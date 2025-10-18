हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी

Diwali 2025: बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी

Diwali 2025: इस दिवाली बॉलीवुड से लें फैशन इंस्पिरेशन. करीना कपूर से कैटरीना कैफ तक के फिल्मों के ये ग्लैमरस लुक आपके त्योहारी फेस्टिवल स्टाइल में चार चांद लगा देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Diwali 2025: इस दिवाली बॉलीवुड से लें फैशन इंस्पिरेशन. करीना कपूर से कैटरीना कैफ तक के फिल्मों के ये ग्लैमरस लुक आपके त्योहारी फेस्टिवल स्टाइल में चार चांद लगा देंगे.

दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का नहीं, बल्कि स्टाइल दिखाने का भी मौका होता है. हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के सितारे फैशन के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन दे रहे हैं. फिल्मों में नजर आए उनके ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक्स को अपनाकर आप भी इस दिवाली पर सबकी नजरों मे आसानी से आ सकती हैं.

1/7
सोनाली बेंद्रे यानी प्रीति का ‘हम साथ-साथ हैं’ में लुक डीसेंसी का बेहतरीन एग्जांपल है. फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ में पहना गया उनका मैजेंटा वेलवेट जैकेट, जिसमें सोने की कढ़ाई की गई है, और साथ में हल्का सा मांग टीका, ट्रेडिशनल सुंदरता को दिखा रहा है. यह अनोखा आउटफिट ठंडी दिवाली की शाम के लिए परफेक्ट है, जो न सिर्फ गर्माहट देता है बल्कि स्टाइल और थोड़ी सी विंटेज अत्त्रक्टिवनेस भी जोड़ता है, जिससे यह हर नजर में अलग और खास लगे.
सोनाली बेंद्रे यानी प्रीति का ‘हम साथ-साथ हैं’ में लुक डीसेंसी का बेहतरीन एग्जांपल है. फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ में पहना गया उनका मैजेंटा वेलवेट जैकेट, जिसमें सोने की कढ़ाई की गई है, और साथ में हल्का सा मांग टीका, ट्रेडिशनल सुंदरता को दिखा रहा है. यह अनोखा आउटफिट ठंडी दिवाली की शाम के लिए परफेक्ट है, जो न सिर्फ गर्माहट देता है बल्कि स्टाइल और थोड़ी सी विंटेज अत्त्रक्टिवनेस भी जोड़ता है, जिससे यह हर नजर में अलग और खास लगे.
2/7
करीना कपूर के मशहूर किरदार ‘पू’ यानी पूजा से लें इस दिवाली फैशन इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के गाने ‘बोले चूड़ियां’ में उनका पिंक शरारा लुक आज भी यादगार है. सिल्वर एंब्रॉयडरी और स्टाइलिश क्रॉप टॉप वाले इस आउटफिट ने त्योहारों के फैशन को नया ट्रेंड दिया था. यह लुक यूथफुलनेस और ट्रेडिशनल एलेगेंस का बेहतरीन मेल है, जो दिवाली पार्टी में आपको ग्लैमरस और ट्रेंडी दोनों बनाएगा.
करीना कपूर के मशहूर किरदार ‘पू’ यानी पूजा से लें इस दिवाली फैशन इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के गाने ‘बोले चूड़ियां’ में उनका पिंक शरारा लुक आज भी यादगार है. सिल्वर एंब्रॉयडरी और स्टाइलिश क्रॉप टॉप वाले इस आउटफिट ने त्योहारों के फैशन को नया ट्रेंड दिया था. यह लुक यूथफुलनेस और ट्रेडिशनल एलेगेंस का बेहतरीन मेल है, जो दिवाली पार्टी में आपको ग्लैमरस और ट्रेंडी दोनों बनाएगा.
3/7
रानी मुखर्जी के किरदार नैना से लें इस दिवाली के लिए ग्लैमरस फैशन इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के गाने ‘शवा शवा’ में उनका गोल्डन लहंगा त्योहार की चमक और रौनक को दिखाता है. सिक्विन से भरा यह आउटफिट अपने ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, मैचिंग स्कर्ट और हल्के दुपट्टे के साथ हर रोशनी में शाइन करता है. अगर आप इस दिवाली पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं, तो यह लुक आपके लिए परफेक्ट है.
रानी मुखर्जी के किरदार नैना से लें इस दिवाली के लिए ग्लैमरस फैशन इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के गाने ‘शवा शवा’ में उनका गोल्डन लहंगा त्योहार की चमक और रौनक को दिखाता है. सिक्विन से भरा यह आउटफिट अपने ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, मैचिंग स्कर्ट और हल्के दुपट्टे के साथ हर रोशनी में शाइन करता है. अगर आप इस दिवाली पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं, तो यह लुक आपके लिए परफेक्ट है.
