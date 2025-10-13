एक्सप्लोरर
Diwali 2025: दिवाली पार्टी में दुल्हन की तरह सज-धज कर पहुंची 71 साल की रेखा, दिग्गज अभिनेत्री की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
Diwali 2025: बीती रात मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बी टाउन के तमाम सितारे खूब सज-धजकर पहुंचे थे. लेकिन इन सब पर 71 साल की रेखा भारी पड़ी. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा जब भी किसी इवेंट में स्पॉट होती हैं वहां वे पूरी महफिल लूट लेती हैं. बीते दिन मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भी रेखा छाई रहीं. दिग्गज अभिनेत्री ने अपने लुक के साथ अपने शानदार अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया.
Published at : 13 Oct 2025 10:44 AM (IST)
