये लुक भी बिलकुल परफेक्ट है. अगर आप फेस्टिव सीजन में ट्रेडिशनल आउटफिट को एक क्लासी टच देना चाहती हैं तो वो हसीना के इस लुक को रीक्रिएट कर लें. इस ब्लू मिरर वर्क नेट साड़ी को एक्ट्रेस ने सेम कलर हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है. स्मोकी आई मेकअप करते हुए आप भी ये लुक रिक्रिएट कर सकती हैं.
दिवाली के मौके पर कृति सेनन का ये लुक भी बिलकुल परफेक्ट है. अगर आप फेस्टिव सीजन में ट्रेडिशनल आउटफिट को एक क्लासी टच देना चाहती हैं तो वो हसीना के इस लुक को रीक्रिएट कर लें. इस ब्लू मिरर वर्क नेट साड़ी को एक्ट्रेस ने सेम कलर हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है. स्मोकी आई मेकअप करते हुए आप भी ये लुक रिक्रिएट कर सकती हैं.
3/10
एक सॉफ्ट और ग्लैमरस लुक के लिए आलिया भट्ट का ये स्टाइल आप जरूर रीक्रिएट करें. यहां हसीना ने बेबी पिंक कलर की शिमरी साड़ी कैरी की है. इसके साथ हसीना ने सेम कलर के स्लीवलेस ब्लाउज को पेयर किया है. सॉफ्ट मेकअप करते हुए अपना ये लुक कंप्लीट करें.
एक सॉफ्ट और ग्लैमरस लुक के लिए आलिया भट्ट का ये स्टाइल आप जरूर रीक्रिएट करें. यहां हसीना ने बेबी पिंक कलर की शिमरी साड़ी कैरी की है. इसके साथ हसीना ने सेम कलर के स्लीवलेस ब्लाउज को पेयर किया है. सॉफ्ट मेकअप करते हुए अपना ये लुक कंप्लीट करें.
4/10
अगर आप साड़ियों के अलावा कुछ और आउटफिट ट्राय करना चाहती हैं जो आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक भी दे तो अनन्या पांडे का ये आउटफिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हसीना ने यहां ब्लैक कलर का डिजाइनर लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया है. उन्होंने अपनी इस स्कर्ट को ब्लैक ब्लाउज और केप के साथ स्टाइल किया. एक्सेसरीज को मिनिमल रखते हुए अनन्या ने मेसी बन और स्मोकी आई मेकअप के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
अगर आप साड़ियों के अलावा कुछ और आउटफिट ट्राय करना चाहती हैं जो आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक भी दे तो अनन्या पांडे का ये आउटफिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हसीना ने यहां ब्लैक कलर का डिजाइनर लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया है. उन्होंने अपनी इस स्कर्ट को ब्लैक ब्लाउज और केप के साथ स्टाइल किया. एक्सेसरीज को मिनिमल रखते हुए अनन्या ने मेसी बन और स्मोकी आई मेकअप के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
5/10
जाह्नवी कपूर का ये लुक भी आप दिवाली के मौके पर रीक्रिएट कर सकती हैं. हसीना ने व्हाइट स्कर्ट को गोल्डन हैवी डिजाइनर हॉल्टर नेक ब्लाउज पेयर किया है. एक्ट्रेस की तरह आप अपने बालों में चोटी बना सकते हैं. साथ ही ग्लॉसी मेकअप के साथ अपना लुक फाइनल कर सकती हैं. साड़ियों के अलावा ब्लाउज और स्कर्ट का कॉम्बिनेशन भी आपको दिवाली परफेक्ट लुक देगा.
जाह्नवी कपूर का ये लुक भी आप दिवाली के मौके पर रीक्रिएट कर सकती हैं. हसीना ने व्हाइट स्कर्ट को गोल्डन हैवी डिजाइनर हॉल्टर नेक ब्लाउज पेयर किया है. एक्ट्रेस की तरह आप अपने बालों में चोटी बना सकते हैं. साथ ही ग्लॉसी मेकअप के साथ अपना लुक फाइनल कर सकती हैं. साड़ियों के अलावा ब्लाउज और स्कर्ट का कॉम्बिनेशन भी आपको दिवाली परफेक्ट लुक देगा.
6/10
इस लिस्ट में अगले नंबर पर शनाया कपूर हैं. यंग गर्ल्स इस एक्ट्रेस की स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कर सकती हैं. इस दिवाली आप भी शनाया की तरह आइवरी नेट साड़ी को गोल्डन हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकती हैं. कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट पेंडेंट के साथ अपना लुक फाइनलाइज कर सकती हैं.
इस लिस्ट में अगले नंबर पर शनाया कपूर हैं. यंग गर्ल्स इस एक्ट्रेस की स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कर सकती हैं. इस दिवाली आप भी शनाया की तरह आइवरी नेट साड़ी को गोल्डन हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकती हैं. कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट पेंडेंट के साथ अपना लुक फाइनलाइज कर सकती हैं.
7/10
खुशी कपूर अपने इस लहंगे में कहर ढा रही हैं. साड़ी और स्कर्ट्स के अलावा लहंगा भी फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा ऑप्शन होता है. इस सी ब्लू कलर के लहंगे के साथ हसीना ने मेसी बन हेयरस्टाइल करते हुए व्हाइट पर्ल चोकर पेयर किया है.
खुशी कपूर अपने इस लहंगे में कहर ढा रही हैं. साड़ी और स्कर्ट्स के अलावा लहंगा भी फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा ऑप्शन होता है. इस सी ब्लू कलर के लहंगे के साथ हसीना ने मेसी बन हेयरस्टाइल करते हुए व्हाइट पर्ल चोकर पेयर किया है.
8/10
श्रीलीला का ये शरारा लुक भी आपको दिवाली पार्टीज और बाकी फंक्शन में सबसे अलग दिखाएगा. इस तरह की आउटफिट को आप कंट्रास्टिंग हेवी ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं.
श्रीलीला का ये शरारा लुक भी आपको दिवाली पार्टीज और बाकी फंक्शन में सबसे अलग दिखाएगा. इस तरह की आउटफिट को आप कंट्रास्टिंग हेवी ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं.
9/10
नितांशी गोयल हमेशा ही अपने स्टनिंग लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. दिवाली पार्टीज के मौके के लिए नितांशी का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. इस तरह के ऑफ शोल्डर गाऊन को पहन आप लाइमलाइट अपने नाम कर सकती हैं.
नितांशी गोयल हमेशा ही अपने स्टनिंग लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. दिवाली पार्टीज के मौके के लिए नितांशी का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. इस तरह के ऑफ शोल्डर गाऊन को पहन आप लाइमलाइट अपने नाम कर सकती हैं.
10/10
अगर आप फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश के साथ कंफर्टेबल भी दिखना चाहती हैं तो रश्मिका मंदना का ये लुक ट्राय करें. बेबी पिंक कुर्ता सेट में रश्मिका बला की हसीन लग रही हैं.
अगर आप फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश के साथ कंफर्टेबल भी दिखना चाहती हैं तो रश्मिका मंदना का ये लुक ट्राय करें. बेबी पिंक कुर्ता सेट में रश्मिका बला की हसीन लग रही हैं.
Published at : 12 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Pratibha Ranta Alia Bhatt

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget