Diwali Party 2025: गर्लफ्रेंड सबा आजाद को बाहों में भरकर ऋतिक रोशन ने दिए पोज, शरारा सूट में हसीन लगीं एक्ट्रेस

Diwali Party 2025: गर्लफ्रेंड सबा आजाद को बाहों में भरकर ऋतिक रोशन ने दिए पोज, शरारा सूट में हसीन लगीं एक्ट्रेस

Diwali Party 2025: बॉलीवुड कपल ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाल ही में फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे. इस दौरान कपल ने एक-दूसरे के साथ जमकर पोज दिए.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 15 Oct 2025 10:49 PM (IST)
Diwali Party 2025: बॉलीवुड कपल ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाल ही में फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे. इस दौरान कपल ने एक-दूसरे के साथ जमकर पोज दिए.

दिवाली करीब है और ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी आय दिन दिवाली पार्टी होस्ट कर रही हैं. आज फिल्म मेकर रमेश तौरानी ने दिवाली पार्टी रखी जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद के साथ नजर आए.

1/7
फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में कई दिग्गज सितारों से महफिल सजी. ऋतिक रोशन भी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ इस खास शाम का हिस्सा बने.
फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में कई दिग्गज सितारों से महफिल सजी. ऋतिक रोशन भी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ इस खास शाम का हिस्सा बने.
2/7
दिवाली पार्टी में ऋतिक रोशन ऑल ब्लैक लुक में दिखे. ब्लैक साटिन शर्ट के साथ मैचिंग पैंट और शूज पहने वो काफी डैशिंग दिख रहे थे.
दिवाली पार्टी में ऋतिक रोशन ऑल ब्लैक लुक में दिखे. ब्लैक साटिन शर्ट के साथ मैचिंग पैंट और शूज पहने वो काफी डैशिंग दिख रहे थे.
3/7
वहीं सबा आजाद फुल ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दीं. अवेंट के लिए उन्होंने ऑफ व्हाइट शरारा सूट पहना था.
वहीं सबा आजाद फुल ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दीं. अवेंट के लिए उन्होंने ऑफ व्हाइट शरारा सूट पहना था.
4/7
सबा के व्हाइट शरारा सूट पर हैवी गोल्डन मिरर वर्क किया गया था. इस दौरान सबा हाथ में मैचिंग पोटली भी कैरी करती नजर आईं.
सबा के व्हाइट शरारा सूट पर हैवी गोल्डन मिरर वर्क किया गया था. इस दौरान सबा हाथ में मैचिंग पोटली भी कैरी करती नजर आईं.
5/7
सबा ने अपने बालों को कर्ल करते हुए ओपन रखा था. मैचिंग ईयररिंग्स और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक फाइनल किया था.
सबा ने अपने बालों को कर्ल करते हुए ओपन रखा था. मैचिंग ईयररिंग्स और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक फाइनल किया था.
6/7
पार्टी में ऋतिक ने सबा की कमर पर हाथ रखते हुए जमकर पोज दिए. अब दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
पार्टी में ऋतिक ने सबा की कमर पर हाथ रखते हुए जमकर पोज दिए. अब दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
7/7
ऋतिक और सबा ने पार्टी के होस्ट रमेश तौरानी के साथ भी पोज दिए. इस दौरान फिल्म मेकर येलो कुर्ता पहने दिखाई दिए.
ऋतिक और सबा ने पार्टी के होस्ट रमेश तौरानी के साथ भी पोज दिए. इस दौरान फिल्म मेकर येलो कुर्ता पहने दिखाई दिए.
Published at : 15 Oct 2025 10:39 PM (IST)
Tags :
Saba Azad HRITHIK ROSHAN Diwali 2025 Diwali Party 2025

Photo Gallery

Embed widget