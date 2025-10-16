एक्सप्लोरर
दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने बिखेरा हुस्न का जलवा, स्टाइल से जीता सबका दिल
Glam Diva Duo: रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा. दोनों एक्ट्रेसेस ने ट्रेडिशनल लुक में ऐसा जलवा बिखेरा कि पार्टी में चार चांद लग गए.
बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सितारों से जगमगाई. इस पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. वहीं जैकलिन फर्नांडीस भी देसी अवतार में नजर आईं और अपने स्टाइलिश अंदाज से पार्टी की रौनक बढ़ा दी.
Published at : 16 Oct 2025 10:46 PM (IST)
बॉलीवुड
