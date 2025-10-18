एक्सप्लोरर
Diwali 2025: बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी
Diwali 2025: इस दिवाली बॉलीवुड से लें फैशन इंस्पिरेशन. करीना कपूर से कैटरीना कैफ तक के फिल्मों के ये ग्लैमरस लुक आपके त्योहारी फेस्टिवल स्टाइल में चार चांद लगा देंगे.
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का नहीं, बल्कि स्टाइल दिखाने का भी मौका होता है. हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के सितारे फैशन के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन दे रहे हैं. फिल्मों में नजर आए उनके ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक्स को अपनाकर आप भी इस दिवाली पर सबकी नजरों मे आसानी से आ सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 02:24 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी
