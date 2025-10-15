एक्सप्लोरर
Diwali Party 2025: गर्लफ्रेंड सबा आजाद को बाहों में भरकर ऋतिक रोशन ने दिए पोज, शरारा सूट में हसीन लगीं एक्ट्रेस
Diwali Party 2025: बॉलीवुड कपल ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाल ही में फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे. इस दौरान कपल ने एक-दूसरे के साथ जमकर पोज दिए.
दिवाली करीब है और ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी आय दिन दिवाली पार्टी होस्ट कर रही हैं. आज फिल्म मेकर रमेश तौरानी ने दिवाली पार्टी रखी जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद के साथ नजर आए.
Published at : 15 Oct 2025 10:39 PM (IST)
