माधुरी दीक्षित यानी निशा का ‘हम आपके हैं कौन…!’ में लुक जितना यादगार है, उतना ही उनका ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ गाने में पहना गया पर्पल रंग का साड़ी लुक भी है. क्रिस्टल से भर पूर यह साड़ी और पीछे से खुला ब्लाउज़ एकदम क्लासिक बन गया. गहरा रॉयल पर्पल रंग और भारी सोने की कढ़ाई मिलकर इस लुक में गॉर्जियस और मैग्नीफिसेंस दोनों भर देते हैं. यह आइकॉनिक आउटफिट इस साल दिवाली पर किसी भी लुक में एक यादगार अंदाज बनाने के लिए परफेक्ट है.