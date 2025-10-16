जैकलिन फर्नांडीस ने दिवाली के लिए एक क्लासिक लुक चुना. उन्होंने लाल रंग की सिल्क-बेस साड़ी पहनी, जिस पर ऑल-ओवर बारीक प्रिंट था. साड़ी के किनारे पर एंटीक गोल्ड और जरदोजी का काम किया गया था, जो उसे बहुत रिच लुक दे रहा था. जैकलिन ने हाफ-स्लीव्स के मैचिंग ब्लाउज के साथ साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेप किया.