4/7
ऐश्वर्या राय के किरदार नंदिनी से पाएं क्लासिक दिवाली लुक इंस्पिरेशन. फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के गाने ‘आंखों की गुस्ताखियां’ में उनका पिंक लहंगा खूबसूरती की मिसाल है. हल्की कढ़ाई, दुपट्टा और फ्लोई सिल्हूट इस आउटफिट को बेहद ग्रेसफुल बनाते हैं. हाई-नेक डिजाइन और ट्रेडिशनल जूलरी इसमें रॉयल अंदाज़ जोड़ते हैं. यह लुक दिवाली पूजा या परिवार के साथ डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
ऐश्वर्या राय के किरदार नंदिनी से पाएं क्लासिक दिवाली लुक इंस्पिरेशन. फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के गाने ‘आंखों की गुस्ताखियां’ में उनका पिंक लहंगा खूबसूरती की मिसाल है. हल्की कढ़ाई, दुपट्टा और फ्लोई सिल्हूट इस आउटफिट को बेहद ग्रेसफुल बनाते हैं. हाई-नेक डिजाइन और ट्रेडिशनल जूलरी इसमें रॉयल अंदाज़ जोड़ते हैं. यह लुक दिवाली पूजा या परिवार के साथ डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
5/7
प्रीति जिंटा के किरदार नैना से लें इस दिवाली स्टाइल इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कल हो ना हो’ के मशहूर गाने ‘माही वे’ में उनका स्काई ब्लू लहंगा आज भी लोगों के दिलों में बसता है. हल्के नेट फैब्रिक, सिक्विन वर्क और मॉडर्न कट वाले इस आउटफिट ने एलेगेंस को नया अंदाज़ दिया. इसका हल्का और शाइनी लुक दिवाली की कॉकटेल पार्टी या डांस नाइट के लिए परफेक्ट है, जिसमें आप पूरी शाम चमकती नजर आएंगी.
प्रीति जिंटा के किरदार नैना से लें इस दिवाली स्टाइल इंस्पिरेशन. फिल्म ‘कल हो ना हो’ के मशहूर गाने ‘माही वे’ में उनका स्काई ब्लू लहंगा आज भी लोगों के दिलों में बसता है. हल्के नेट फैब्रिक, सिक्विन वर्क और मॉडर्न कट वाले इस आउटफिट ने एलेगेंस को नया अंदाज़ दिया. इसका हल्का और शाइनी लुक दिवाली की कॉकटेल पार्टी या डांस नाइट के लिए परफेक्ट है, जिसमें आप पूरी शाम चमकती नजर आएंगी.
6/7
माधुरी दीक्षित यानी निशा का ‘हम आपके हैं कौन…!’ में लुक जितना यादगार है, उतना ही उनका ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ गाने में पहना गया पर्पल रंग का साड़ी लुक भी है. क्रिस्टल से भर पूर यह साड़ी और पीछे से खुला ब्लाउज़ एकदम क्लासिक बन गया. गहरा रॉयल पर्पल रंग और भारी सोने की कढ़ाई मिलकर इस लुक में गॉर्जियस और मैग्नीफिसेंस दोनों भर देते हैं. यह आइकॉनिक आउटफिट इस साल दिवाली पर किसी भी लुक में एक यादगार अंदाज बनाने के लिए परफेक्ट है.
माधुरी दीक्षित यानी निशा का ‘हम आपके हैं कौन…!’ में लुक जितना यादगार है, उतना ही उनका ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ गाने में पहना गया पर्पल रंग का साड़ी लुक भी है. क्रिस्टल से भर पूर यह साड़ी और पीछे से खुला ब्लाउज़ एकदम क्लासिक बन गया. गहरा रॉयल पर्पल रंग और भारी सोने की कढ़ाई मिलकर इस लुक में गॉर्जियस और मैग्नीफिसेंस दोनों भर देते हैं. यह आइकॉनिक आउटफिट इस साल दिवाली पर किसी भी लुक में एक यादगार अंदाज बनाने के लिए परफेक्ट है.
7/7
कैटरीना कैफ यानी संजना का ‘वेलकम’ में लुक 2000 के दशक की चमक-दमक की याद दिलाता है. फिल्म ‘वेलकम’ में उनका आइकॉनिक पिंक लहंगा, जिसमें फैशनेबल कॉर्सेट-स्टाइल टॉप और भारी सिल्वर कढ़ाई है, उस समय का बड़ा फैशन ट्रेंड था. शाइनी डिटेल्स और मैचिंग डायमंड ज्वेलरी इसे दिवाली जैसे खास अवसर के लिए परफेक्ट बनाते हैं. यह लुक मज़ेदार, ग्लैमरस और यादगार है, जो हर किसी की नजरों में अपनी अलग पहचान बनाएगा.
कैटरीना कैफ यानी संजना का ‘वेलकम’ में लुक 2000 के दशक की चमक-दमक की याद दिलाता है. फिल्म ‘वेलकम’ में उनका आइकॉनिक पिंक लहंगा, जिसमें फैशनेबल कॉर्सेट-स्टाइल टॉप और भारी सिल्वर कढ़ाई है, उस समय का बड़ा फैशन ट्रेंड था. शाइनी डिटेल्स और मैचिंग डायमंड ज्वेलरी इसे दिवाली जैसे खास अवसर के लिए परफेक्ट बनाते हैं. यह लुक मज़ेदार, ग्लैमरस और यादगार है, जो हर किसी की नजरों में अपनी अलग पहचान बनाएगा.
Published at : 18 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Sonali Bendre Aishwarya Rai KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

View More
