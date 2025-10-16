हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने बिखेरा हुस्न का जलवा, स्टाइल से जीता सबका दिल

दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने बिखेरा हुस्न का जलवा, स्टाइल से जीता सबका दिल

Glam Diva Duo: रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा. दोनों एक्ट्रेसेस ने ट्रेडिशनल लुक में ऐसा जलवा बिखेरा कि पार्टी में चार चांद लग गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Glam Diva Duo: रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा. दोनों एक्ट्रेसेस ने ट्रेडिशनल लुक में ऐसा जलवा बिखेरा कि पार्टी में चार चांद लग गए.

बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सितारों से जगमगाई. इस पार्टी में मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. वहीं जैकलिन फर्नांडीस भी देसी अवतार में नजर आईं और अपने स्टाइलिश अंदाज से पार्टी की रौनक बढ़ा दी.

बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी इस साल भी ग्लैमर और स्टार पावर से भरपूर रही. हर साल की तरह इस बार भी बी-टाउन के कई बड़े सितारे इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुए. मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने पार्टी में अपने ट्रेडिशनल लुक से चार चांद लगा दिए.
बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी इस साल भी ग्लैमर और स्टार पावर से भरपूर रही. हर साल की तरह इस बार भी बी-टाउन के कई बड़े सितारे इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुए. मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय ने पार्टी में अपने ट्रेडिशनल लुक से चार चांद लगा दिए.
वहीं एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस भी देसी अवतार में नजर आईं और अपनी प्यारी मुस्कान और स्टाइलिश लुक से पार्टी में जान डाल दी. इन तीनों एक्ट्रेसेस ने दिवाली के इस मौके पर इंडियन ट्रेडिशनल फैशन को बेहद खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया.
वहीं एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस भी देसी अवतार में नजर आईं और अपनी प्यारी मुस्कान और स्टाइलिश लुक से पार्टी में जान डाल दी. इन तीनों एक्ट्रेसेस ने दिवाली के इस मौके पर इंडियन ट्रेडिशनल फैशन को बेहद खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया.
मौनी रॉय ने एक सॉफ्ट, लैवेंडर रंग की शाइनी टिश्यू साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन और सिल्वर गोटा-पट्टी का बेहतरीन काम था.
मौनी रॉय ने एक सॉफ्ट, लैवेंडर रंग की शाइनी टिश्यू साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन और सिल्वर गोटा-पट्टी का बेहतरीन काम था.
मौनी ने मांग-टीका और खुले बालों के साथ अपने लुक को पूरा किया था.
मौनी ने मांग-टीका और खुले बालों के साथ अपने लुक को पूरा किया था.
मृणाल ठाकुर ने रॉयल ब्लू रंग की साटिन की प्लेन साड़ी को चुना. उन्होंने इसे सेक्विन और मोतियों से जड़े हुए डीप-नेक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया, जिससे लुक में ग्लैमर का तड़का लगा.
मृणाल ठाकुर ने रॉयल ब्लू रंग की साटिन की प्लेन साड़ी को चुना. उन्होंने इसे सेक्विन और मोतियों से जड़े हुए डीप-नेक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया, जिससे लुक में ग्लैमर का तड़का लगा.
जैकलिन फर्नांडीस ने दिवाली के लिए एक क्लासिक लुक चुना. उन्होंने लाल रंग की सिल्क-बेस साड़ी पहनी, जिस पर ऑल-ओवर बारीक प्रिंट था. साड़ी के किनारे पर एंटीक गोल्ड और जरदोजी का काम किया गया था, जो उसे बहुत रिच लुक दे रहा था. जैकलिन ने हाफ-स्लीव्स के मैचिंग ब्लाउज के साथ साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेप किया.
जैकलिन फर्नांडीस ने दिवाली के लिए एक क्लासिक लुक चुना. उन्होंने लाल रंग की सिल्क-बेस साड़ी पहनी, जिस पर ऑल-ओवर बारीक प्रिंट था. साड़ी के किनारे पर एंटीक गोल्ड और जरदोजी का काम किया गया था, जो उसे बहुत रिच लुक दे रहा था. जैकलिन ने हाफ-स्लीव्स के मैचिंग ब्लाउज के साथ साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेप किया.
जैकलिन ने एक्सेसरीज में हरे रंग के स्टोन वाला हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग कंगन और हाथ में एक एंटीक गोल्डन पोटली बैग लिया था. उनका मेकअप नेचुरल था, और उन्होंने अपने बालों को पीछे बांधा हुआ था.
जैकलिन ने एक्सेसरीज में हरे रंग के स्टोन वाला हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग कंगन और हाथ में एक एंटीक गोल्डन पोटली बैग लिया था. उनका मेकअप नेचुरल था, और उन्होंने अपने बालों को पीछे बांधा हुआ था.
Published at : 16 Oct 2025 10:46 PM (IST)
