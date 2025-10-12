अगर आप साड़ियों के अलावा कुछ और आउटफिट ट्राय करना चाहती हैं जो आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक भी दे तो अनन्या पांडे का ये आउटफिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हसीना ने यहां ब्लैक कलर का डिजाइनर लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया है. उन्होंने अपनी इस स्कर्ट को ब्लैक ब्लाउज और केप के साथ स्टाइल किया. एक्सेसरीज को मिनिमल रखते हुए अनन्या ने मेसी बन और स्मोकी आई मेकअप के साथ ये लुक कंप्लीट किया.